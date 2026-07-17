Jason Sanjay: कोण आहे जेसन संजय? थलपती विजयशी आहे खास नातं; ‘सिग्मा’मधून करणार दमदार पदार्पण

दाक्षिणात्य सुपरस्टार थलपती विजय यांचा मुलगा जेसन संजय पुन्हा एकदा चर्चेत आला आहे. आतापर्यंत दिग्दर्शनाच्या क्षेत्रात पाऊल ठेवणारा जेसन आता अभिनयातही नशीब आजमावणार असल्याची चर्चा रंगली आहे. तो ‘सिग्मा’ या चित्रपटातून मोठ्या पडद्यावर पदार्पण करणार असल्याची माहिती समोर आली आहे.
कोण आहे जेसन संजय?
जेसन संजय हा थलपती विजय आणि त्यांची पत्नी संगीता यांचा मुलगा आहे. प्रसिद्ध अभिनेता वडील असूनही जेसनने नेहमीच लाइमलाइटपासून दूर राहणे पसंत केले. लहानपणापासून चित्रपटांच्या सेटवर वावरण्याची संधी मिळाल्याने त्याला चित्रपटनिर्मिती आणि कथाकथनाची आवड निर्माण झाली.
अभिनयाऐवजी दिग्दर्शनाची निवड
अनेक स्टार किड्स अभिनय क्षेत्रात प्रवेश करतात, मात्र जेसनने सुरुवातीपासूनच दिग्दर्शक होण्याचे स्वप्न पाहिले. वयाच्या २०व्या वर्षी प्रसिद्ध मल्याळम दिग्दर्शक अल्फोन्स पुथ्रेन यांनी त्याला अभिनयाची ऑफर दिली होती. मात्र, कॅमेऱ्यासमोर नव्हे तर कॅमेऱ्यामागे काम करण्याची इच्छा असल्याने जेसनने ती ऑफर नाकारली.
यानंतर त्याने काही लघुपटांवर काम केले आणि दिग्दर्शक म्हणून आपल्या पहिल्या चित्रपटाची घोषणाही झाली. त्यामुळे त्याची ओळख एक दिग्दर्शक म्हणून निर्माण झाली.
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‘सिग्मा’मुळे वाढली उत्सुकता
सध्या जेसन संजय ‘सिग्मा’ या चित्रपटामुळे चर्चेत आहे. हा चित्रपट एका एकाकी व्यक्तीची कथा सांगणारा असून त्यात खजिना शोध, चोरी, अॅक्शन आणि कॉमेडीचा संगम पाहायला मिळणार आहे.
माध्यमांशी संवाद साधताना जेसनने सांगितले की, सध्या त्याचे संपूर्ण लक्ष ‘सिग्मा’ यशस्वी करण्यावर आहे. तो या चित्रपटात अभिनेता म्हणून झळकणार की नाही, याबाबतचा निर्णय चित्रपट प्रदर्शित झाल्यानंतर स्पष्ट होईल.
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चित्रपटाचे प्रदर्शन पुढे ढकलले
‘सिग्मा’ हा चित्रपट सुरुवातीला २३ जुलै रोजी प्रदर्शित होणार होता. मात्र, त्याच कालावधीत थलपती विजय यांचा बहुचर्चित ‘जना नायकन’ चित्रपटही प्रदर्शित होणार असल्याने दोन्ही चित्रपटांमध्ये टक्कर टाळण्यासाठी ‘सिग्मा’चे प्रदर्शन पुढे ढकलण्यात आले आहे. आता हा चित्रपट ऑगस्टमध्ये प्रदर्शित होण्याची शक्यता असून, नवीन रिलीज डेटची अधिकृत घोषणा लवकरच होणार आहे.