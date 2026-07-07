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Ramayana Movie: ‘रामायण’च्या ट्रेलरची प्रतीक्षा संपणार? ४००० कोटींच्या चित्रपटाबाबत मोठी अपडेट

Updated On: Jul 07, 2026 | 02:37 PM IST
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सारांश

Ramayana Trailer: रणबीर कपूरच्या ४००० कोटींच्या 'रामायण' चित्रपटाच्या ट्रेलरबाबत मोठी अपडेट समोर आली आहे. १४ जुलैला लॉस एंजेलिसमध्ये भव्य लॉन्च होण्याची चर्चा आहे.

( फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

( फोटो सौजन्य-सोशल मीडिया)

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विस्तार

दिग्दर्शक नितेश तिवारी यांच्या महत्त्वाकांक्षी ‘रामायण’ चित्रपटाची प्रेक्षक आतुरतेने वाट पाहत आहेत. भव्य स्टारकास्ट, प्रचंड बजेट आणि अत्याधुनिक व्हिज्युअल इफेक्ट्समुळे हा चित्रपट सुरुवातीपासूनच चर्चेत आहे. आता या चित्रपटाच्या ट्रेलरबाबत एक मोठी अपडेट समोर आली असून, त्यामुळे चाहत्यांची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.

यावर्षी हनुमान जयंतीच्या निमित्ताने निर्मात्यांनी ‘रामायण’चा पहिला टीझर प्रदर्शित केला होता. टीझरला प्रेक्षकांकडून उत्स्फूर्त प्रतिसाद मिळाल्यानंतर आता सर्वांचे लक्ष चित्रपटाच्या ट्रेलरकडे लागले आहे. मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, निर्माते ट्रेलर लॉन्चसाठी विशेष तयारी करत असून, हा सोहळा आंतरराष्ट्रीय स्तरावर भव्य स्वरूपात आयोजित करण्याची योजना आहे.

मिळालेल्या माहितीनुसार, सुमारे ४००० कोटी रुपयांच्या बजेटमध्ये तयार होत असलेल्या या चित्रपटाचा अधिकृत ट्रेलर १४ जुलै २०२६ रोजी अमेरिकेतील लॉस एंजेलिस येथे एका भव्य कार्यक्रमात लॉन्च केला जाऊ शकतो. या कार्यक्रमाला दिग्दर्शक नितेश तिवारी, निर्माता नमित मल्होत्रा, तसेच प्रमुख कलाकार रणबीर कपूर, यश आणि साई पल्लवी उपस्थित राहण्याची शक्यता वर्तवली जात आहे. मात्र, याबाबत निर्मात्यांकडून अद्याप कोणतीही अधिकृत घोषणा करण्यात आलेली नाही.

दरम्यान, ‘रामायण’ दोन भागांमध्ये प्रदर्शित होणार असल्याची घोषणा यापूर्वीच करण्यात आली आहे. ‘रामायण : भाग १’ यंदाच्या दिवाळीत प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार असून, ‘रामायण : भाग २’ दिवाळी २०२७ मध्ये प्रदर्शित केला जाणार आहे.

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या चित्रपटात रणबीर कपूर प्रभू श्रीराम, साई पल्लवी माता सीता, यश रावण, सनी देओल हनुमान, रवी दुबे लक्ष्मण आणि अरुण गोविल महत्त्वाच्या भूमिकांमध्ये झळकणार आहेत. दमदार स्टारकास्ट, भव्य व्हिज्युअल इफेक्ट्स आणि मोठ्या बजेटमुळे ‘रामायण’ हा भारतीय सिनेसृष्टीतील सर्वात महत्त्वाकांक्षी चित्रपटांपैकी एक मानला जात आहे.

सध्या ट्रेलर लॉन्चबाबतची माहिती अधिकृत नसली तरी, १४ जुलैच्या चर्चेमुळे चाहत्यांमध्ये प्रचंड उत्सुकता निर्माण झाली आहे. आता निर्माते यासंदर्भात अधिकृत घोषणा कधी करणार, याकडे सर्वांचं लक्ष लागलं आहे.

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Web Title: Ramayana movie is the wait for the ramayana trailer finally ending big update on the 4000 crore epic

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Published On: Jul 07, 2026 | 02:37 PM

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