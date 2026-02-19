Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
विपुल अमृतलाल शाह यांचा 'The Kerala Story 2' करणार धमाका; निर्मात्यांनी तेलुगू–कन्नड ट्रेलर केले रिलीज

विपुल अमृतलाल शाह यांचा 'द केरल स्टोरी 2' हा चित्रपटात सध्या चर्चेत आहे. चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज होताच चाहत्यांची उत्सुकता वाढली. आणि आता निर्मात्यांनी प्रेक्षकांना आणखी एक भेट दिली आहे.

Updated On: Feb 19, 2026 | 02:02 PM
  • ‘The Kerala Story 2’ चित्रपटाचा ट्रेलर चर्चेत
  • विपुल अमृतलाल शाह यांचा चित्रपट ३ भाषांमध्ये प्रदर्शित
  • निर्मात्यांनी तेलुगू–कन्नड ट्रेलर केले रिलीज
 

भारतीय सिनेमात आशयप्रधान आणि सामाजिक मुद्द्यांवर भाष्य करणाऱ्या चित्रपटांसाठी ओळखले जाणारे विपुल अमृतलाल शाह यांनी आपल्या वेगळ्या दृष्टीकोनातून नेहमीच प्रभाव टाकला आहे. आँखें पासून नमस्ते लंडन, हॉलिडे: ए सोल्जर इज नेव्हर ऑफ ड्यूटी आणि कमांडो सारख्या चित्रपटांपर्यंत त्यांनी मोठ्या कॅनव्हासवरील कथा, तीव्र भावना आणि राष्ट्रभावनेचा संगम प्रेक्षकांसमोर मांडला आहे. त्यांच्या सनशाईन पिक्चर्स या बॅनरखाली धाडसी आणि वास्तवाला भिडणारे चित्रपट साकारले जातात. आणि आता अशातच आणखी एका नवा धमाकेदार चित्रपट प्रेक्षकांच्या भेटीस येत आहे.

आता सनशाईन पिक्चर्सने त्यांच्या बहुचर्चित फ्रँचायझीचा पुढचा टप्पा जाहीर केला आहे. ‘द केरल स्टोरी 2 – गोज बियॉन्ड’ हा चित्रपट मूळ हिंदीसोबतच तेलुगू आणि कन्नड भाषांमध्येही प्रदर्शित होणार आहे. या दोन्ही भाषांमधील अधिकृत ट्रेलर्स प्रदर्शित करण्यात आले असून, चित्रपटाला पॅन-इंडिया स्तरावर नेण्याचा स्पष्ट प्रयत्न दिसून येत आहे. या निर्णयामुळे चित्रपटाची पोहोच केवळ हिंदी प्रेक्षकांपुरती मर्यादित न राहता दक्षिण भारतीय बाजारपेठेतही विस्तारली जाणार आहे.

हळदीत होणार जल्लोष! ‘सुपर डुपर’ मधील ‘नाचा दणाना’ गाण्यावर थिरकणार महाराष्ट्र; ललित-विदुलाची केमिस्ट्री कमाल

या चित्रपटाचे दिग्दर्शन राष्ट्रीय पुरस्कार विजेते कामाख्या नारायण सिंह यांनी केले आहे. वास्तववादी आणि गहन आशय मांडण्यात त्यांची खासियत आहे. त्यांच्या ‘भोर’ या चित्रपटाने 28 आंतरराष्ट्रीय चित्रपट महोत्सवांमध्ये झळकून विशेष दखल मिळवली होती. तसेच ‘आर्टिकल 35A’, ‘10 डेज साउथ आफ्रिका’ आणि राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त ‘जस्टिस डिलेड बट डिलिव्हर्ड’ यांसारख्या माहितीपटांमुळे त्यांनी सामाजिक विषयांवर ठाम भूमिका मांडली आहे.

 

अलीकडेच प्रदर्शित झालेल्या हिंदी ट्रेलरला प्रेक्षकांचा उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळालेला दिसला. ज्यामध्ये प्रमुख अभिनेत्री उल्का गुप्ता, अदिती भाटिया आणि ऐश्वर्या ओझा या झळकल्या, आता यांच्या व्यक्तिरेखांचे पोस्टर्स भावनिक तीव्रतेने परिपूर्ण असून, त्यांच्या भूमिकांतील अंतर्गत संघर्ष आणि जिद्द प्रभावीपणे अधोरेखित करतात. पहिल्या भागाने देशभरात निर्माण केलेल्या चर्चेच्या पार्श्वभूमीवर हा सिक्वेल अधिक व्यापक स्तरावर पोहोचवण्याचा निर्णय घेण्यात आला आहे. दक्षिण भारतीय प्रेक्षकांकडून वाढत्या मागणीचा विचार करून निर्मात्यांनी ही कथा विविध भाषांमधून अधिकाधिक लोकांपर्यंत पोहोचवण्याचा प्रयत्न केला आहे.

“लल्ला… तैयार रहना!” ‘सुबेदार’मधील जबरदस्त गाणं प्रेक्षकांच्या भेटीस; अनिल कपूरचा दिसला खतरनाक लूक

‘द केरल स्टोरी’च्या प्रभावानंतर त्याचा हा पुढचा भाग मौन, नकार आणि कम्फर्ट झोनच्या पलीकडे जाण्याचा संदेश देणार असल्याचे सांगितले जात आहे. विपुल अमृतलाल शाह निर्मित आणि आशिन ए. शाह सह-निर्मित हा चित्रपट 27 फेब्रुवारी 2026 रोजी देशभरातील चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. अनेक भाषांमध्ये प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटातून राष्ट्रीय स्तरावर अधिक व्यापक पोहोच साधण्याचा निर्मात्यांचा मानस आहे.

