Toxic: यशच्या वाढदिवशी, निर्मात्यांनी शेअर केला ‘टॉक्सिक’ मधील जबरदस्त लूक; चाहत्यांना मिळाले सरप्राईज

कन्नड स्टार यशच्या "टॉक्सिक" चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची चाहते आतुरतेने वाट पाहत आहेत. आता यशच्या वाढदिवसानिमित्त निर्मात्यांनी चाहत्यांना एक मोठी भेट दिली आहे. "टॉक्सिक" मधील यशचा लूक अखेर समोर आला आहे.

Updated On: Jan 08, 2026 | 11:53 AM
  • यशच्या वाढदिवशी, निर्मात्यांनी दाखवली यशची झलक
  • यशचा ‘टॉक्सिक’ मधील जबरदस्त लूक चर्चेत
  • यशचा ‘टॉक्सिक’ चित्रपट कधी होणार प्रदर्शित?
 

यश आज त्याचा ४० वा वाढदिवस साजरा करत आहे. “टॉक्सिक” च्या निर्मात्यांनी या निमित्ताने यशच्या चाहत्यांना एक मोठे सरप्राईज दिले आहे. चित्रपटातील पाच अभिनेत्रीचे लूक रिलीज केल्यानंतर, निर्मात्यांनी आता यशच्या व्यक्तिरेखेची झलक चाहत्यांना दाखवली आहे. आज, यशच्या वाढदिवसानिमित्त, यशच्या व्यक्तिरेखेचा टीझर आणि लूक रिलीज करण्यात आला आहे. यशच्या व्यक्तिरेखेचे ​​नाव देखील समोर आले आहे. हे पाहिल्यानंतर चाहते चित्रपटासाठी आणखी उत्सुक आहेत.

अमृता खानविलकरची नव्या वर्षात धमाकेदार सुरुवात! पहिल्यांदाच दिसणार “तस्करी”मध्ये अँक्शन भूमिकेत

यश एका चमकदार शैलीत दिसला

निर्मात्यांनी २ मिनिटांचा ५१ सेकंदांचा व्हिडिओ रिलीज केला आहे. व्हिडिओची सुरुवात एका स्मशानभूमीत दफनविधीने होते. उपस्थित असलेले सर्वजण शस्त्रे आणि बंदुका घेऊन सज्ज आहेत. एक फ्लॅशबॅक कथा देखील सुरू आहे. तेवढ्यात, एक वेगवान कार येते आणि एका झाडावर आदळते आणि थांबते. एक मद्यधुंद माणूस कारमधून बाहेर पडतो, तिथे स्फोटके ठेवतो, त्यांना स्मशानभूमीच्या गेटशी जोडतो आणि नंतर गाडी चालवतो. स्मशानभूमीत स्फोट सुरू होताच, यश कारमधून शर्टलेस बाहेर पडतो. त्यानंतर यश त्याच्या परिचित अवतारात, लांब कोट घातलेला आणि बंदूक धरलेला दिसतो. चित्रपटात यश रायाची भूमिका करताना दिसणार आहे. निर्मात्यांनी व्हिडिओला कॅप्शन दिले आहे, “विषारी प्रेझेंट राया.”

 

 

आतापर्यंत पाच अभिनेत्रीचे लूक समोर आले आहेत

“टॉक्सिक” चित्रपट प्रदर्शित होण्यास अजून दोन महिन्यांहून अधिक काळ आहे. परंतु, निर्मात्यांनी हळूहळू चित्रपटाची चर्चा सुरू केली आहे. म्हणूनच चित्रपटातील पाच अभिनेत्रींचे फर्स्ट लूक समोर आले आहेत. यामध्ये कियारा अडवाणी, हुमा कुरेशी, तारा सुतारिया, नयनतारा आणि रुक्मिणी वसंत यांचा समावेश आहे. आता, यशच्या वाढदिवसानिमित्त, निर्मात्यांनी यशच्या व्यक्तिरेखेची झलकही उघड केली आहे. यशच्या चाहत्यांसाठी ही एक भेट आहे आणि निर्मात्यांना चित्रपटाभोवती चर्चा निर्माण करण्याची एक उत्तम संधी आहे.

रितेश देशमुखचा ‘Masti 4’ कायदेशीर अडचणीत! इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सरने निर्मात्यांविरुद्ध केला गुन्हा दाखल

“टॉक्सिक” १९ मार्च रोजी होणार प्रदर्शित

गीतू मोहनदास दिग्दर्शित “टॉक्सिक” १९ मार्च रोजी चित्रपटगृहांमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. हा चित्रपट मोठ्या प्रमाणात बनवला जात आहे. म्हणूनच डिसेंबर २०२५ मध्ये प्रदर्शित होणारा हा चित्रपट अपूर्ण पोस्ट-प्रॉडक्शन कामामुळे पुढे ढकलण्यात आला होता आणि आता त्याची रिलीज तारीख १९ मार्च आहे. परंतु, “धुरंधर २” देखील याच दिवशी प्रदर्शित होणार आहे, तर आदिवी शेष आणि मृणाल ठाकूर यांचा “डकैत” देखील १९ मार्च रोजी प्रदर्शित होत आहे. जर दोन्ही चित्रपटांचे प्रदर्शन पुढे ढकलले नाही तर १९ मार्च रोजी बॉक्स ऑफिसवर तीव्र स्पर्धा होऊ शकते.

