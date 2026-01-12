Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Bigg Boss Marathi 6: ‘ठिणगी पेटली’, इमोशनल ड्रामाला सुरूवात, विशालच्या टोमण्याने प्रभूचे ओघळले अश्रू

बिग बॉस म्हणजे पहिल्या दिवसापासून मनोरंजनाचा धमाका हे ठरलेलं आहे. डॉन म्हणून ओळखला जाणारा प्रभू शेळके पहिल्याच दिवशी रडला आहे आणि त्याला कारणीभूत ठरलाय विशाल कोटियन, जाणून घ्या

Updated On: Jan 12, 2026 | 08:22 PM
विशालच्या टोमण्याने प्रभू दुखावला (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

विशालच्या टोमण्याने प्रभू दुखावला (फोटो सौजन्य - इन्स्टाग्राम)

  • बिग बॉस मराठी ६ मधील कलाकारांचा पहिलाच दिवस 
  • प्रभू शेळके पहिल्याच दिवशी रडला
  • कारण ठरले विशालचे बोलणे 
बिग बॉस मराठी ६ चा ग्रँड प्रिमियर धमाक्यात झाला आणि आता संपूर्ण यादी प्रेक्षकांसमोर आली आहे. वेगवेगळ्या ठिकाणचे स्टार्स एकत्र आले आहेत आणि आता बिग बॉस मराठी ६ च्या पहिल्या दिवसाचे प्रोमोही समोर आले आहेत. पहिल्याच दिवशी तन्वी आणि जामदारचे जोरदार भांडण समोर आले. यांच्यापैकी कोणाचे तरी भांडण होणार हे तर प्रेक्षकांना पहिल्याच दिवशी वाटले होते. पण अगदी पहिल्या दिवशीच हे घडेल असं वाटलं नव्हतं. पण खरा धक्का बसलाय तो म्हणजे पुढील प्रोमो बघून! 

पहिल्याच दिवशी ‘डॉन’ म्हणून ओळख असणारा प्रभू शेळके हा चक्क रडला आहे. त्याला कारणीभूत ठरलाय तो प्रसिद्ध अभिनेता विशाल कोटियन. विशाल आपल्या मस्करी आणि जॉली स्वभावासाठी खरंतर ओळखला जातो. इथेही विशाल तसाच वावरतोय. नक्की काय घडले जाणून घ्या. 

‘बिग बॉस मराठी’ फेम आयुष संजीव आणि अनुश्री मानेला चढलीय प्रेमाची झिंग, ‘तुझ्या पिरमाचा नाद खुळा’गाण्याने जिंकले मनं

विशालचे बोलणे प्रभूला लागले

घरात प्रवेश केल्यानंतर काही तासातच ही घटना घडली असल्याचे वाटत आहे. खरंतर विशाल कोटियन हा अत्यंत जॉली स्वभावाचा आहे आणि प्रभू काहीतरी बोलत असताना त्याने पटकन प्रभूला उचलून कॅमेऱ्यासमोर धरत त्याची मदतच केली होती. त्यावर प्रभू त्याला पटकन म्हणाला की, ‘मी काही डंबेल्स नाही माझ्यासोबत अशी मस्करी पुन्हा करू नकोस’, त्यावर त्वरीत प्रतिक्रिया देत विशाल त्याला म्हणाला, ‘तू डॉन असशील रे पण फक्त नावाने…’ ही गोष्ट प्रभूच्या मनाला फारच लागली आणि त्याच्या डोळ्यातून चक्क घळाघळा पाणी वाहू लागले. 

नेटिझन्सने केली सूरजशी तुलना 

या प्रोमोवर नेटिझन्सने प्रभूची तुलना चक्क मागच्या सीझनचा विजेता सूरज चव्हाणशी केली आहे. इतकंच नाही तर अनेकांनी म्हटलं आहे की, यावेळी सिंपथी देऊन कोणाला विजेता करू नका, तर दुसरा म्हणाला की, ‘राकेशने हे केले तेव्हा तर हसत होता…विशालने गंमत केली तर रडायला लागला’, तर एकाने कमेंट केली, ‘सूरज चव्हाणचा लहान भाऊ’, तर काहींनी प्रभूची बाजूही घेतली आहे आणि म्हणाले की, ‘तू चांगला खेळ आम्ही तुझ्या पाठीशी आहोत’. आता हा खेळ दिवसेंदिवस रंगणार आहे आणि अगदी पहिल्याच दिवशी जर ही अवस्था असेल तर पुढे बिग बॉसमध्ये 100 दिवसात काय घडणार हेदेखील पाहणे उत्सुकतेचे ठरणार आहे. 

Bigg Boss Marathi 6 Live Update: महाराष्ट्राचा भाऊ घेऊन आलाय तुफान राडा, कोण आहेत स्पर्धक? घराचा प्रत्येक कोपरा गाजणार

