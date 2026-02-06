Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
  • World »
  • Russian Spy Satellites Luch 2 Target European Infrastructure Nuclear Threat Starlink

Space War 2026: रशियाची गुप्तचर याने युरोपीय उपग्रहांच्या मानगुटीवर; संपूर्ण जगाला ब्लॅकआऊटचा धोका, स्टारलिंकवर अणुहल्ल्याची धमकी

Russian Spy Spacecraft: युक्रेन-रशिया युद्ध आता अवकाशात पोहोचले आहे. युरोपियन उपग्रहांना रोखणारे रशियन गुप्तचर अंतराळयान आणि स्टारलिंक नेटवर्कवर अणुहल्ल्याची धमकी यामुळे जगाला धक्का बसला आहे.

Updated On: Feb 06, 2026 | 12:30 PM
russian spy satellites luch 2 target european infrastructure nuclear threat starlink

Space War 2026: रशियाची गुप्तचर याने युरोपीय उपग्रहांच्या मानगुटीवर; संपूर्ण जगाला ब्लॅकआऊटचा धोका, स्टारलिंकवर अणुहल्ल्याची धमकी ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

Follow Us:
Follow Us:
  • अंतराळात रशियन हेरगिरी
  • अणुयुद्धाची छटा
  • हायब्रीड वॉरफेअर

Russian spy satellite Luch-2 targets 2026 : युक्रेन (Ukraine) आणि रशियामधील (Russia)युद्ध आता पृथ्वीच्या सीमा ओलांडून थेट अवकाशात (Space) पोहोचले आहे. रशियाची गुप्तचर अंतराळयाने (Spy Spacecraft) युरोपीय देशांच्या महत्त्वाच्या उपग्रहांना लक्ष्य करत असल्याचा धक्कादायक अहवाल ‘फायनान्शिअल टाइम्स’ आणि नाटो (NATO) गुप्तचर संस्थांनी प्रसिद्ध केला आहे. या प्रकारामुळे केवळ डेटा चोरीचा धोका नसून, जागतिक दळणवळण व्यवस्था पूर्णपणे उद्ध्वस्त होण्याची भीती निर्माण झाली आहे.

‘लुच-१’ आणि ‘लुच-२’ चा अंतराळातील थरार

रशियाची Luch-1 आणि Luch-2 ही दोन अंतराळयाने सध्या युरोपच्या १७ हून अधिक महत्त्वाच्या उपग्रहांच्या अगदी जवळ घिरट्या घालत आहेत. फेब्रुवारी २०२६ च्या ताज्या आकडेवारीनुसार, लुच-२ हे ‘Intelsat 39’ सारख्या मोठ्या उपग्रहाजवळ तळ ठोकून आहे. ही याने अशा प्रकारे स्वतःला ‘पार्क’ करतात की, उपग्रह आणि पृथ्वीवरील बेस स्टेशन यांच्यातील डेटा सिग्नल ते सहजपणे रोखू शकतात (Intercept). यामुळे युरोप, आफ्रिका आणि मध्य पूर्वेतील संवेदनशील सरकारी आणि लष्करी संदेश रशियाच्या हाती लागण्याची दाट शक्यता आहे.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Nuclear Treaty: करार नाही, आता प्रहार! ट्रम्पनी रशियाचा ‘अण्वस्त्र’ प्रस्ताव पायदळी तुडवला; लवकरच होणार अणुयुद्धास प्रारंभ

जुन्या उपग्रहांची ‘एन्क्रिप्शन’ कमजोरी

चिंतेची बाब म्हणजे, अनेक युरोपीय उपग्रह जुन्या तंत्रज्ञानावर आधारित आहेत. त्यांमध्ये आधुनिक ‘एन्क्रिप्शन’ (Encryption) सुरक्षा नाही. यामुळे रशियन हॅकर्स या उपग्रहांच्या कमांड सिस्टममध्ये शिरकाव करून त्यांचा मार्ग बदलू शकतात किंवा त्यांना दुसऱ्या उपग्रहावर धडकवून नष्ट करू शकतात. जर्मन अंतराळ कमांडचे प्रमुख मेजर जनरल मायकेल ट्रॉट यांनी याला रशियाचे “हायब्रीड युद्ध” संबोधले आहे, ज्याचा उद्देश पाश्चात्य देशांची संप्रेषण व्यवस्था मुळापासून उपटून टाकणे हा आहे.

credit – social media and Twitter

एलोन मस्कच्या स्टारलिंकवर अणुहल्ल्याचे सावट?

युक्रेनला युद्धाच्या मैदानात इंटरनेट पुरवणारे एलोन मस्कचे Starlink नेटवर्क रशियाच्या डोळ्यात खुपत आहे. रशियन सरकारी टेलिव्हिजनवर व्लादिमीर सोलोव्योव्ह यांनी थेट सुचवले आहे की, रशियाने अवकाशात अणुस्फोट करून स्टारलिंक उपग्रहांचा नायनाट करावा. शास्त्रज्ञांच्या मते, अवकाशातील अणुस्फोटामुळे निर्माण होणारी इलेक्ट्रोमॅग्नेटिक पल्स (EMP) हजारो उपग्रहांना एका क्षणात निकामी करू शकते. यामुळे मानवी प्रगती अनेक दशके मागे जाऊ शकते.

जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : US-Iran Oman Talks: आखाती देशांचा श्वास रोखला! ओमानमध्ये आज अमेरिका-इराण आमनेसामने; चर्चा फिसकटल्यास मध्य पूर्वेत युद्ध अटळ

नाटो आणि युरोपचा अलर्ट

या धोक्याला प्रत्युत्तर देण्यासाठी ब्रिटन आणि फ्रान्सने आपल्या राष्ट्रीय संरक्षण धोरणात ‘अंतराळ सुरक्षा’ या विषयाला सर्वोच्च प्राथमिकता दिली आहे. रशिया सध्या केवळ हेरगिरी करत नसून, ‘सॅटेलाईट किलर’ शस्त्रांची चाचणी करत असल्याचेही समोर आले आहे. जर ही परिस्थिती निवळली नाही, तर भविष्यात इंटरनेट, जीपीएस आणि टेलिव्हिजन सेवा कायमच्या बंद होऊ शकतात.

💡

Frequently Asked Questions

  • Que: लुच-१ आणि लुच-२ (Luch satellites) म्हणजे काय?

    Ans: ही रशियाची 'इन्स्पेक्टर' किंवा गुप्तचर अंतराळयाने आहेत, जी दुसऱ्या उपग्रहांच्या जवळ जाऊन त्यांचे सिग्नल्स चोरण्यासाठी ओळखली जातात.

  • Que: स्टारलिंकवर अणुहल्ल्याचा धोका किती खरा आहे?

    Ans: रशियन सरकारी माध्यमांनी तशी धमकी दिली असली, तरी असा स्फोट रशियाच्या स्वतःच्या उपग्रहांनाही हानी पोहोचवू शकतो, त्यामुळे हा एक मोठा 'धोरणात्मक दबाव' मानला जात आहे.

  • Que: सामान्य माणसावर याचा काय परिणाम होईल?

    Ans: जर रशियाने उपग्रह नष्ट केले, तर इंटरनेट, बँकिंग, जीपीएस आणि आंतरराष्ट्रीय संपर्क व्यवस्था कोलमडू शकते.

Web Title: Russian spy satellites luch 2 target european infrastructure nuclear threat starlink

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 06, 2026 | 12:30 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Nuclear Talks: ‘इराण झुकणार नाही!’ मस्कतमध्ये अणु चर्चेचा महासंग्राम; अराघची यांचा अमेरिकेला निर्भय शब्दांतला खरमरीत इशारा
1

Nuclear Talks: ‘इराण झुकणार नाही!’ मस्कतमध्ये अणु चर्चेचा महासंग्राम; अराघची यांचा अमेरिकेला निर्भय शब्दांतला खरमरीत इशारा

Nuclear Treaty: करार नाही, आता प्रहार! ट्रम्पनी रशियाचा ‘अण्वस्त्र’ प्रस्ताव पायदळी तुडवला; लवकरच होणार अणुयुद्धास प्रारंभ
2

Nuclear Treaty: करार नाही, आता प्रहार! ट्रम्पनी रशियाचा ‘अण्वस्त्र’ प्रस्ताव पायदळी तुडवला; लवकरच होणार अणुयुद्धास प्रारंभ

US-Iran Oman Talks: आखाती देशांचा श्वास रोखला! ओमानमध्ये आज अमेरिका-इराण आमनेसामने; चर्चा फिसकटल्यास मध्य पूर्वेत युद्ध अटळ
3

US-Iran Oman Talks: आखाती देशांचा श्वास रोखला! ओमानमध्ये आज अमेरिका-इराण आमनेसामने; चर्चा फिसकटल्यास मध्य पूर्वेत युद्ध अटळ

World War 3: जगाचे दिवस भरले! Israel ने थेट…; मृत्यूच्या तांडवात तब्बल 19 जण ठार
4

World War 3: जगाचे दिवस भरले! Israel ने थेट…; मृत्यूच्या तांडवात तब्बल 19 जण ठार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Space War 2026: रशियाची गुप्तचर याने युरोपीय उपग्रहांच्या मानगुटीवर; संपूर्ण जगाला ब्लॅकआऊटचा धोका, स्टारलिंकवर अणुहल्ल्याची धमकी

Space War 2026: रशियाची गुप्तचर याने युरोपीय उपग्रहांच्या मानगुटीवर; संपूर्ण जगाला ब्लॅकआऊटचा धोका, स्टारलिंकवर अणुहल्ल्याची धमकी

Feb 06, 2026 | 12:30 PM
‘घुसखोर पंडित’च्या दिग्दर्शकाविरुद्ध FIR दाखल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले होते निर्देश

‘घुसखोर पंडित’च्या दिग्दर्शकाविरुद्ध FIR दाखल, मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ यांनी दिले होते निर्देश

Feb 06, 2026 | 12:01 PM
Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Ramdas Kadam: “अजित दादांची स्मशानातली राख देखील विझली नव्हती…”, कदमांचा सुनील तटकरेंवर गंभीर आरोप

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
Budh Shukra Yuti: 84 वर्षांनी घडणार बुध-शुक्र युती; मार्चमध्ये या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

Budh Shukra Yuti: 84 वर्षांनी घडणार बुध-शुक्र युती; मार्चमध्ये या राशीच्या लोकांसाठी सुवर्णसंधी

Feb 06, 2026 | 11:59 AM
Maharashtra Congress : काँग्रेसच्या उमेदवारांसाठी चिपळूणमध्ये शिबिर; ‘हे’ बडे नेते राहणार उपस्थित

Maharashtra Congress : काँग्रेसच्या उमेदवारांसाठी चिपळूणमध्ये शिबिर; ‘हे’ बडे नेते राहणार उपस्थित

Feb 06, 2026 | 11:57 AM
Ajit Pawar plane crash : वैमानिकाचा अंदाज चुकला असावा…! अजित पवारांच्या अपघाताचा प्राथमिक अहवाल समोर

Ajit Pawar plane crash : वैमानिकाचा अंदाज चुकला असावा…! अजित पवारांच्या अपघाताचा प्राथमिक अहवाल समोर

Feb 06, 2026 | 11:55 AM
iQOO 15 Ultra: तगडा प्रोसेसर आणि दमदार बॅटरी… प्रिमियम सेगमेंटमध्ये नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, किंमत वाचून बसेल धक्का

iQOO 15 Ultra: तगडा प्रोसेसर आणि दमदार बॅटरी… प्रिमियम सेगमेंटमध्ये नव्या स्मार्टफोनची एंट्री, किंमत वाचून बसेल धक्का

Feb 06, 2026 | 11:55 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

“ना खाऊंगा ना खाने दूंगा म्हणणारे पंतप्रधान भ्रष्टाचाऱ्यांना पक्षांमध्ये घेत आहेत “;ठाकरे गटाच्या खासदारातची टीका

Feb 05, 2026 | 07:32 PM
Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Kolhapur : आझाद मैदानावर 10 मार्चला होणार शासन चित्तशुद्धी गाथा पारायण आंदोलन

Feb 05, 2026 | 07:23 PM
Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Kolhapur Nitesh Rane : “शिंदे गट, काँग्रेस किंवा ठाकरे गटाला मतदान करून उपयोग नाही” – नितेश राणे

Feb 05, 2026 | 07:15 PM
Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Sangli ZP Election – तासगाव तालुक्यात शरदचंद्र पवार गट यशस्वी होणार; कार्यकर्त्यांना व्यक्त केला विश्वास

Feb 05, 2026 | 07:10 PM
Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Raigad : माणगाव तर्फे वरेडी जि. प. गटात राधिका ठाकरेंची प्रचारात आघाडी

Feb 05, 2026 | 07:05 PM
Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Sangli : “भाजपने कितीही वल्गना केल्या तरी झेडपीवर आघाडीची सत्ता” – दिनकर पाटील

Feb 05, 2026 | 06:59 PM
KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

KARJAT : कर्जत तालुक्यात 7 फेब्रुवारीला मतदान, सुमारे 1 लाख 70 हजार मतदार मतदानासाठी सज्ज

Feb 05, 2026 | 03:48 PM