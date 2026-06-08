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Jahnavi Killekar : “जास्त शहाणपणा करू नकोस, अक्कल नाही का?” छोट्या पुढारीच्या कमेंटवर जान्हवीचा संताप, नेमकं प्रकरण काय?

Updated On: Jun 08, 2026 | 09:53 AM IST
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सारांश

जान्हवी किल्लेकर आणि ओम यादव यांच्या व्हिडिओवर छोटा पुढारी अर्थात घनश्याम दरोडेने केलेल्या कमेंटवर जान्हवी भडकली असून तो काय म्हणाला, ते जाणून घेऊया.

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य- सोशल मीडिया)

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विस्तार

बिग बॉस मराठी सीझन ५ ची माजी स्पर्धक अभिनेत्री जान्हवी किल्लेकर बेधडक आणि रोखठोक म्हणून ओळखली जाते. ती कोणत्या ना कोणत्या कारणामुळे चर्चेत असते. जान्हवी सोशल मीडियावर नेहमी सक्रिय असते. सध्या तिचा आणि अभिनेता ओम यादवचा एक व्हिडिओ व्हायरल होत आहे. यामुळे एक चांगलाच वाद निर्माण झाला आहे.

अभिनेता ओम यादवने सोशल मीडिया अकाऊंटवर एक व्हिडिओ शेअर केला आहे. ओम यादव आणि कुटुंबीयांसोबत जान्हवी नुकतीच जेजुरीला खंडेरायाच्या दर्शनाला गेली होती. यावेळी जान्हवी आणि ओमने एकत्र भंडारा उधळला आणि देवाचं दर्शन घेतलं. हा व्हिडीओ पोस्ट करताना ओम यादवने “जेजुरी दर्शन” असे कॅप्शन दिले होते. त्यावर जान्हवीने “यळकोट यळकोट जय मल्हार” अशी प्रतिक्रिया दिली. मात्र, या व्हिडीओनंतर सोशल मीडियावर दोघांच्या नात्याबाबत विविध तर्क-वितर्क लावले जाऊ लागले.

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हा व्हिडिओ सध्या सोशल मीडियावर व्हायरल होत असून चाहत्यांसोबत छोट्या पुढारीनंही कमेंट केली आहे. यावर आता जान्हवी किल्लेकर चांगलीच संतापली असून तिने छोट्या पुढारीला तिने चांगलच झापले आहे.व्हिडिओवर प्रतिक्रिया देताना एका चाहत्याने, “नक्कीच तुमची छान मैत्री असू शकते… पण जेवढ्या प्रमाणात तुमचे व्हिडिओ येत आहेत त्यावरून लोकांना प्रश्न नक्कीच पडणार ना… बाकी तुमचं जे असेल ते,” अशी कमेंट केली.

दरम्यान, सोशल मीडियावर लोकप्रिय असलेला छोटा पुढारी अर्थात घनश्याम दरोडे यानेही या चर्चेत उडी घेतली. त्याने कमेंट करत, “ओम दादा हे बरोबर नाही बरं… तुम्ही समजून घ्या मला काय बोलायचं आहे… मी तुमचा लहान भाऊ आहे त्यामुळे मला काय बोलायचं आहे ते समजलं असेल… पण देवाला आमचा एक निरोप द्या… आम्हालाही एक वहिनी आली पाहिजे आता,” असे मिश्किलपणे म्हटले.

घनश्यामच्या या कमेंटला ओम यादवनेही तितक्याच मजेशीर अंदाजात उत्तर दिले. “नक्कीच घनश्याम. तू लग्न केलंस की मी लगेच करणार लग्न… प्रॉमिस,” असे उत्तर ओमने दिले.

मात्र, ही कमेंट जान्हवीला पसंत पडली नाही. तिने थेट घनश्यामला सुनावत, “जास्त शहाणपणा करू नकोस… लोकांचं ठीक आहे… पण तुलाही अक्कल नाहीये का?” असे स्पष्ट शब्दांत म्हटले.

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जान्हवीच्या या प्रतिक्रियेनंतर सोशल मीडियावर नव्या चर्चेला सुरुवात झाली आहे. काही चाहत्यांनी तिच्या भूमिकेचे समर्थन केले असून, वैयक्तिक आयुष्याबाबत अनावश्यक चर्चा टाळल्या पाहिजेत, असे मत व्यक्त केले आहे. तर काहींनी हा संवाद केवळ मित्रांमधील हलका-फुलका विनोद असल्याचे म्हटले आहे.

 

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ओम यादव आणि जान्हवी किल्लेकर यांच्यातील वाढती मैत्री सोशल मीडियावर चर्चेचा विषय ठरत असली तरी दोघांनीही याबाबत कोणतेही अधिकृत वक्तव्य केलेले नाही. मात्र चाहत्यांच्या कमेंट्स आणि त्यावर झालेल्या मजेशीर संवादामुळे हा विषय सध्या सोशल मीडियावर चांगलाच गाजत आहे.

Web Title: Janhavi killekar angry on chota pudhari ghanshyam darode comment

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Published On: Jun 08, 2026 | 09:53 AM

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