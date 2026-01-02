Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Haq OTT Release: यामी गौतमचा सुपरहिट चित्रपट ‘हक’ ओटीटीवर प्रदर्शित; ‘या’ OTT प्लॅटफॉर्मवर पाहता येणार चित्रपट

यामी गौतमचा सुपरहिट चित्रपट ‘हक' हा चित्रपट दोन महिन्यांनी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला आहे. कोणत्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित होईल पाहुया

Updated On: Jan 02, 2026 | 07:38 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर, यामी गौतम आणि इमरान हाश्मी यांचा “हक” हा चित्रपट आता ओटीटी जगातही दाखल झाला आहे. २०२५ मध्ये मोठ्या पडद्यावर प्रेक्षकांना प्रभावित करणारा हा कोर्टरूम ड्रामा आता ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर पाहता येईल. थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रेक्षकांना हा चित्रपट खूप आवडला. ज्यांनी तो पाहण्याची संधी गमावली ते त्याच्या ओटीटी रिलीजची आतुरतेने वाट पाहत होते. चला तुम्हाला यामी गौतम आणि इमरान हाश्मी यांच्या नवीनतम चित्रपटाबद्दल सांगूया, जो ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला आहे.

कोणत्या ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर हा चित्रपट प्रदर्शित झाला?
७ नोव्हेंबर २०२५ रोजी चित्रपटगृहात प्रदर्शित झालेला हा चित्रपट दोन महिन्यांनी ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर प्रदर्शित झाला आहे. आज, २ जानेवारी २०२६ रोजी, यामी गौतमचा “हक” हा चित्रपट नेटफ्लिक्सवर प्रदर्शित झाला आहे. आता तुम्ही या आठवड्याच्या शेवटी या नवीनतम कोर्टरूम ड्रामा चित्रपटाचा आनंद घेऊ शकता. ओटीटी प्लॅटफॉर्मवर चित्रपट प्रदर्शित झाल्याने चाहते खूप उत्साहित आहेत. २०२६ वर्षाची सुरुवात “हक” ने झाली आहे.

‘महाकाली’च्या सेटवरून Akshaye Khanna चा पहिला लूक व्हायरल, चाहत्यांची उत्सुकता वाढली; चित्रपट कधी होणार रिलीज?

नेटफ्लिक्सने त्यांच्या अधिकृत इंस्टाग्रामवर यामी गौतमच्या चित्रपटाच्या ओटीटी रिलीजची घोषणा केली. पोस्टर शेअर करून चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची तारीखही जाहीर करण्यात आली. पोस्ट शेअर करताना नेटफ्लिक्सने कॅप्शन दिले आहे की, “घराच्या चार भिंतींपासून कोर्टापर्यंत. हा प्रवास जबरदस्तीचा नाही तर धाडसाचा आहे. २ जानेवारी रोजी नेटफ्लिक्सवर ‘हक’ पहा.” तेव्हापासून चाहत्यांना त्याच्या ओटीटी रिलीजची उत्सुकता आहे. आता, अखेर प्रतीक्षा संपली आहे आणि हा चित्रपट ओटीटीवर येताच हिट झाला आहे.

 

Tighee Movie: तीन स्त्रिया, एक भावस्पर्शी कथा, पीआयएफएफच्या मराठी सिनेमा कॉम्पिटिशन विभागात ‘तिघी’ची अधिकृत निवड

यामी गौतमचा “हक” हा चित्रपट शाह बानो प्रकरणावर आधारित आहे. सुपरण वर्मा दिग्दर्शित हा चित्रपट एका पत्नीच्या पतीने घटस्फोट घेतल्यानंतर आणि पुन्हा लग्न केल्यानंतरच्या संघर्षाचे चित्रण करतो. या चित्रपटाने भारतीय बॉक्स ऑफिसवर ₹१९.८६ कोटी आणि जगभरात ₹२९ कोटी कमावले. या चित्रपटात इमरान हाश्मी आणि यामी गौतम यांच्यासोबत शीबा चड्ढा आणि वर्तिका सिंग यांच्याही भूमिका आहेत.

Published On: Jan 02, 2026 | 07:38 PM

