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Jana Nayagan : कधी रिलीज होणार Thalapathy Vijay चा शेवटचा सिनेमा? CBFC ने जाहीर केला निर्णय

Updated On: Jul 09, 2026 | 09:05 PM IST
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सारांश

थलपती विजयचा अखेरचा चित्रपट २४ जुलैला प्रदर्शित होणार. 'जना नायकन' ला CBFC कडून 'A' प्रमाणपत्र मिळाले. सर्टिफिकेशनच्या विलंबामुळे प्रदर्शन पुढे ढकलले गेले होते.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • Thalapathy Vijay चा शेवटचा सिनेमा त्याच्या चाहत्यांना अनुभवायला मिळणार आहे.
  • अभिनेता Thalapathy Vijay याने याच काळात सिनेमाक्षेत्रातून निवृत्ती घेतली.
  • सिनेमा 24 जुलै रोजी संपूर्ण जगभरात प्रसिद्ध केला जाईल.
CM Joseph Vijay आता जरी तामिळनाडू राज्याच्या मुख्यमंत्री पदी असले तरी त्यांचे मूळ हे चित्रपटच आहे. दाक्षिणात्य सिनेचाहत्यांना वेड लावण्यासाठी Thalapathy Vijay हे नावच पुरेसे आहे. राजकारणात येण्या अगोदर Joseph Vijay यांनी सिनेक्षेत्रातून निवृत्ती घेतली. पण त्या अगोदर त्यांनी त्याच्या चाहत्यांसाठी एक विशेष चित्रपट केला. तो सिनेमा यंदाच्या वर्षाच्या सुरुवातीला भेटीस येणार होता. पण सिनेमाच्या सर्टिफिकेशनमध्ये वेळ गेल्याने चित्रपटाचे प्रदर्शन दूरवर लोटले गेले. पण, सिनेमाला आता हिरवा सिग्नल मिळाला आहे. Thalapathy Vijay चा शेवटचा सिनेमा त्याच्या चाहत्यांना अनुभवायला मिळणार आहे.

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Thalapathy Vijay चा सिनेमा Jana Nayagan येत्या 24 जुलै तारखेला प्रदर्शित करण्यात येणार आहे. डिसेंबर 2025 मध्ये सिनेमा सर्टिफिकेशनसाठी Central Board of Film Certification कडे पाठवण्यात आला. सिनेमा 9 जानेवारी 2026 ला प्रदर्शित करण्यात येणार होता. परंतु, सिनेमाच्या सर्टिफिकेशनमध्ये वेळ गेला. परिणामी, Jana Nayagan सिनेमाच्या निर्माती संस्थेने या संदर्भात हाय कोर्टात याचिका दाखल केली. त्यांचे म्हणणे होते की CBFC कडून Jana Nayagan सिनेमाच्या सर्टिफिकेशनसाठी लावण्यात येणार वेळ हा सिनेमाच्या प्रदर्शनावर प्रभाव टाकत आहे.

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दरम्यान, Jana Nayagan सिनेमाचा मुख्य अभिनेता Thalapathy Vijay याने याच काळात सिनेमाक्षेत्रातून निवृत्ती घेतली. तामिळनाडू विधानसभा निवडणूक 2026 च्या निकालात सर्वोच्च स्थानी Tamilaga Vettri Kazhagam या पक्षाचे नाव आले आणि Joseph Vijay तामिळनाडू राज्याचे मुख्यमंत्री झाले. त्यांचा सिनेकलाकार म्हणून शेवटचा सिनेमा Jana Nayagan च्या प्रदर्शनाचा मुद्दा आता मार्गी लागला आहे. CBFC ने या सिनेमाला A सर्टिफिकेट दिला आहे. एकंदरीत, सिनेमा अडल्ट प्रकारात मोडतो. सिनेमा 24 जुलै रोजी संपूर्ण जगभरात प्रसिद्ध केला जाईल.

Web Title: When will thalapathy vijays final movie jana nayagan be released

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Published On: Jul 09, 2026 | 09:05 PM

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