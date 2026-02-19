लग्नाच्या आमिषाने तरुणीवर वारंवार अत्याचार; नंतर दुसरीशीच केला विवाह

शिक्रापूर : शिरुर शहरातील एका युवतीला लग्नाचे आमिष दाखवून वारंवार अत्याचार करण्यात आल्याचा धक्कादायक प्रकार समोर आला आहे. या तरुणीला फसवून पीडित युवतीशी लग्न न करता दुसऱ्याच युवतीशी लग्न केल्याची घटना घडली. याप्रकरणी शिरुर पोलीस ठाण्यात शुभम भाऊसाहेब गोसावी (वय २६ वर्षे रा. लाटे आळी शिरुर ता. शिरुर जि. पुणे) याच्याविरुद्ध गुन्हा दाखल करत अटक करण्यात आली आहे.
शिरुर येथील पीडित युवतीची ओळख शुभम गोसावी याच्यासोबत झाली. त्यानंतर शुभम याने युवतीला लग्नाचे आमिष दाखवून युवतीवर वेगवेगळ्या ठिकाणी नेत वारंवार अत्याचार केला. मात्र, त्यांनतर युवती लग्नाबाबत बोलत असताना युवतीला फसवून दुसऱ्या मुलीशी लग्न केले. या घडलेल्या प्रकाराबाबत पीडित युवतीने शिरुर पोलिसांत फिर्याद दिल्याने पोलिसांनी शुभम भाऊसाहेब गोसावीयाच्या विरुद्ध गुन्हा दाखल करत त्याला अटक केली पुढील तपास पोलीस उपनिरीक्षक शुभम चव्हाण हे करत आहे.
हेदेखील वाचा : भयंकर! पतीनेच केला पत्नीच्या Private Part चा Video Viral, प्रसिद्ध होण्याच्या नादात घरच केले उद्ध्वस्त, पोलिसांनी केली अटक
डॉक्टर महिलेवर अत्याचार
गेल्या काही दिवसांपासून गुन्हेगारीच्या घटनांमध्ये वाढ होताना दिसत आहे. किरकोळ कारणावरून खून, खुनाचा प्रयत्न यांसारख्या घटना घडत आहेत. त्यात महिलांवरील अत्याचाराच्या घटनाही लक्षणीय आहेत. असे असताना आता छत्रपती संभाजीनगर अत्याचाराची घटना समोर आली. इन्स्टाग्रामवर झालेल्या ओळखीचे मैत्रीत रूपांतर झाले, पण त्यानंतरच तीच ओळख एका महिला डॉक्टरसाठी महागात पडल्याचे समोर आले.
घरात घुसून अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार
दुसऱ्या एका घटनेत, पुण्यात अल्पवयीन मुलीवर अत्याचार करण्यात आल्याचा प्रकार समोर आला. अल्पवयीन मुलगी घरात एकटी असताना दोघांनी तिच्या घरात घुसून तिच्यावर लैंगिक अत्याचार केले. यातील धक्कादायक बाब म्हणजे हा प्रकार जून महिन्यापासून सुरु होता.
हेदेखील वाचा : Madhyapradesh Crime: सरकारी रुग्णालयातील धक्कादायक प्रकरण! 16 हजारांची लाच घेऊन अल्पवयीन मुलीचा गर्भपात केल्याचा आरोप