GT Vs RCB Live: साईचं ‘सुदर्शन’ चक्र फिरलं! आरसीबीचे गोलंदाज रडकुंडीला; लगावले वादळी शतक

साई सुदर्शनचे शानदार अर्धशतक
गिल आणि शुभमन गुजरातला दिली रोमांचक सुरुवात
एकही विकेट न गमावता केली 100 रन्सची भागीदारी
Tata IPL 2026 GT Vs RCB Live Updates: सध्या बंगळुरूच्या एम. चिन्नास्वामी स्टेडियमवर गुजरात टायटन्स विरुद्ध रॉयल चॅलेंजर्स बंगलोरमध्ये सामना सुरू आहे. आरसीबीचा कर्णधार रजत पाटीदारने टॉस जिंकत प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय घेतला. मात्र गुजरातच्या सलामीच्या जोडीने हा निर्णय चुकीचा ठरवला आहे. साई सुदर्शनने तडाखेबंद शतकी खेळी केली.
गुजरात टायटन्सकडून सलामीला खेळण्यासाठी कर्णधार शुभमन गिल आणि साई सुदर्शन आले. दोघांनी आरसीबीचा प्रथम गोलंदाजी करण्याचा निर्णय चुकीचा ठरवला. शुभमन गिल आणि साई सुदर्शनने गुजरात टायटन्ससाठी 100 रन्सची भागीदारी केली. पॉवर प्लेमध्ये आरसीबीच्या गोलंदाजांना एकही विकेट मिळवता आली नाही.
गुजरातचा डावखुरा आणि सलामीचा फलंदाज साई सुदर्शन गेल्या काही सामन्यांमध्ये फॉर्म साठी संघर्ष करत होता. मात्र आरसीबीच्या सामन्यात साई सुदर्शनने आपला क्लास दाखवला. त्याने अत्यंत वादळी खेळी करत आपले अर्धशतक पूर्ण केले. त्या खेळीचे रूपांतर त्याने शतकी खेळीत केले.
Back among runs and how 🤩 Sai Sudharsan with a 57-ball ton, his third in #TATAIPL 👌 Updates ▶️ https://t.co/5ZJjfv5Nr6#KhelBindaas | #RCBvGT pic.twitter.com/Io8KncbyxD — IndianPremierLeague (@IPL) April 24, 2026
आजची संभाव्य प्लेइंग 11
आरसीबी: विराट कोहली, फिल सॉल्ट, रजत पाटीदार (कर्णधार), जितेश शर्मा (यष्टीरक्षक), टिम डेव्हिड, रोमॅरियो शेफर्ड, कृणाल पंड्या, भुवनेश्वर कुमार, रासिद सलाम, सुयश शर्मा, जोश हेझलवूड. (इम्पॅक्ट प्लेयर: देवदत्त पडिक्कल)
गुजरात टायटन्स: शुभमन गिल (कर्णधार), साई सुदर्शन, जोस बटलर (यष्टीरक्षक), कुमार कुशाग्रा, राहुल तेवतिया, राशीद खान, मोहम्मद सिराज, प्रसिध कृष्णा, ग्लेन फिलिप्स, कागिसो रबाडा, अशोक शर्मा.
