Space War 2026: रशियाची गुप्तचर याने युरोपीय उपग्रहांच्या मानगुटीवर; संपूर्ण जगाला ब्लॅकआऊटचा धोका, स्टारलिंकवर अणुहल्ल्याची धमकी

Russian spy satellite Luch-2 targets 2026 : युक्रेन (Ukraine) आणि रशियामधील (Russia)युद्ध आता पृथ्वीच्या सीमा ओलांडून थेट अवकाशात (Space) पोहोचले आहे. रशियाची गुप्तचर अंतराळयाने (Spy Spacecraft) युरोपीय देशांच्या महत्त्वाच्या उपग्रहांना लक्ष्य करत असल्याचा धक्कादायक अहवाल ‘फायनान्शिअल टाइम्स’ आणि नाटो (NATO) गुप्तचर संस्थांनी प्रसिद्ध केला आहे. या प्रकारामुळे केवळ डेटा चोरीचा धोका नसून, जागतिक दळणवळण व्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.
रशियाची Luch-1 आणि Luch-2 ही दोन अंतराळयाने सध्या युरोपच्या १७ हून अधिक महत्त्वाच्या उपग्रहांच्या अगदी जवळ घिरट्या घालत आहेत. फेब्रुवारी २०२६ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, लुच-२ हे ‘Intelsat 39’ सारख्या मोठ्या उपग्रहाजवळ तळ ठोकून आहे. ही याने अशा प्रकारे स्वतःला ‘पार्क’ करतात की, उपग्रह आणि पृथ्वीवरील बेस स्टेशन यांच्यातील डेटा सिग्नल ते सहजपणे रोखू शकतात (Intercept). यामुळे युरोप, आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेतील संवेदनशील सरकारी आणि लष्करी संदेश रशियाच्या हाती लागण्याची दाट शक्यता आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Treaty: करार नाही, आता प्रहार! ट्रम्पनी रशियाचा ‘अण्वस्त्र’ प्रस्ताव पायदळी तुडवला; लवकरच होणार अणुयुद्धास प्रारंभ
चिंतेची बाब म्हणजे, अनेक युरोपीय उपग्रह जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. त्यांमध्ये आधुनिक ‘एन्क्रिप्शन’ (Encryption) सुरक्षा नाही. यामुळे रशियन हॅकर्स या उपग्रहांच्या कमांड सिस्टममध्ये शिरकाव करून त्यांचा मार्ग बदलू शकतात किंवा त्यांना दुसऱ्या उपग्रहावर धडकवून नष्ट करू शकतात. जर्मन अंतराळ कमांडचे प्रमुख मेजर जनरल मायकेल ट्रॉट यांनी याला रशियाचे “हायब्रीड युद्ध” संबोधले आहे, ज्याचा उद्देश पाश्चात्य देशांची संप्रेषण व्यवस्था मुळापासून उपटून टाकणे हा आहे.
FT: Russian satellites Luch-1 and Luch-2 have been intercepting and spying on European satellites — exposing how Moscow can monitor, disrupt, or even hijack systems that power Europe’s communications, TV, and government links. 1/ pic.twitter.com/n1QlXkQ2FO — Tymofiy Mylovanov (@Mylovanov) February 4, 2026
credit – social media and Twitter
युक्रेनला युद्धाच्या मैदानात इंटरनेट पुरवणारे एलोन मस्कचे Starlink नेटवर्क रशियाच्या डोळ्यात खुपत आहे. रशियन सरकारी टेलिव्हिजनवर व्लादिमीर सोलोव्योव्ह यांनी थेट सुचवले आहे की, रशियाने अवकाशात अणुस्फोट करून स्टारलिंक उपग्रहांचा नायनाट करावा. शास्त्रज्ञांच्या मते, अवकाशातील अणुस्फोटामुळे निर्माण होणारी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक पल्स (EMP) हजारो उपग्रहांना एका क्षणात निकामी करू शकते. यामुळे मानवी प्रगती अनेक दशके मागे जाऊ शकते.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran Oman Talks: आखाती देशांचा श्वास रोखला! ओमानमध्ये आज अमेरिका-इराण आमनेसामने; चर्चा फिसकटल्यास मध्य पूर्वेत युद्ध अटळ
या धोक्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ब्रिटन आणि फ्रान्सने आपल्या राष्ट्रीय संरक्षण धोरणात ‘अंतराळ सुरक्षा’ या विषयाला सर्वोच्च प्राथमिकता दिली आहे. रशिया सध्या केवळ हेरगिरी करत नसून, ‘सॅटेलाईट किलर’ शस्त्रांची चाचणी करत असल्याचेही समोर आले आहे. जर ही परिस्थिती निवळली नाही, तर भविष्यात इंटरनेट, जीपीएस आणि टेलिव्हिजन सेवा कायमच्या बंद होऊ शकतात.
Ans: ही रशियाची 'इन्स्पेक्टर' किंवा गुप्तचर अंतराळयाने आहेत, जी दुसऱ्या उपग्रहांच्या जवळ जाऊन त्यांचे सिग्नल्स चोरण्यासाठी ओळखली जातात.
Ans: रशियन सरकारी माध्यमांनी तशी धमकी दिली असली, तरी असा स्फोट रशियाच्या स्वतःच्या उपग्रहांनाही हानी पोहोचवू शकतो, त्यामुळे हा एक मोठा 'धोरणात्मक दबाव' मानला जात आहे.
Ans: जर रशियाने उपग्रह नष्ट केले, तर इंटरनेट, बँकिंग, जीपीएस आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क व्यवस्था कोलमडू शकते.