काँग्रेस-BJP ने मिळून ठरवला महापौर, महाराष्ट्रातील ‘या’ नगरपालिकेत मिळाला एकनाथ शिंदेना झटका!

खरंच, काँग्रेस पक्षाने भिवंडीच्या महापौरपदासाठी भाजपच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला आहे. पक्षाने अधिकृतपणे पत्र लिहून पाठिंबा जाहीर केला आहे. भाजपने महापौरपदासाठी धर्मनिरपेक्ष उमेदवाराला पाठिंबा देण्याचा निर्णय घेतला आहे. त्यामुळे स्नेहा पाटील यांना या पदासाठी उमेदवारी देण्यात आली आहे. भाजपचे मागील उमेदवार नारायण चौधरी होते, परंतु नवीन नाव स्नेहा पाटील आहे. काँग्रेसने भाजपच्या उमेदवाराला पाठिंबा दिला आहे. एबीपी न्यूजशी बोलताना लोकसभा खासदार अनिल देसाई यांनी या राजकीय घडामोडी आश्चर्यकारक असल्याचे सांगितले.
आता प्रश्न असा उद्भवतो की भिवंडीमध्ये एकनाथ शिंदेंना सत्तेवरून हटवण्यासाठी भाजपने काही नवीन युक्ती अवलंबली आहे का? खरं तर, एकनाथ शिंदेंची शिवसेना महायुती (महायुती) ची सहयोगी आहे आणि महाराष्ट्रात भाजपसोबत सत्ता धारण करते. तथापि, स्थानिक निवडणुकांमध्ये कधीकधी मित्रपक्ष शत्रू बनतात आणि कधीकधी शत्रूही मित्र बनतात. भिवंडीमध्येही असेच काहीसे घडताना दिसते. गेल्या काही दिवसांपासून एकनाथ शिंदे आणि भाजपमध्ये बिनसल्याच्या चर्चा चालू आहेत आणि त्याचेच पडसाद आता दिसून येत आहेत. दरम्यान याआधी श्रीकांत शिंदेच्या बाबतीतही हीच परिस्थिती उद्भवली असल्याचे काही दिवसापूर्वी झालेल्या निवडणुकांमध्ये दिसून आले होते. आता एकनाथ शिंदे पुढे नक्की काय करणार याकडे सर्वांचे लक्ष लागून राहिले आहे.
भिवंडी महानगरपालिका निवडणूक निकाल
महाराष्ट्रातील २९ महानगरपालिकांसाठी १५ जानेवारी रोजी निवडणुका झाल्या आणि १६ जानेवारी रोजी निकाल जाहीर झाले. भिवंडी-निजामपूर महानगरपालिका निवडणुकीत कोणत्याही पक्षाला स्पष्ट बहुमत मिळाले नाही. काँग्रेस सर्वात मोठा पक्ष म्हणून उदयास आला, त्याने सर्वाधिक ३० जागा जिंकल्या, तर त्यानंतर भाजप २२ जागा जिंकल्या.
एकनाथ शिंदे यांच्या शिवसेनेने १२ जागा जिंकल्या, शरद पवारांच्या राष्ट्रवादी-सपा पक्षाने १२ जागा जिंकल्या, समाजवादी पक्षाने ६ जागा जिंकल्या, कोणार्क विकास आघाडीने ४ जागा जिंकल्या आणि भिवंडी विकास आघाडीने ३ जागा जिंकल्या. एका अपक्ष उमेदवारानेही विजय मिळवला.
