Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Bollywood »
  • Case File Against Makers Of Riteish Deshmukh Masti 4 An Instagram Influencer Alleged For Plagiarised Content

रितेश देशमुखचा ‘Masti 4’ कायदेशीर अडचणीत! इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सरने निर्मात्यांविरुद्ध केला गुन्हा दाखल

"मस्ती ४" हा एडल्ट विनोदी चित्रपट अडचणीत आला आहे. चित्रपटाच्या निर्मात्यांविरुद्ध गुन्हा दाखल करण्यात आला आहे. हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे आणि हा खटला का दाखल करण्यात आला जाणून घेऊयात.

Updated On: Jan 08, 2026 | 10:32 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • रितेश देशमुखचा ‘Masti 4’ कायदेशीर अडचणीत
  • इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सरने केला गुन्हा दाखल
  • निर्मात्यांना पोलिसांनी बजावली नोटीस
रितेश देशमुख, आफताब शिवदासानी आणि विवेक ओबेरॉय अभिनीत “मस्ती ४” हा एडल्ट कॉमेडी चित्रपट आता त्याच्या ओटीटी रिलीजपूर्वी अडचणीत सापडला आहे. थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाल्यानंतर जवळजवळ दीड महिन्यानंतर, चित्रपटावर खटला दाखल करण्यात आला आहे. आरजे आणि इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर आशिष शर्माने चित्रपटातील एका दृश्याबद्दल निर्मात्यांविरुद्ध दिल्ली उच्च न्यायालयात खटला दाखल केला आहे. आता हे संपूर्ण प्रकरण काय आहे आपण जाणून घेणार आहोत.

सारा अर्जुनने प्रभास आणि विजय सारख्या सुपरस्टार्सला टाकले मागे, ‘धुरंधर’ अभिनेत्रीचे IMDb यादीत अव्वल स्थान

इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सरने हे चित्रपटावर केले आरोप

लाइव्ह लॉनुसार, आरजे आणि इन्स्टाग्राम इन्फ्लुएन्सर आशिष शर्माने “मस्ती ४” च्या निर्मात्यांविरुद्ध खटला दाखल केला आहे. त्याचा दावा आहे की जानेवारी २०२४ मध्ये त्यानी रिलीज केलेली एक रील, जी व्हायरल झाली होती, ती त्याच्या संमतीशिवाय किंवा श्रेयाशिवाय चित्रपटात वापरली गेली आहे. “शक करने का नतीजा” नावाची रील त्यांनी वापरली आहे आणि आरजे तृप्तीची देखील रील यामध्ये वापरली गेली आहे. इन्फ्लुएन्सरने आता भरपाई आणि पूर्ण नफ्याचा अहवाल चित्रपट निर्मात्यांकडे मागितला आहे, असा आरोप करत की त्याच्या सर्जनशील मालमत्तेचा वापर त्याच्या संमतीशिवाय करण्यात आला आहे.

निर्मात्यांना पोलिसांनी बजावली नोटीस

या प्रकरणाची सुनावणी न्यायमूर्ती तुषार राव गेडेला याच्या अध्यक्षतेखाली एकल न्यायाधीशांच्या खंडपीठासमोर सुरू आहे. न्यायालयाने चित्रपट निर्मात्यांना नोटीस बजावली आहे आणि पुढील कारवाईपूर्वी त्याचे त्वरित उत्तर मागितले आहे. आणि या प्रकरणाची पुढील सुनावणी १३ जानेवारी २०२६ रोजी अपेक्षित आहे. आता या प्रकरणाचे पुढे काय हे पाहणे बाकी आहे.

‘हातात तलवार अन् रक्तात माखलेला चेहरा…’ ‘द ब्लफ’ मधील प्रियांका चोप्राचा लूक व्हायरल, चाहत्यांची वाढली उत्सुकता

“मस्ती ४” हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर ठरला फ्लॉप

मिलाप झवेरी दिग्दर्शित “मस्ती ४” हा चित्रपट २१ नोव्हेंबर रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित झाला. हा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर चांगली कामगिरी करू शकला नाही आणि तो फ्लॉप झाला. २००४ मध्ये “मस्ती” चित्रपटाचा सुरू झालेला फ्रँचायझीमधील “मस्ती ४” हा चौथा भाग आहे. यापूर्वी या फ्रँचायझीमधील तीन चित्रपट, “मस्ती”, “ग्रँड मस्ती” आणि “ग्रेट ग्रँड मस्ती” प्रदर्शित झाले आहेत. पहिल्या चित्रपटापासून ही फ्रँचायझी एडल्ट कॉमेडी चित्रपटांची फ्रँचायझी बनली आहे. रितेश देशमुख, विवेक ओबेरॉय आणि आफताब शिवदासानी चारही भागांमध्ये मुख्य भूमिकेत दिसले आहेत.

 

Web Title: Case file against makers of riteish deshmukh masti 4 an instagram influencer alleged for plagiarised content

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 08, 2026 | 10:32 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?
1

‘जन नायकन’च्या प्रदर्शनावर टांगती तलवार; मद्रास उच्च न्यायालयाची सुनावणी, काय होणार विजयच्या शेवटच्या चित्रपटाचं?

३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस
2

३ वर्षांनंतर पुन्हा उलगडणार सत्य… सुरु होणार नव्या हत्येचा तपास! ‘Kohrra 2’ हा क्राइम थ्रिलर ड्रामा प्रेक्षकांच्या भेटीस

हिंदी ‘बिग बॉस’ प्रेमींना झटका! ‘Bigg Boss OTT’ चा चौथा सीझन नाही होणार रिलीज, निर्मात्यांचा मोठा निर्णय
3

हिंदी ‘बिग बॉस’ प्रेमींना झटका! ‘Bigg Boss OTT’ चा चौथा सीझन नाही होणार रिलीज, निर्मात्यांचा मोठा निर्णय

दुसऱ्यांदा बाबा होणार ‘जवान’ दिग्दर्शक! पत्नीसह फोटो शेअर करत चाहत्यांना दिली Good News; पाहा फोटो
4

दुसऱ्यांदा बाबा होणार ‘जवान’ दिग्दर्शक! पत्नीसह फोटो शेअर करत चाहत्यांना दिली Good News; पाहा फोटो

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना

टेक्नॉलॉजीच्या क्षेत्रात उज्ज्वल करिअरची संधी; सॉफ्टवेअर टेस्टर बना

Jan 20, 2026 | 07:11 PM
सोने आणि चांदी नेहमी गुलाबी कागदात का दिलं जात? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल त्यामागचं कारण

सोने आणि चांदी नेहमी गुलाबी कागदात का दिलं जात? 99 टक्के लोकांना माहित नसेल त्यामागचं कारण

Jan 20, 2026 | 07:05 PM
मुंबईत ‘या’ दिवशी Global Economic Cooperation 2026 होणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विशेष उपस्थिती

मुंबईत ‘या’ दिवशी Global Economic Cooperation 2026 होणार, मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीसांची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 06:59 PM
जिओलॉजिस्टमध्ये करिअरचे विविध पर्याय, निसर्गाच्या सान्निध्यात काम करण्याची संधी

जिओलॉजिस्टमध्ये करिअरचे विविध पर्याय, निसर्गाच्या सान्निध्यात काम करण्याची संधी

Jan 20, 2026 | 06:51 PM
Mira Bhayander : महानगरपालिकेतील राजकारण विकोपाला; मराठी महापौराच्या मागणीवरून मनसेचं आमदार नरेंद्र मेहता यांना निवेदन

Mira Bhayander : महानगरपालिकेतील राजकारण विकोपाला; मराठी महापौराच्या मागणीवरून मनसेचं आमदार नरेंद्र मेहता यांना निवेदन

Jan 20, 2026 | 06:49 PM
Mumbai Local : CSMT स्थानकावरील ‘या’ प्लॅटफॉर्मच्या विस्तार, 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्यात होणार वाढ

Mumbai Local : CSMT स्थानकावरील ‘या’ प्लॅटफॉर्मच्या विस्तार, 15 डब्यांच्या लोकल फेऱ्यात होणार वाढ

Jan 20, 2026 | 06:45 PM
मराठी अभिनेत्याने ‘अशी’ जाहीर केली लग्नाची तारीख, ‘या’ दिवशी गर्लफ्रेंडसोबत अडकणार विवाहबंधनात

मराठी अभिनेत्याने ‘अशी’ जाहीर केली लग्नाची तारीख, ‘या’ दिवशी गर्लफ्रेंडसोबत अडकणार विवाहबंधनात

Jan 20, 2026 | 06:44 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Raigad : श्री जगदीश्वराचा आशीर्वाद घेऊन शिवसेना प्रचाराचा शुभारंभ; सुषमा गोगावलेंची विशेष उपस्थिती

Jan 20, 2026 | 02:33 PM
Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Ratnagiri : रत्नागिरी राष्ट्रवादीच्या(अ.प) दोन पदाधिकाऱ्यांचा तडकाफडकी राजीनामा

Jan 20, 2026 | 02:31 PM
Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Parbhani News : महापालिकेत अपयश आलेले असतानाही भाजपला इच्छुकांची मोठी पसंती

Jan 19, 2026 | 08:00 PM
Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Akola Muncipal : हालाखीच्या परिस्थितीवर मात करत जया गेडाम यांनी निवडणुकीत मिळवला विजय

Jan 19, 2026 | 06:40 PM
Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Kolhapur Muncipal Corporation : “स्वतंत्र लढले असते तर कोल्हापूरकरांनी करेक्ट कार्यक्रम केला असता”- सतेज पाटील

Jan 19, 2026 | 05:48 PM
Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Chiplun : चिपळूणकरांच्या कोटींच्या गुंतवणुकीला चुना; नेमकं प्रकरण काय ?

Jan 19, 2026 | 05:42 PM
Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Ahilyanagar : महानगरपालिकेत महायुतीचा विजयोत्सव, महापौर निवडीबाबत विखेंचे सूचक विधान

Jan 19, 2026 | 05:32 PM