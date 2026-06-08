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Alpha: प्रतीक्षा संपली! आलिया भट्ट-शर्वरी वाघच्या स्पाय थ्रिलर ‘अल्फा’चा पहिला लुक ‘या’ दिवशी होणार रिलीज

Updated On: Jun 08, 2026 | 01:34 PM IST
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सारांश

अभिनेत्री आलिया भट्ट आणि शर्वरी वाघ यांचा अल्फा चित्रपट लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून या चित्रपटाचा पहिला लूक कधी रिलीज होणार, हे जाणून घेऊया

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

यशराज फिल्म्सच्या ‘अल्फा’ या स्पाय थ्रिलरमुळे अभिनेत्री आलिया भट्टचे नाव गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. या चित्रपटात आलिया बॉबी देओल, अनिल कपूर आणि शर्वरी वाघ या कलाकारांसोबत दिसणार आहे.

दरम्यान, ‘अल्फा’च्या टीझरच्या प्रदर्शनाबाबत नवीन माहिती समोर येत आहे. याच माहितीच्या आधारे, आलियाच्या आगामी चित्रपटाचा टीझर कधी प्रदर्शित होईल, हे आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.

अल्फा’ हा यशराज फिल्म्सच्या स्पाय युनिव्हर्समधील पुढचा चित्रपट आहे, ज्याने ‘टायगर’, ‘पठाण’ आणि ‘वॉर’ सारख्या यशस्वी स्पाय थ्रिलर फ्रँचायझी दिल्या आहेत. ‘अल्फा’ बऱ्याच काळापासून चर्चेत होता आणि आता त्याची अधिकृत घोषणा झाल्यामुळे चाहते त्याची आतुरतेने वाट पाहत आहेत.

पिंकविलाच्या एका वृत्तानुसार, निर्माते १० जून २०२६ रोजी ‘अल्फा’चा टीझर प्रदर्शित करणार आहेत. मात्र, निर्मात्यांकडून अधिकृत घोषणा होणे बाकी आहे. या चित्रपटात आलिया भट्ट एक महत्त्वपूर्ण भूमिका साकारणार आहे. चित्रपटाच्या पूर्वार्धात ती गुप्तहेर एजंटच्या भूमिकेत दिसणार नाही.

दुसऱ्या भागात त्यांच्या भूमिका नव्याने निवडल्या जातील. अभिनेत्री शर्वरी वाघ एका गुप्तहेराची भूमिका साकारणार असून, बॉबी देओल खलनायकाची भूमिका साकारणार आहे. मात्र, अनिल कपूरच्या भूमिकेबद्दल अद्याप कोणतीही माहिती समोर आलेली नाही.

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अशा परिस्थितीत, सर्व चित्रपटप्रेमी आता ‘अल्फा’च्या टीझरच्या प्रदर्शनाची वाट पाहत आहेत. १० जून रोजी, या स्पाय थ्रिलरमध्ये काय विशेष घडणार आहे आणि काय पाहायला मिळणार आहे, हे स्पष्ट होईल.

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‘अल्फा’ कधी प्रदर्शित होणार?

आलिया भट्टचा’अल्फा’ मूळतः एप्रिलमध्ये प्रदर्शित होणार होता. मात्र, निर्मात्यांनी प्रदर्शनाची तारीख बदलली आणि आता हा चित्रपट १० जुलै २०२६ रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होईल. शिवाय, ‘अल्फा’ला या वर्षातील सर्वात मोठ्या चित्रपटांपैकी एक मानले जात आहे. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर कशी कामगिरी करेल, हे केवळ वेळच सांगेल.

Web Title: The wait is over first look of alia bhatt and sharvari waghs spy thriller alpha to be released on this day

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Published On: Jun 08, 2026 | 01:34 PM

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