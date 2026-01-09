‘Border 2’ मध्ये वरुण धवनच्या अभिनयाची खिल्ली उडवणाऱ्यांवर भडकले निर्माते; म्हणाले, ‘ या देशद्रोहींना…’

सध्या सोशल मीडियावर वरुण धवनबद्दल मीम्सची जोरदार चर्चा सुरु आहे. अलीकडेच, बॉलीवूडच्या बहुप्रतिक्षित सिक्वेल “बॉर्डर २” मधील “संदेसे आते हैं” हे गाणे रिलीज झाले. ९० च्या दशकातील प्रेक्षकांच्या हृदयात खोलवर रुजलेल्या या गाण्याचे सूर वाजताच, ते ऐकणाऱ्या सर्वांनाच आनंद झाला. परंतु, काही वेळातच सोशल मीडियावर वरुण धवनबद्दल टीकेचा भडिमार झाला. देशभक्ती आणि सीमेवरील सैनिकांच्या जीवनाची भावनिक कहाणी दर्शविणाऱ्या या गाण्यातील त्याच्या चेहऱ्यावरील हावभाव आणि नृत्याच्या हालचालींची लोकांनी खिल्ली उडवण्यास सुरुवात केली. आता, चित्रपटाच्या निर्मात्या निधी दत्ता यांनी वरुण धवनला पाठिंबा देण्यासाठी पुढे आले आहेत.
बॉलीवूड अभिनेता वरुण धवन सध्या त्याच्या “बॉर्डर २” चित्रपटामुळे चर्चेत आहे, ज्यामध्ये तो मेजर होशियार सिंग दहियाची भूमिका साकारताना दिसला आहे. चित्रपटाचा टीझर आणि पहिले गाणे “घर कब आओगे” रिलीज झाल्यापासून त्याच्या अभिनयावर सोशल मीडियावर सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले जात आहे. निर्मात्या निधी दत्ताने अभिनेत्याला ट्रोल करणाऱ्यांना प्रत्युत्तर दिले आहे. वापरकर्ते सतत म्हणत आहेत की वरुण धवन “हम्प्टी शर्मा की दुल्हनिया” आणि “जुडवा २” मधील त्याच्या भूमिकांमधून बाहेर पडू शकला नाही. सोशल मीडियावर वाढत्या टीकेदरम्यान, चित्रपटाच्या निर्मात्या निधी दत्ताने अभिनेत्याला ट्रोल करणाऱ्यांना तीव्र प्रत्युत्तर दिले आहे आणि त्यांना देशद्रोही म्हटले आहे.
“बॉर्डर २” च्या निर्मात्याने आशा व्यक्त केली
चित्रपटाच्या निर्मात्या निधी दत्ता यांनी सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्म X वर एक पोस्ट पुन्हा पोस्ट केली, ज्यात लिहिले आहे की, “या देशाचे प्रतिनिधित्व करणाऱ्या अभिनेत्याला खाली पाडण्याची क्षमता असलेल्या सर्व देशद्रोही लोकांचे अभिनंदन. हा तुमचा चित्रपट आहे, भारत! मला आशा आहे की प्रेक्षक या लोकांना शोधतील आणि त्यांना नक्की लाजावतील.”
वरुण धवनबद्दल नकारात्मक जनसंपर्क पसरले
हे लक्षात घेण्यासारखे आहे की सोशल मीडियावरील इन्फ्लुएन्सरांना चित्रपटासाठी आणि विशेषतः वरुण धवनसाठी नकारात्मक जनसंपर्क निर्माण करण्यासाठी पैसे देऊ केले जात आहेत असे दावे केले जात आहेत. काही इन्फ्लुएन्सरांनी तर डीलचे आणि ऑफर केलेल्या रकमेचे स्क्रीनशॉटही शेअर केले आहेत, ज्यामुळे हे स्पष्ट होते की कोणीतरी चित्रपटाला नुकसान पोहोचवण्याचा प्रयत्न करत आहे. चित्रपटाच्या निर्मात्याने यावर नाराजी व्यक्त केली आहे.
वरुण धवनने ट्रोलर्सना दिले चोख उत्तर
यापूर्वी, एका वापरकर्त्याने वरुण धवनला त्याच्या अभिनयावर सतत प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले होते. अभिनेत्याने अचूक आणि संयमी उत्तर दिले. अभिनेत्याने लिहिले, “या प्रश्नानेच गाणे हिट झाले, सर्वांना ते आवडले आहे, देव तुम्हाला आशीर्वाद देवो.” पाकिस्तानी अभिनेत्री हानिया आमिरसोबतच्या संबंधांमुळे लोकांकडून त्याला लक्ष्य करण्यात आल्याने चित्रपटावर नकारात्मक परिणाम होऊ नये म्हणून दिलजीत दोसांझला चित्रपटाच्या प्रमोशनपासून दूर ठेवण्यात आले आहे असे मानले जात आहे.