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Zarine Khan : ‘आमच्यासमोर कपडे बदल!’ झरीन खान भडकली; paparazi ची विचित्र मागणी, अभिनेत्रीचा संताप

Updated On: Jul 14, 2026 | 09:08 PM IST
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सारांश

बॉलिवूड अभिनेत्री झरीन खान एका फॅशन ब्रँडच्या लॉन्च कार्यक्रमात पापाराझीच्या अयोग्य टिप्पणीला सडेतोड उत्तर दिल्यामुळे चर्चेत आली आहे.

फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

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विस्तार
  • या ठाम भूमिकेचे सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांकडून कौतुक केले जात आहे.
  • आता पुन्हा अभिनय क्षेत्रात सक्रिय होण्याची तयारी सुरू असल्याचे तिने सांगितले.
  • नव्या उत्साहाने पुनरागमन करण्यासाठी ती सज्ज असल्याचे तिने स्पष्ट केले.
बॉलिवूड अभिनेत्री झरीन खान एका फॅशन ब्रँडच्या लॉन्च इव्हेंटदरम्यान घडलेल्या प्रसंगामुळे चर्चेचा विषय ठरली आहे. कार्यक्रमात एका पापाराझीने केलेल्या अयोग्य वक्तव्यावर झरीनने तात्काळ आक्षेप घेत त्याला स्पष्ट शब्दांत सुनावले. तिच्या या ठाम भूमिकेचे सोशल मीडियावर नेटकऱ्यांकडून कौतुक केले जात आहे.

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सोशल मीडियावर व्हायरल झालेल्या व्हिडिओमध्ये झरीन नवीन कपड्यांचे कलेक्शन दाखवत असताना एका छायाचित्रकाराने, “ट्राय करून दाखवा ना,” अशी टिप्पणी केली. त्यावर झरीनने संतप्त होत, “तुमच्यासमोर ट्राय करू? ते शक्य नाही. माझ्यासोबत अशा फालतू गोष्टी करू नका. मी हे अजिबात सहन करणार नाही,” असे स्पष्टपणे सांगत संबंधिताला खडसावले. यावेळी झरीनने गेल्या काही वर्षांपासून चित्रपटांपासून दूर राहण्यामागचे कारणही सांगितले. तिची आई परवीन खान दीर्घकाळ आजारी असल्यामुळे तिच्या उपचार आणि देखभालीतच ती पूर्णपणे व्यस्त होती. एप्रिलमध्ये आईचे निधन झाल्यानंतर आता पुन्हा अभिनय क्षेत्रात सक्रिय होण्याची तयारी सुरू असल्याचे तिने सांगितले.

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2010 मध्ये सलमान खानसोबत ‘वीर’ या चित्रपटातून बॉलिवूडमध्ये पदार्पण केलेल्या झरीनने ‘रेडी’, ‘हाऊसफुल 2’, ‘हेट स्टोरी 3’, ‘अक्सर 2’ आणि ‘1921’ यांसारख्या चित्रपटांत भूमिका साकारल्या. 2021 मध्ये प्रदर्शित झालेल्या ‘अकेले हम अकेले तुम’ या चित्रपटानंतर ती रुपेरी पडद्यापासून दूर होती. झरीनच्या मते, सध्या OTT प्लॅटफॉर्मवर दर्जेदार आणि आशयपूर्ण प्रकल्प तयार होत आहेत. त्यामुळे केवळ ग्लॅमरस भूमिकांपुरते मर्यादित न राहता, अभिनयाची क्षमता सिद्ध करण्याची संधी देणाऱ्या भूमिका साकारण्याची तिची इच्छा असून, नव्या उत्साहाने पुनरागमन करण्यासाठी ती सज्ज असल्याचे तिने स्पष्ट केले.

Web Title: Zareen khan responded to the paparazzis comments

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Published On: Jul 14, 2026 | 09:08 PM

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