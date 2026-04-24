Amazon MX Player : Campus Beats Returns चा ट्रेलर प्रदर्शित! २९ एप्रिलपासून मोफत Streaming

Amazon MX Player वर ‘कॅम्पस बीट्स रिटर्न्स’चा ट्रेलर प्रदर्शित झाला असून सिरीज २९ एप्रिलपासून मोफत स्ट्रीम होणार आहे. पाच यशस्वी सिझननंतर हा सहावा भाग रोमान्स, नृत्य आणि नाट्यमय वळणांनी प्रेक्षकांना पुन्हा आकर्षित करणार

Updated On: Apr 24, 2026 | 09:03 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • ही मालिका Banijay Asia निर्मित असून पल्की मल्होत्रा यांनी लेखन व सर्जनशील मांडणी केली
  • ट्रेलरमध्ये हाय-व्होल्टेज डान्स फेस-ऑफ, स्पर्धेचा थरार आणि रहस्यांची उकल यांचा जबरदस्त संगम पाहायला मिळतो
  • हा सिझन प्रेक्षकांना अधिक गुंतवून ठेवणारा ठरणार आहे
Amazon MX Player वर प्रेक्षकांची आवडती ‘कॅम्पस बीट्स’ मालिका नव्या सिझनसह परत येत असून ‘कॅम्पस बीट्स रिटर्न्स’चा ट्रेलर प्रदर्शित झाला आहे. पाच यशस्वी सिझननंतर ही मालिका आता सहाव्या पर्वात अधिक रोमान्स, नाट्य आणि दमदार नृत्य घेऊन २९ एप्रिल २०२६ पासून प्रेक्षकांच्या भेटीला येणार आहे. ही मालिका Banijay Asia निर्मित असून पल्की मल्होत्रा यांनी लेखन व सर्जनशील मांडणी केली आहे, तर दिग्दर्शन अनिरुद्ध राजदेरकर यांनी केले आहे.

या सिझनमध्ये शांतनु माहेश्वरी, श्रुती सिन्हा, सहज सिंग चहल, दीपांकना दास, अदनान अहमद यांच्यासह पारस कलनावत, चाँदनी शर्मा आणि सुवंश धर यांची प्रमुख भूमिका आहे. कथा इशान आणि नेत्राच्या नात्याभोवती फिरते, जिथे प्रेम, विरह आणि नव्या नात्यांची गुंतागुंत दिसून येते. नेत्रा नव्या आयुष्याची सुरुवात करत असताना इशान तिच्या प्रेमासाठी झगडताना दिसतो, पण बदललेली परिस्थिती त्याच्या मार्गात अनेक अडथळे उभी करते.

ट्रेलरमध्ये हाय-व्होल्टेज डान्स फेस-ऑफ, स्पर्धेचा थरार आणि रहस्यांची उकल यांचा जबरदस्त संगम पाहायला मिळतो. कथा केवळ प्रेमावर मर्यादित न राहता नात्यांतील बदल, निष्ठा आणि ओळखींच्या संघर्षावर प्रकाश टाकते. त्यामुळे हा सिझन प्रेक्षकांना अधिक गुंतवून ठेवणारा ठरणार आहे.

अॅमेझॉन एमएक्स प्लेअरचे कंटेंट प्रमुख अमोघ दुसाद यांनी सांगितले की, ‘कॅम्पस बीट्स’ ही तरुणांमध्ये लोकप्रिय असलेली दीर्घकाळ चालणारी फ्रँचायझी असून नव्या सिझनमध्ये अधिक भावनिक गहिरेपणा आणि अनपेक्षित वळणे दिली आहेत. ही मालिका प्रेक्षकांना मोफत पाहता येणार असल्याने तिची पोहोच आणखी वाढण्याची शक्यता आहे.

शांतनु माहेश्वरी यांनी इशानच्या भूमिकेबद्दल बोलताना सांगितले की, या सिझनमध्ये त्याचा प्रवास अधिक अंतर्मुख आहे आणि त्याच्या भावनांची झुंज अधिक तीव्र आहे. तर श्रुती सिन्हा यांनी नेत्राच्या भूमिकेत स्वतःला नव्याने शोधण्याचा संघर्ष दाखवताना हे पात्र अधिक गुंतागुंतीचे असल्याचे नमूद केले. पारस कलनावत यांनीही या लोकप्रिय फ्रँचायझीचा भाग होणे हा खास अनुभव असल्याचे सांगितले.

प्रेम, स्पर्धा आणि रहस्यांनी भरलेला ‘कॅम्पस बीट्स रिटर्न्स’ २९ एप्रिलपासून Amazon MX Player वर मोफत स्ट्रीम होणार असून, मोबाईल, स्मार्ट टीव्ही, Prime Video, Fire TV, जिओ टीव्ही आणि एअरटेल एक्सस्ट्रीमसारख्या विविध प्लॅटफॉर्मवर उपलब्ध असेल.

Published On: Apr 24, 2026 | 09:01 PM

