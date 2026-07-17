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‘भूमिकेची गरज असेल तर कपडे काढायला हरकत नाही..’, बोल्ड सीनवर ईशा केसकरने मांडली स्पष्ट भूमिका

Updated On: Jul 17, 2026 | 12:04 PM IST
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सारांश

 Isha Keskar Bold Statement: अभिनेत्री ईशा केसकरने बोल्ड सीन, नग्नता आणि कलाकारांच्या भूमिकांबाबत स्पष्ट मत मांडले आहे. कथेची गरज असेल तर कोणतीही भूमिका करेन, पण केवळ ऑब्जेक्टिफिकेशनसाठी काम करणार नसल्याचे तिने सांगितले.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • ईशा केसकरचे वक्तव्य सोशल मीडियावर व्हायरल
  • बोल्ड सीनवर ईशा केसकरने मांडली स्पष्ट भूमिका
  • ”भूमिकेची गरज असेल तर कपडे काढायला हरकत नाही”
Isha Keskar Bold Statement: मराठी मनोरंजनविश्वातील लोकप्रिय अभिनेत्री ईशा केसकर हिने साकारलेल्या प्रत्येक भूमिकेला प्रेक्षकांनी भरभरून प्रतिसाद दिला आहे. अलिकडेच तिने स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय ‘लक्ष्मीच्या पाऊलांनी’ मालिकेतून अचानक एक्झिट घेतल्याने चाहत्यांना धक्का बसला होता. ईशाचा मोठा चाहतावर्ग आहे. त्यामुळे तिच्या मालिका टीआरपीच्या शर्यतीत सुद्दा आघाडीवर असतात.

ईशा केसकर आपल्या परखड आणि स्पष्टवक्तेपणामुळे नेहमीच चर्चेत असते. नुकत्याच ‘राजश्री मराठी’ ला मुलाखतीत तिने अभिनयातील बोल्ड सीन आणि कलाकारांच्या भूमिका यावर भाष्य केले आहे. तिचे हे विधान सध्या मनोरंजन विश्वात मोठ्या चर्चेचा विषय ठरले आहे.

”आयुष्यात आपण काही तत्तव आवर्जून पाळतो.. या तत्त्वांमुळे कधी कोणत्या भूमिकेसाठी नकार दिला आहे का? या प्रश्नावर ईशाने सांगितले, ”हो.. असे एक- दोन प्रोजेक्ट होतो. मला सांगण्यात आलं होते की, तुम्हाला स्विमिंग पूलमध्ये जावं लागेल. अर्थात ती भूमिका अशी काही नव्हती.. फक्त ऑब्जेक्टिफिकेशन त्यांना ते करायचे होते.”

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ईशाने पुढे सांगितले, ”मी वेगळ्या धाटणीची अभिनेत्री आहे. प्रेक्षकांसाठी कलाकराने नग्न असायला हवं या विचारांची मी आहे. असं ईशाने स्पष्ट केलं. तुमच्या भूमिकेसाठी जर त्या पॉइंटला कपडे काढणं गरजेचं असेल.. तर ते कलाकरांने केलं पाहिजे.. स्त्री व पुरूष असा भेद न करता.. पण, तुम्ही मला विनाकारण ऑब्जेक्टिफिकेशन करायला लावत असाल.. तर मी तुमच्या दारातही परत उभी राहणार नाही..”

पुढे ती म्हणाली, एकंदर काय तर कथेची गरज असेल तर मी काहीह करेन पण, उगाचच काहीतरी करणार नाही. सॉरी.. गेले ते दिवस! आधी मी कदाचित अशा भूमिका केल्या असत्या.. कारण तेव्हा मला फार कळत नव्हतं. पण , आता नाही” अशी स्पष्ट मत ईशाने मांडलं आहे.

 

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Web Title: Actress isha keskar bold scenes objectification work ethics statement

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Published On: Jul 17, 2026 | 12:04 PM

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