‘Mardaani 3’ मधील ‘अम्मा’ च्या भूमिकेने उडवले होश! कोण आहे ‘ही’ भयानक भूमिका साकारणारी मल्लिका प्रसाद?

राणी मुखर्जीच्या सुपरहिट फ्रँचायझी “मर्दानी ३” चा ट्रेलर रिलीज झाला आहे आणि त्याने आधीच इंटरनेटवर धुमाकूळ घातला आहे. राणी मुखर्जी निर्भय पोलिस अधिकारी शिवानी शिवाजी रॉयच्या भूमिकेत परतली आहे, जी पूर्वीपेक्षा अधिक धोकादायक मोहिमेवर पाहायला मिळणार आहे. शिवाय, यावेळी, पुरुष खलनायकाऐवजी, चित्रपटात एक महिला खलनायिका दाखवण्यात आली आहे.
ट्रेलरमध्ये दिसून येते की यावेळी “मर्दानी” एका अशा टोळीशी लढत आहे जी मुलींची तस्करी करते आणि निष्पाप लोकांना भीक मागण्यास भाग पाडते. परंतु चित्रपटाभोवती सर्वात मोठी चर्चा शिवानी रॉयची शत्रू, चित्रपटाची खलनायक, जिला लोक “अम्मा” म्हणत आहेत, तिच्याभोवती फिरत आहे. ट्रेलरमध्ये हे पात्र इतके भयानक दिसते की प्रेक्षक त्यामागील अभिनेत्री मल्लिका प्रसादबद्दल जाणून घेण्यास उत्सुक आहेत. आता ही अभिनेत्री नक्की कोण आहे? आणि ती काय करते? ही संपूर्ण माहिती आता आपण जाणून घेणार आहोत.
खलनायिका “अम्मा” कोण आहे?
चित्रपटातील खलनायिका, “अम्मा” ने प्रेक्षकांचे होश उडवले आहे. तिच्या क्रूरतेने प्रेक्षक अस्वस्थ झाले आहेत. मल्लिका प्रसादने ही धोकादायक भूमिका साकारली आहे. मल्लिकाने केवळ चित्रपट आणि टेलिव्हिजनमध्येच काम केले नाही तर ती एक अनुभवी थिएटर कलाकार देखील आहे. तिच्या अभिनयाची खोली आणि व्याप्ती “अम्मा” ला मर्दानी फ्रँचायझीमधील आतापर्यंतची सर्वात खतरनाक खलनायक बनवते. मनोरंजक गोष्ट म्हणजे, मल्लिकाने तिच्या एका जुन्या इन्स्टाग्राम पोस्टमध्ये या भूमिकेचे संकेत दिले होते, जिथे तिने लिहिले होते, उद्या काय घेऊन येईल कोणाला माहित आहे?
मल्लिका प्रसाद राष्ट्रीय पुरस्कार विजेती?
मल्लिका प्रसाद ही केवळ एक अभिनेत्रीच नाही तर एक प्रतिभावान दिग्दर्शक आणि चित्रपट निर्माती देखील आहे. तिची संपूर्ण कारकीर्द सशक्त कथा आणि पात्रांवर आधारित आहे. तिने अभिनय आणि दिग्दर्शन दोन्हीसाठी राष्ट्रीय पुरस्कार जिंकले आहेत. तिच्या चित्रपट कारकिर्दीत, तिने “कानूनू हेग्गदिथी” (१९९९), “देवी अहल्या बाई” (२००३) आणि “दूसरा” (२००६) सारख्या चित्रपटांमध्ये तिचे कौशल्य सिद्ध केले आहे. तिच्या पदार्पणाच्या चित्रपटात “कानून की ठाकुरानी” मधील तिच्या कामाचेही खूप कौतुक झाले.
लंडन ते दिल्ली, शिक्षण आणि चित्रपट कारकीर्द
बंगळुरूमध्ये जन्मलेल्या मल्लिकाचे शिक्षण उल्लेखनीय होते. तिने दिल्लीतील प्रतिष्ठित नॅशनल स्कूल ऑफ ड्रामा (NSD) मधून अभिनयात डिप्लोमा केला आणि नंतर लंडनच्या गोल्डस्मिथ्स कॉलेजमधून परफॉर्मन्स प्रोडक्शनमध्ये पदव्युत्तर पदवी मिळवली. शिक्षणानंतर, ती टेलिव्हिजन जगतात एक प्रमुख व्यक्ती बनली. तिने “गर्व,” “गुप्तगामिनी,” आणि “मेघा-मयुरी” सारख्या लोकप्रिय मालिकांमध्ये मुख्य भूमिका केल्या. २०१७ मध्ये, तिच्या कन्नड मालिकेला “नागकनिके” ने सर्वोत्कृष्ट मालिका पुरस्कार जिंकला.
आंतरराष्ट्रीय रंगभूमीवर ओळख
मल्लिकाला रंगभूमीचीही खूप आवड आहे. तिचे एकल नाटक “हिडन इन प्लेन साईट” हे लंडन आणि एडिनबर्ग फ्रीझ फेस्टिव्हल सारख्या आंतरराष्ट्रीय ठिकाणी सादर केले गेले आहे, जिथे तिने अनेक प्रतिष्ठित पुरस्कार जिंकले आहेत. अलिकडच्या वर्षांत, तिने अनुराग कश्यपच्या “अलमोस्ट इन लव्ह विथ डीजे मोहब्बत” चित्रपटात आणि लोकप्रिय वेब सिरीज “किलर सूप” मध्ये झुबेदाची भूमिका साकारून आपली उपस्थिती निर्माण केली आहे. आता ‘मर्दानी ३’ द्वारे, मल्लिका प्रसाद संपूर्ण देशासमोर एक अशी व्यक्तिरेखा आणत आहे, जी शिवानी शिवाजी रॉयसाठी आजपर्यंतचे सर्वात मोठे आव्हान ठरणार आहे.