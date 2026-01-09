The Raja Saab रिलीज होण्याआधीच अडचणीत? थिएटरबाहेर प्रभाससाठी दिसली चाहत्यांची गर्दी; पाहा Video

दक्षिण भारतीय चित्रपट स्टार प्रभासचा “द राजा साब” हा चित्रपट आज थिएटरमध्ये प्रदर्शित होत आहे. गुरुवारी रात्री काही खास शो होणार असताना, हैदराबादच्या एका थिएटरमध्ये गोंधळामुळे चाहते संतप्त झाले आहेत. चाहत्यांनी थिएटरबाहेर मोठा गोंधळ घातलेला दिसला आहे, ज्यामुळे प्रचंड गर्दी नियंत्रणाबाहेर गेली. यामुळे, चाहत्यांना पाठिंबा देण्याऐवजी थिएटरने वेगळा दृष्टिकोन स्वीकारला. आता हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे जाणून घेऊयात.
विशेष शोमध्ये अडचणी का आल्या?
“द राजा साब” च्या प्रदर्शनापूर्वी तिकिटांच्या किमती वाढवण्यात आल्या होत्या. निर्मात्यांनी तिकीट वाढीसाठी आणि चित्रपटाच्या प्रीमियरसाठी आवश्यक असलेल्या सर्व परवानग्या घेतल्या होत्या. यामुळे अनेक ठिकाणी विशेष शो आयोजित करण्यात आले, ज्यामुळे प्रभासच्या चाहत्यांना खूप आनंद झाला. परंतु, गुरुवारी रात्री परिस्थितीने वेगळेच वळण घेतले. तिकीट वाढीबाबतचा सरकारी आदेश हैदराबादमधील काही चित्रपटगृहांमध्ये पोहोचण्यास उशीर झाला, ज्यामुळे “द राजा साब” च्या प्रीमियरमध्ये अडचणी निर्माण झाल्या. यामुळे चाहते संतप्त झाले.
Motham Damage chesaru kada ra ma Hero Cinema ni @MythriRelease 🤧💔#Prabhas #TheRajaSaab pic.twitter.com/m3pcV41e1h — Hari SaaHo (@HariSaaho19) January 8, 2026
चाहत्यांनी प्रचंड गोंधळ घातला
“द राजा साब” च्या प्रीमियर स्क्रीनिंगला झालेल्या विलंबामुळे चाहते प्रचंड संतापले आणि त्यांचा राग थिएटर व्यवस्थापनावर काढला. थिएटरने लवकरात लवकर विशेष स्क्रीनिंग आयोजित करावे अशी मागणी करत चाहत्यांनी मोठ्या संख्येने थिएटरमध्ये गर्दी केली. काहींनी तर धरणे आंदोलनही केले. या कार्यक्रमांचे व्हिडिओ सोशल मीडियावर व्हायरल होत आहेत. व्हिडिओमध्ये चाहत्यांची गर्दी दिसून येत आहे.
थिएटरनी प्रभासच्या चित्रपटाचे प्रदर्शन रद्द केले
हैदराबादमधील एका थिएटरमध्ये परिस्थिती इतकी भयानक झाली की चाहत्यांच्या गर्दीने गोंधळ घालण्यास सुरुवात केली. अखेर त्या रात्री प्रीमियर शोसाठी बुकिंग सुरु करण्यात आली. परंतु तिथेही तिकिटांचे दर अस्पष्ट होते. “द राजा साब” चा पहिला शो हैदराबादमध्ये होईल की नाही याबद्दल चाहत्यांना खात्री नव्हती. काही सिंगल-स्क्रीन थिएटरमध्ये, चाहते बेशिस्त झाल्याने शो रद्द करण्यात असल्याचे समोर आले आहे.