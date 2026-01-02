Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

‘महाकाली’च्या सेटवरून Akshaye Khanna चा पहिला लूक व्हायरल, चाहत्यांची उत्सुकता वाढली; चित्रपट कधी होणार रिलीज?

"महाकाली" चित्रपटाच्या सेटवरून अक्षय खन्ना चा एक फोटो समोर आला आहे. या चित्रपटातून अक्षय खन्ना तमिळ इंडस्ट्रीत पदार्पण करत आहे

Updated On: Jan 02, 2026 | 01:35 PM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

बॉलिवूड अभिनेता अक्षय खन्ना गेल्या काही काळापासून चर्चेत आहे. “धुरंधर” चित्रपटातील त्याच्या उत्कृष्ट अभिनयामुळे असो किंवा “दृश्यम 3” मधून बाहेर पडल्यामुळे असो, अक्षय खन्ना सातत्याने चर्चेत आहे. दरम्यान, अक्षय खन्नाचा एक फोटो सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल होत आहे आणि चाहते त्यावर उत्साहाने प्रतिक्रिया देत आहेत. खरं तर, “महाकाली” चित्रपटाच्या सेटवरून त्याचा एक फोटो समोर आला आहे. या चित्रपटातून अक्षय खन्ना तमिळ इंडस्ट्रीत पदार्पण करत आहे. तो महाकालीमध्ये गुरु शुक्राचार्यची भूमिका साकारणार आहे. या चित्रपटातील त्याचा लूक लक्ष वेधून घेत आहे. अक्षय खन्नाच्या फोटोबद्दल लोक काय लिहित आहेत ते जाणून घेऊया.

चित्रपट निर्मात्या पूजा कोल्लुरूने तिच्या इंस्टाग्राम अकाउंटवर “महाकाली” चित्रपटाच्या सेटवरील काही फोटो शेअर केले आहेत. एका फोटोमध्ये पूजा कोल्लुरूने अक्षय खन्नासोबत सेल्फी काढताना दिसत आहे, तर अभिनेता हसत हसत पोज देत आहे. या फोटोंवरून “महाकाली” चित्रपटाचे शूटिंग सुरू झाले आहे आणि अक्षय खन्नाने काम सुरू केले आहे हे सिद्ध होते. अभिनेत्याचा फोटो व्हायरल होताच त्याचे चाहते उत्साहित झाले आणि त्यांनी प्रतिक्रिया दिल्या. एका चाहत्याने लिहिले, “‘महाकाली’साठी खूप उत्सुक आहे.” दुसऱ्या चाहत्याने लिहिले, “चित्रपट कधी प्रदर्शित होईल?” पुढे एका चाहत्याने लिहिले, “कृपया चित्रपटाची प्रदर्शन तारीख सांगा.” दुसऱ्या चाहत्याने लिहिले, “अक्षय खन्नाला शुभेच्छा”

Ikkis Box Office: 200 कोटींचा ‘इक्कीस’ बॉक्स ऑफिसवर फ्लॉप? धर्मेंद्र यांच्या अखेरच्या चित्रपटाची पहिल्या दिवशी एवढीच कमाई

आदित्य धर दिग्दर्शित “धुरंधर” या चित्रपटात अक्षय खन्ना रहमान या दरोडेखोराची नकारात्मक भूमिका साकारत आहे. त्याच्या दमदार अभिनयाने प्रेक्षकांना प्रभावित केले आहे. दरम्यान, अक्षय खन्ना देखील वादात सापडला आहे. “दृश्यम ३” मधून बाहेर पडल्यानंतर, निर्माते कुमार मंगत पाठक यांनी त्याच्यावर निशाणा साधला आहे. शिवाय, अक्षय खन्नाच्या “सेक्शन ३७५” या चित्रपटाच्या लेखकानेही त्याच्यावर अनेक आरोप केले आहेत. अक्षय खन्नाकडून कोणताही प्रतिसाद मिळालेला नाही आणि त्याने त्याच्या “महाकाली” चित्रपटाचे चित्रीकरण पुन्हा सुरू केले आहे.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Puja Aparna Kolluru (@puja.kolluru)

‘आधी हल्ला नंतर गाडीची काच फोडली…,’ कॉन्सर्टवरून निघताना सचेत- परंपराच्या कारला चाहत्यांनी घेरलं; केलं असं कृत्य…

Web Title: Akshaye khannas first look from mahakali goes viral fans ask when will the film release

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 02, 2026 | 01:35 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘मला माहीत नाही मी परत येईन की नाही…’ सोशल मीडियावर नेहा कक्करची धक्कादायक पोस्ट, नक्की काय घडलंय?
1

‘मला माहीत नाही मी परत येईन की नाही…’ सोशल मीडियावर नेहा कक्करची धक्कादायक पोस्ट, नक्की काय घडलंय?

Bigg Boss Marathi 6: घरातील वाद टोकाला, अनुश्रीच्या वागण्यामुळे राकेश बापटचा संयम सुटला; घर सोडण्याचा दिला इशारा
2

Bigg Boss Marathi 6: घरातील वाद टोकाला, अनुश्रीच्या वागण्यामुळे राकेश बापटचा संयम सुटला; घर सोडण्याचा दिला इशारा

काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?
3

काही वर्षांपूर्वी शिकलो असतो तर उत्तम… ‘ही’ गोष्ट खातेय मन! बिग बींना कोणत्या गोष्टीचा आहे पश्चाताप?

निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल
4

निक्की तांबोळीला नेमकं झालं तरी काय? अभिनेत्रीने शेअर केली हेल्थ अपडेट, फोटो व्हायरल

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ

उपवासाच्या दिवशी खिचडी खाऊन कंटाळा आल्यास १० मिनिटांमध्ये बनवा स्वादिष्ट रताळ्याची रबडी, पौष्टिक चवीचा गोड पदार्थ

Jan 19, 2026 | 02:42 PM
Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ

Astro Tips: 18 वर्षांनंतर राहू मंगळाची होणार युती, या राशीच्या लोकांच्या अडचणीत होणार वाढ

Jan 19, 2026 | 02:38 PM
मराठी मालिकेतून हिंदी वेबविश्वात अक्षया नाईकची यशस्वी झेप, तस्करी भूमिका ठरतेय चर्चेचा विषय

मराठी मालिकेतून हिंदी वेबविश्वात अक्षया नाईकची यशस्वी झेप, तस्करी भूमिका ठरतेय चर्चेचा विषय

Jan 19, 2026 | 02:37 PM
जतमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; भाजपला रोखण्यासाठी ‘हे’ पक्ष एकत्र

जतमध्ये राजकीय घडामोडींना वेग; भाजपला रोखण्यासाठी ‘हे’ पक्ष एकत्र

Jan 19, 2026 | 02:32 PM
भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

भन्साळींचा ‘Love & War’ 2027 मध्ये नाही तर 2026 मध्येच होणार प्रदर्शित; अफवांना सूत्रांकडून फेटाळणी

Jan 19, 2026 | 02:28 PM
Nagpur News: पराभव झाला, दुसऱ्या दिवसापासून जनसेवा; फोन वाजताच नागरिकांच्या मदतीला

Nagpur News: पराभव झाला, दुसऱ्या दिवसापासून जनसेवा; फोन वाजताच नागरिकांच्या मदतीला

Jan 19, 2026 | 02:27 PM
बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

बांगलादेशच्या नावाखाली पाकिस्तानने घातला गोंधळ, T20 World Cup 2026 मध्ये सहभागी न होण्याची दिली धमकी

Jan 19, 2026 | 02:21 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

फोडाफोडीचा खेळ आता भाजप अन् शिंदेतच, संजय राऊत शिंदेंच्या नगरसेवकांपर्यंत पोहोचणार?

Jan 19, 2026 | 02:11 PM
THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

THANE : मुंबई-मध्य प्रदेश आंतरराज्य ड्रग तस्करीचा पोलिसांचा मोठा पर्दाफाश

Jan 19, 2026 | 02:08 PM
Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Ahilyanagar : मनपा निवडणुकीत विजयी शिवसैनिकांचा गौरव, सत्तेत जाण्याबाबत मोठे विधान

Jan 18, 2026 | 05:53 PM
Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Sangli News : “देवीची यात्रा म्हणून निवडणूक तारीख पुढे ढकला” सामाजिक कार्यकर्त्यांची निवडणूक आयोगाकडे मागणी

Jan 18, 2026 | 05:18 PM
Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Sillod News : “रामबाण उपाय” वक्तव्य भोवले, सिल्लोड न्यायालयात अब्दुल सत्तारांविरोधात खटला

Jan 18, 2026 | 05:10 PM
Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jalna News : मुंबई आंदोलनाला परवानगी नाकारल्यानंतर जालन्यात तणाव

Jan 18, 2026 | 04:52 PM
Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Gondia : धान्याचा जिल्हा असलेल्या गोंदियात हरभरा लागवडीकडे शेतकऱ्यांचा वाढता कल

Jan 18, 2026 | 04:48 PM