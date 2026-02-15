बांगलादेशात नव्या पर्वाची सुरुवात! Tarique Rahman च्या शपथविधी सोहळ्याला भारत, पाकसह १३ देशांना आमंत्रण

Tarique Rahman चं सरकार बनणार तरी कसं, शपथग्रहण प्रमुखच गायब; गुप्तचर अहवालातून खळबळजनक खुलासा
मिळालेल्या माहितीनुसार, १७ फेब्रुवारी च्या संध्याकाळी रहमान अधिकृतपणे बांगलादेशची (Bangladesh) सत्ता हाती घेतील. अंतरिम सरकारचे मुख्य सल्लागार मोहम्मद युनूस यांनी शपथविधी सोहळ्यासाठी भव्य तयारी केली आहे. या सोहळ्याला आंतरराष्ट्रीय आणि राजनैतिक स्वरुप देण्याचा प्रयत्न करण्यात आला आहे. यासाठी बांगलादेशने शेजारी देशांना आणि काही मित्र देशांना आमंत्रण दिले आहे.
बांगलादेशने भारत, पाकिस्तान (Pakistan), चीन (China), सौदी अरेबिया, तुर्की, संयुक्त अरब अमिराती (UAE) कतार, मलेशिया, ब्रुनेई, श्रीलंका, नेपाळ, मालदीव आणि भूतान यांदेशांच्या राष्ट्रप्रमुखांना आमंत्रण दिले आहे. दक्षिण आशियापासून ते पश्चिम आशियापर्यंतच्या राष्ट्रांना बांगलादेशने एकाच मंचावर आमंत्रित केले आहे. यामागे नव्या सरकारची महत्वाची राजनैतिक रणनीती असल्याचे तज्ज्ञांनी म्हटले आहे.
तज्ज्ञांच्या मते, बांगलादेशने जाणीवपूर्वक प्रादेशिक संतुलनासाठी भारत आणि चीनला एकचा वेळी आमंत्रण दिले आहे. बांगलादेश यातून संपूर्ण जगातिक समुदायाला एक महत्वपूर्ण आंतरराष्ट्रीय संदेश देत आहे.
