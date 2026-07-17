शुक्रवार, 17 जुलै 2026
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Who Is Jason Sanjay Heres His Special Connection To Thalapathy Vijay Set For A Grand Debut With Sigma

Jason Sanjay: कोण आहे जेसन संजय? थलपती विजयशी आहे खास नातं; ‘सिग्मा’मधून करणार दमदार पदार्पण

Updated On: Jul 17, 2026 | 01:47 PM IST
जाहिरात
सारांश

थलपती विजय यांचा मुलगा जेसन संजय सध्या 'सिग्मा' चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. दिग्दर्शक म्हणून करिअरची सुरुवात केलेला जेसन अभिनय करणार का? जाणून घ्या त्याच्याबद्दल सर्वकाही.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

Follow Us:
Follow Us:
विस्तार

दाक्षिणात्य सुपरस्टार थलपती विजय यांचा मुलगा जेसन संजय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आतापर्यंत दिग्दर्शनाच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवणारा जेसन आता अभिनयातही नशीब आजमावणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. तो ‘सिग्मा’ या चित्रपटातून मोठ्या पडद्यावर पदार्पण करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.

कोण आहे जेसन संजय?

जेसन संजय हा थलपती विजय आणि त्यांची पत्नी संगीता यांचा मुलगा आहे. प्रसिद्ध अभिनेता वडील असूनही जेसनने नेहमीच लाइमलाइटपासून दूर राहणे पसंत केले. लहानपणापासून चित्रपटांच्या सेटवर वावरण्याची संधी मिळाल्याने त्याला चित्रपटनिर्मिती आणि कथाकथनाची आवड निर्माण झाली.

अभिनयाऐवजी दिग्दर्शनाची निवड

अनेक स्टार किड्स अभिनय क्षेत्रात प्रवेश करतात, मात्र जेसनने सुरुवातीपासूनच दिग्दर्शक होण्याचे स्वप्न पाहिले. वयाच्या २०व्या वर्षी प्रसिद्ध मल्याळम दिग्दर्शक अल्फोन्स पुथ्रेन यांनी त्याला अभिनयाची ऑफर दिली होती. मात्र, कॅमेऱ्यासमोर नव्हे तर कॅमेऱ्यामागे काम करण्याची इच्छा असल्याने जेसनने ती ऑफर नाकारली.

यानंतर त्याने काही लघुपटांवर काम केले आणि दिग्दर्शक म्हणून आपल्या पहिल्या चित्रपटाची घोषणाही झाली. त्यामुळे त्याची ओळख एक दिग्दर्शक म्हणून निर्माण झाली.

OMG 2 Movie: ‘OMG 2 ची मूळ कथा माझीच होती’, अक्षय कुमारने क्रेडिट दिलं नाही; परेश रावल यांचा मोठा दावा

‘सिग्मा’मुळे वाढली उत्सुकता

सध्या जेसन संजय ‘सिग्मा’ या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. हा चित्रपट एका एकाकी व्यक्तीची कथा सांगणारा असून त्यात खजिना शोध, चोरी, अॅक्शन आणि कॉमेडीचा संगम पाहायला मिळणार आहे.

माध्यमांशी संवाद साधताना जेसनने सांगितले की, सध्या त्याचे संपूर्ण लक्ष ‘सिग्मा’ यशस्वी करण्यावर आहे. तो या चित्रपटात अभिनेता म्हणून झळकणार की नाही, याबाबतचा निर्णय चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर स्पष्ट होईल.

Aamir Khan On Sonam Wangchuk: सोनम वांगचुक यांच्या उपोषणावर आमिर खाननं सोडलं मौन; ‘3 Idiots’वरही दिलं स्पष्टीकरण

चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलले

‘सिग्मा’ हा चित्रपट सुरुवातीला २३ जुलै रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र, त्याच कालावधीत थलपती विजय यांचा बहुचर्चित ‘जना नायकन’ चित्रपटही प्रदर्शित होणार असल्याने दोन्ही चित्रपटांमध्ये टक्कर टाळण्यासाठी ‘सिग्मा’चे प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात आले आहे. आता हा चित्रपट ऑगस्टमध्ये प्रदर्शित होण्याची शक्यता असून, नवीन रिलीज डेटची अधिकृत घोषणा लवकरच होणार आहे.

Web Title: Who is jason sanjay heres his special connection to thalapathy vijay set for a grand debut with sigma

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jul 17, 2026 | 01:47 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘भूमिकेची गरज असेल तर कपडे काढायला हरकत नाही..’, बोल्ड सीनवर ईशा केसकरने मांडली स्पष्ट भूमिका
1

‘भूमिकेची गरज असेल तर कपडे काढायला हरकत नाही..’, बोल्ड सीनवर ईशा केसकरने मांडली स्पष्ट भूमिका

OMG 2 Movie: ‘OMG 2 ची मूळ कथा माझीच होती’, अक्षय कुमारने क्रेडिट दिलं नाही; परेश रावल यांचा मोठा दावा
2

OMG 2 Movie: ‘OMG 2 ची मूळ कथा माझीच होती’, अक्षय कुमारने क्रेडिट दिलं नाही; परेश रावल यांचा मोठा दावा

स्वप्नील जोशीच्या घरी आली लक्झरी Tesla! व्हिडिओ शेअर करत दाखवली नव्या गाडीची झलक; किंमत ऐकून व्हाल थक्क
3

स्वप्नील जोशीच्या घरी आली लक्झरी Tesla! व्हिडिओ शेअर करत दाखवली नव्या गाडीची झलक; किंमत ऐकून व्हाल थक्क

‘मी मरेपर्यंत सलमान माझा पाठलाग सोडणार नाही’; एक्स-गर्लफ्रेंड सोमी अलीचा खळबळजनक दावा
4

‘मी मरेपर्यंत सलमान माझा पाठलाग सोडणार नाही’; एक्स-गर्लफ्रेंड सोमी अलीचा खळबळजनक दावा

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Jason Sanjay: कोण आहे जेसन संजय? थलपती विजयशी आहे खास नातं; ‘सिग्मा’मधून करणार दमदार पदार्पण

Jason Sanjay: कोण आहे जेसन संजय? थलपती विजयशी आहे खास नातं; ‘सिग्मा’मधून करणार दमदार पदार्पण

Jul 17, 2026 | 01:47 PM
Maharashtra Politics: जयंत पाटलांना अर्थखाते मिळणार? राष्ट्रवादीच्या सत्ताधाऱ्यांसोबत गुप्त बैठकांचे सत्र सुरूच

Maharashtra Politics: जयंत पाटलांना अर्थखाते मिळणार? राष्ट्रवादीच्या सत्ताधाऱ्यांसोबत गुप्त बैठकांचे सत्र सुरूच

Jul 17, 2026 | 01:39 PM
US Central Command हाय अलर्टवर! इराणकडे सर्व अमेरिकी सैनिकांची लोकेशन्स; मध्य पूर्वेतील अमेरिकेचे साम्राज्य धोक्यात

US Central Command हाय अलर्टवर! इराणकडे सर्व अमेरिकी सैनिकांची लोकेशन्स; मध्य पूर्वेतील अमेरिकेचे साम्राज्य धोक्यात

Jul 17, 2026 | 01:34 PM
NEET Re-Exam Result 2026 : तामिळनाडूतील १२ विद्यार्थ्यांची उल्लेखनीय कामगिरी, ३९० हून अधिक गुण

NEET Re-Exam Result 2026 : तामिळनाडूतील १२ विद्यार्थ्यांची उल्लेखनीय कामगिरी, ३९० हून अधिक गुण

Jul 17, 2026 | 01:32 PM
UNSC मध्ये भारताच्या दावेदारीवर चीनची भारताला साथ? पहिल्यांदाच स्पष्ट केली भूमिका

UNSC मध्ये भारताच्या दावेदारीवर चीनची भारताला साथ? पहिल्यांदाच स्पष्ट केली भूमिका

Jul 17, 2026 | 01:32 PM
महाभयंकर रेकॉर्ड! Virat Kohli-Rohit Sharma ची जोडी रचणार ‘हा’ विक्रम; ‘लॉर्ड्स’ असणार साक्षीदार

महाभयंकर रेकॉर्ड! Virat Kohli-Rohit Sharma ची जोडी रचणार ‘हा’ विक्रम; ‘लॉर्ड्स’ असणार साक्षीदार

Jul 17, 2026 | 01:30 PM
लॉर्ड्सवर Rohit Sharma चा शेवटचा सामना? निवृत्तीच्या चर्चांवर प्रशिक्षकांचे स्पष्ट उत्तर

लॉर्ड्सवर Rohit Sharma चा शेवटचा सामना? निवृत्तीच्या चर्चांवर प्रशिक्षकांचे स्पष्ट उत्तर

Jul 17, 2026 | 01:28 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Kolhapur: मुलगी झाली म्हणून छळ! माहेरून पैशांची मागणी, विवाहितेला बेदम मारहाण

Jul 16, 2026 | 07:35 PM
Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Virar: दरवर्षीच्या पुराला कायमचा पूर्णविराम? वसई-विरारसाठी 5 ते 7 वर्षांचा ब्लूप्रिंट तयार

Jul 16, 2026 | 07:32 PM
Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Ashish Shelar : ‘जुना असो वा नवा… सर्वांना एकत्र घेऊन जाणार’

Jul 15, 2026 | 04:16 PM
Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Parbhani ZP school Mid day meal : परभणीत जिल्हा परिषद शाळेच्या पोषण आहारात निघाल्या आळ्या!

Jul 15, 2026 | 04:09 PM
Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Sangli doctor protest: सांगली-मिरजेतील डॉक्टरांचा प्रशासनाला इशारा,जिल्हाधिकारी कार्यालयावर निदर्शने!

Jul 14, 2026 | 03:35 PM
Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Mumbai : आज म्हैस पडली, उद्या माणूस पडला तर? तपोवन शाळेजवळील उघड्या चेंबरमुळे नागरिक संतप्त

Jul 14, 2026 | 03:30 PM
Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Sangli : मनपाच्या मल्टीस्पेशालिटी हॉस्पिटल खाजगीकरणाला तीव्र विरोध, खाजगीकरणाचा विषय उधळून लावणार

Jul 13, 2026 | 03:35 PM
अ‍ॅपमध्ये वाचा