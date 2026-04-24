Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Career »
  • Pune Zp Schools To Expand Up To 10th Standard Robotics And Modern Labs Facility

Career News: शैक्षणिक मास्टरस्ट्रोक! आता जिल्हा परिषद शाळांचा १० वी पर्यंत विस्तार; ग्रामीण विद्यार्थ्यांची चिंता मिटली

पुणे जिल्हा परिषदेने जिल्हा परिषद शाळांचा १० वी पर्यंत विस्तार करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेतला आहे. रोबोटिक्स लॅब्स आणि आधुनिक सुविधांमुळे आता झेडपी शाळा खासगी शाळांना टक्कर देणार आहेत.

Updated On: Apr 24, 2026 | 09:00 PM
आता जिल्हा परिषद शाळांचा १० वी पर्यंत विस्तार

आता जिल्हा परिषद शाळांचा १० वी पर्यंत विस्तार

Follow Us:
Follow Us:

 

  • शैक्षणिक मास्टरस्ट्रोक!
  • आता जिल्हा परिषद शाळांचा १० वी पर्यंत विस्तार
  • ग्रामीण विद्यार्थ्यांची चिंता मिटली
पुणे, शहर प्रतिनिधी: पुणे जिल्हा परिषदेने ग्रामीण भागातील शिक्षणाचा कायापालट करण्यासाठी एक मोठा ‘मास्टरस्ट्रोक’ मारला आहे. जिल्हा परिषद शाळांमध्ये आता केवळ प्राथमिक शिक्षणच नाही, तर चक्क १० वी पर्यंतचे वर्ग सुरू करण्याचा ऐतिहासिक निर्णय घेण्यात आला आहे. प्रशासनाच्या या धडाक्यामुळे ग्रामीण भागातील, विशेषतः शेतकरी आणि कष्टकऱ्यांच्या मुला-मुलींच्या शिक्षणाची वारी आता त्यांच्या घरापर्यंत पोहचली असून, ‘ड्रॉप आऊट’च्या संकटाला कायमचा चाप बसणार आहे.

शिक्षणाची ‘वारी’ आता घराच्या दारी !

ग्रामीण भागातील विद्यार्थ्यांची गुणवत्ता वाढवण्यासाठी मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांच्या मार्गदर्शनाखाली हा महत्त्वाकांक्षी निर्णय घेण्यात आला आहे. अनेक गावांमध्ये माध्यमिक शाळा लांब असल्याने, विशेषतः मुलींना १० वी पूर्वीच शिक्षण सोडावे लागत होते. पालकांची ही अडचण ओळखून आता स्थानिक गरजेनुसार आणि विद्यार्थ्यांच्या संख्येनुसार शाळांचा दर्जा वाढवण्यात येत आहे.

Exclusive Series : मुली-महिलांवरील अन्याय थांबवण्यासाठी आयपीएस अधिकारी होण्याचे आरतीचे स्वप्नं

रोबोटिक्स आणि अद्ययावत तंत्रज्ञानाची जोड

केवळ वर्गच वाढवले जात नसून, या शाळांना आधुनिक तंत्रज्ञानाची जोडही दिली जात आहे. जिल्ह्यात १०० हून अधिक शाळांमध्ये रोबोटिक्स, AR-VR आणि सायन्स लॅब्स उभारून जिल्हा परिषद शाळा आता खाजगी शाळांना टक्कर देण्यास सज्ज झाल्या आहेत. तसेच, पुरंदर तालुक्यातील खानवडी येथे सुरू झालेली ‘ज्योती सावित्री’ ही पहिली जिल्हा परिषद सीबीएसई (CBSE) शाळा या परिवर्तनाचे जिवंत उदाहरण ठरत आहे.

पालकांचा विश्वास वाढला

‘ग्रामीण पुण्यातील प्रत्येक विद्यार्थ्याला त्यांच्या सर्वांगीण विकासासाठी गावाजवळच सातत्यपूर्ण शिक्षण मिळावे, हा आमचा मुख्य उद्देश आहे,’ अशा शब्दांत मुख्य कार्यकारी अधिकारी गजानन पाटील यांनी प्रशासनाचा निर्धार व्यक्त केला. या निर्णयामुळे पालकांचा सरकारी शिक्षण व्यवस्थेवरील विश्वास पुन्हा एकदा दृढ झाला असून, जिल्हा परिषद शाळा आता खऱ्या अर्थाने ‘स्मार्ट’ आणि ‘स्वयंपूर्ण’ होण्याच्या दिशेने वाटचाल करत आहेत.

“मराठी शाळा बंद पाडण्याचे शिक्षण विभागाचे षड्यंत्र”; आमदार ज. मो. अभ्यंकर यांचा खळबळजनक आरोप

Web Title: Pune zp schools to expand up to 10th standard robotics and modern labs facility

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 09:00 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; ‘या’ तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज
1

SBI Recruitment 2026: स्टेट बँक ऑफ इंडियामध्ये बंपर भरती! दरमहा ८० हजारांपर्यंत मानधन; ‘या’ तारखेपूर्वी करा ऑनलाइन अर्ज

Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…
2

Maha TET च्या पात्र उमेदवारांना पात्रता प्रमाणपत्रे कधी मिळणार? वाचा सविस्तर…

NRI Quota New Rules : CET Cell चा मोठ दणका! शासनाने नियमात बदल केले अन्… NRI कोट्यातील प्रवेशसंख्येत लक्षणीय घट
3

NRI Quota New Rules : CET Cell चा मोठ दणका! शासनाने नियमात बदल केले अन्… NRI कोट्यातील प्रवेशसंख्येत लक्षणीय घट

MHT-CET 2026: पीसीबी समूहाच्या पहिल्या संधीच्या सीईटीतील प्रश्नोत्तरावर आजपासून आक्षेप नोंदविता येणार
4

MHT-CET 2026: पीसीबी समूहाच्या पहिल्या संधीच्या सीईटीतील प्रश्नोत्तरावर आजपासून आक्षेप नोंदविता येणार

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

Mumbai Crime: मुंबई हादरली! भावानेच दिली मोठ्या भावाच्या हत्येची सुपारी, चार आरोपींना अटक; कारण काय?

May 18, 2026 | 08:02 AM
Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

Accident: सोलापुरात भीषण अपघात! कार-हायवा धडकेत ५ महिन्यांच्या चिमुरडीचा मृत्यू

May 18, 2026 | 07:53 AM
Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

Todays Gold-Silver Price: सोन्या-चांदीच्या किंमतीत पुन्हा घसरण; 10 ग्रॅमसाठी मोजावे लागणार इतके पैसे

May 18, 2026 | 07:39 AM
International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

International Museum Day: सण संस्कृतीचा, उत्सव इतिहासाचा! आजच्या ‘या’ खास दिनी चला करूया आपल्या सुवर्ण वारशाला सलाम

May 18, 2026 | 07:30 AM
Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

Weekly Horoscope: रुचक आणि बुधादित्य योगामुळे मे महिन्याचा हा आठवडा राहील फायदेशीर

May 18, 2026 | 07:05 AM
Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

Washim News : ‘आवडेल तिथे प्रवास ‘ला प्रवाशांचा प्रतिसाद! २ हजार प्रवाशांनी घेतला लाभ; महामंडळाला ३.४९ लाखाचे उत्पन्न

May 18, 2026 | 04:15 AM
IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

IMD Rain Alert: ‘या’ दिवशी केरळमध्ये धडकणार मान्सून; उष्णतेपासून दिलासा मिळणार

May 18, 2026 | 02:35 AM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

Ratnagiri : रत्नागिरी जिल्ह्यात तिसऱ्या दिवशी देखील CNG गॅसचा तुटवडा

May 17, 2026 | 07:42 PM
Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

Ratnagiri : दोन महिने रिक्षा व्यावसायिकांसाठी सुगी मात्र CNG तुटवड्याने व्यवसायावर गदा

May 17, 2026 | 07:32 PM
Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

Vasai News : पशुसेवा करणारे हात फार कमी त्यासाठीच ॲनिमल ॲम्ब्युलन्स

May 17, 2026 | 07:28 PM
Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

Chiplun : राष्ट्रवादी काँग्रेस पार्टी शरदचंद्र पवार गटाची महत्त्वपूर्ण बैठक

May 17, 2026 | 07:19 PM
Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

Ajay Maharaj Baraskar On Manoj Jarange Patil : “जरांगेंच्या ‘सेटिंग’ पूर्ण न झाल्यानेच पुन्हा उपोषण”

May 17, 2026 | 02:15 PM
Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

Sanjeevani Parab Inspiring Story : पेपर विक्रेत्याची मुलगी बनली कोर्ट क्लर्क

May 16, 2026 | 08:15 PM
Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

Palghar News : खोटे मृत्यू दाखले , ग्रामपंचायतची खोटी कागदपत्र, खोट्या सह्या करून परस्पर विक्री

May 16, 2026 | 08:10 PM