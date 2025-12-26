Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Drishyam 3 मधून का बाहेर पडला अक्षय खन्ना? कारण आले समोर, ‘धुरंधर’च्या प्रसिद्धीमुळे अभिनेत्याचे वाढले मानधन

काही दिवसांपूर्वीच, "दृश्यम ३" च्या निर्मात्यांनी चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीख जाहीर केली होती, परंतु कलाकारांमधून अक्षय खन्नाचे नाव गायब झाल्याने चाहत्यांना धक्का बसला. अभिनेता या चित्रपमधून का बाहेर पडला जाणून घेऊयात

Updated On: Dec 26, 2025 | 02:07 PM
काही दिवसांपूर्वी, “दृश्यम ३” च्या निर्मात्यांनी घोषणा केली की त्यांचा चित्रपट २ ऑक्टोबर २०२६ रोजी प्रदर्शित होणार आहे. या यादीत मुख्य कलाकार अजय देवगण, तब्बू, श्रिया सरन आणि रजत कपूर यांची नावे समाविष्ट होती. अक्षय खन्ना यांचे नाव गायब होते, ज्यामुळे त्यांच्या चाहत्यांना चांगलाच धक्का बसला आहे. “धृश्यम २” (२०२२) नंतर अक्षय खन्ना बऱ्यापैकी यशस्वी झाला आहे, त्यामुळे चाहते त्याला सिक्वेलमध्ये पाहण्यास उत्सुक होते, विशेषतः “दृश्यम २” (२०२२) मधील त्याच्या उत्कृष्ट अभिनयानंतर. दरम्यान, खन्नाने फीमधील मतभेदांमुळे तिसऱ्या भागातून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतल्याचे वृत्त समोर आले आहे.

आता, या कथेवर एक नवीन अपडेट समोर आले आहेत. एका सूत्राने “बॉलीवूड हंगामा” ला सांगितले की, “अक्षय खन्नाने “छावा” मध्ये एक मजबूत खलनायकाची भूमिका केली होती, तर त्याने “धृश्यम” मध्ये प्रेक्षकांचे मन पूर्णपणे जिंकले होते.” तो आता पुढचा मोठा स्टार बनला आहे. हे लक्षात येताच त्याने त्याचे मानधन वाढवण्याचा निर्णय घेतला. यामुळे त्याने ‘दृश्यम ३’ च्या निर्मात्यांकडून २१ कोटी रुपयांची मागणी केली.

अक्षय खन्नाने ‘दृश्यम ३’ का सोडला?

सूत्राने पुढे स्पष्ट केले की, “‘दृश्यम ३’ चे निर्माते आश्चर्यचकित झाले. त्यांनी अक्षयला पटवून देण्याचा प्रयत्न केला की एवढी मोठी रक्कम दिल्याने चित्रपटाचे बजेट वाढेल. पण अक्षय खन्नाला त्याची मागणी योग्य वाटली. त्याला माहित होते की अक्षयच्या उपस्थितीमुळे चित्रपटासाठी प्रेक्षकांचा उत्साह लक्षणीयरीत्या वाढेल.” दरम्यान, एका सूत्राने सांगितले की, “आम्हाला असेही ऐकायला मिळाले आहे की अक्षय खन्ना आणि चित्रपट निर्मात्यांमध्ये इतर काही मुद्द्यांवर मतभेद होते. त्यापैकी एक म्हणजे अक्षयने विग घालण्याचा सल्ला दिला होता. कदाचित दुसऱ्या भागात त्याने विग घातला नसल्यामुळे चित्रपट निर्मात्यांना हे आवडले नाही, .”

अक्षय खन्नाच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत

सूत्र पुढे म्हणाले, “अक्षय खन्नाच्या मागण्या पूर्ण झाल्या नाहीत म्हणून त्याने दृश्यम ३ मधून बाहेर पडण्याचा निर्णय घेतला. अर्थात, त्याने चित्रपट निर्मात्यांना शुभेच्छा दिल्या. वेगळे होणे चांगले झाले आणि चित्रपट निर्मात्यांना आशा आहे की भविष्यात जेव्हा ते एकाच टप्प्यावर असतील तेव्हा ते अक्षयसोबत काम करतील.” अक्षय खन्ना ‘महाकाली’ या चित्रपटातून तेलुगुमध्ये पदार्पण करत आहे. या चित्रपटात तो असुरगुरु शुक्राचार्यांची भूमिका साकारणार आहे.

 

 

Published On: Dec 26, 2025 | 02:07 PM

