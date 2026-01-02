‘महाकाली’च्या सेटवरून Akshaye Khanna चा पहिला लूक व्हायरल, चाहत्यांची उत्सुकता वाढली; चित्रपट कधी होणार रिलीज?

बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्ना गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. “धुरंधर” चित्रपटातील त्याच्या उत्कृष्ट अभिनयामुळे असो किंवा “दृश्यम 3” मधून बाहेर पडल्यामुळे असो, अक्षय खन्ना सातत्याने चर्चेत आहे. दरम्यान, अक्षय खन्नाचा एक फोटो सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे आणि चाहते त्यावर उत्साहाने प्रतिक्रिया देत आहेत. खरं तर, “महाकाली” चित्रपटाच्या सेटवरून त्याचा एक फोटो समोर आला आहे. या चित्रपटातून अक्षय खन्ना तमिळ इंडस्ट्रीत पदार्पण करत आहे. तो महाकालीमध्ये गुरु शुक्राचार्यची भूमिका साकारणार आहे. या चित्रपटातील त्याचा लूक लक्ष वेधून घेत आहे. अक्षय खन्नाच्या फोटोबद्दल लोक काय लिहित आहेत ते जाणून घेऊया.
चित्रपट निर्मात्या पूजा कोल्लुरूने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर “महाकाली” चित्रपटाच्या सेटवरील काही फोटो शेअर केले आहेत. एका फोटोमध्ये पूजा कोल्लुरूने अक्षय खन्नासोबत सेल्फी काढताना दिसत आहे, तर अभिनेता हसत हसत पोज देत आहे. या फोटोंवरून “महाकाली” चित्रपटाचे शूटिंग सुरू झाले आहे आणि अक्षय खन्नाने काम सुरू केले आहे हे सिद्ध होते. अभिनेत्याचा फोटो व्हायरल होताच त्याचे चाहते उत्साहित झाले आणि त्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. एका चाहत्याने लिहिले, “‘महाकाली’साठी खूप उत्सुक आहे.” दुसऱ्या चाहत्याने लिहिले, “चित्रपट कधी प्रदर्शित होईल?” पुढे एका चाहत्याने लिहिले, “कृपया चित्रपटाची प्रदर्शन तारीख सांगा.” दुसऱ्या चाहत्याने लिहिले, “अक्षय खन्नाला शुभेच्छा”
आदित्य धर दिग्दर्शित “धुरंधर” या चित्रपटात अक्षय खन्ना रहमान या दरोडेखोराची नकारात्मक भूमिका साकारत आहे. त्याच्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांना प्रभावित केले आहे. दरम्यान, अक्षय खन्ना देखील वादात सापडला आहे. “दृश्यम ३” मधून बाहेर पडल्यानंतर, निर्माते कुमार मंगत पाठक यांनी त्याच्यावर निशाणा साधला आहे. शिवाय, अक्षय खन्नाच्या “सेक्शन ३७५” या चित्रपटाच्या लेखकानेही त्याच्यावर अनेक आरोप केले आहेत. अक्षय खन्नाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही आणि त्याने त्याच्या “महाकाली” चित्रपटाचे चित्रीकरण पुन्हा सुरू केले आहे.
