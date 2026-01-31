हॉलिवूडमधील हसवणारी स्टार काळाच्या पडद्याआड; ‘Home Alone’ फेम अभिनेत्रीचे ७१ व्या वर्षी निधन

हॉलिवूड इंडस्ट्रीमधून एक दुःखद बातमी समोर येत आहे. प्रसिद्ध चित्रपट अभिनेत्री कॅथरीन ओ’हाराचे वयाच्या ७१ व्या वर्षी निधन झाले. या अभिनेत्री बऱ्याच काळापासून आजारी होत्या आणि लॉस एंजेलिसमधील तिच्या घरी तिचे निधन झाले. १९९० च्या दशकातील “होम अलोन” या चित्रपटाने प्रेक्षकांची मने जिंकणाऱ्या या अभिनेत्रीच्या निधनाने सर्वांनाच धक्का बसला आहे.
सध्या तिचे चाहते सोशल मीडियावर त्यांना श्रद्धांजली वाहत आहे.
टोरंटोमध्ये जन्मलेली अभिनेत्री कॅथरीन ओ’हारा हिने पाच दशकांहून अधिक काळ इंडस्ट्रीमध्ये तिच्या अभिनय कौशल्याने प्रेक्षकांना मोहित केले. तिची धाकटी बहीण मेरी मार्गारेट ओ’हारा देखील एक संगीतकार आणि एक प्रसिद्ध अभिनेत्री आहे. बीबीसीच्या वृत्तानुसार, तिची एजन्सी, सीएए ने कॅथरीनच्या मृत्यूची घोषणा करणारे अधिकृत निवेदन प्रसिद्ध केले. एजन्सीने सांगितले की कॅथरीन बऱ्याच काळापासून आजारी होती.
कॅथरीनने टोरंटोच्या सेकंड सिटी टेलिव्हिजनमध्ये स्केच कॉमेडी मालिकेद्वारे इंडस्ट्रीमध्ये तिच्या कारकिर्दीची सुरुवात केली. तिथे तिने युजीन लिव्हसोबत काम केले, ज्यांनी “शिट्स क्रीक” मध्ये देखील काम केले होते. कॅथरीनने १९८५ मध्ये “आफ्टर अवर्स”, १९८६ मध्ये “हार्टबर्न”, १९८८ मध्ये “बीटलज्यूस”, १९९० मध्ये “होम अलोन” आणि १९९२ मध्ये “होम अलोन २: लॉस्ट इन न्यू यॉर्क” या भूमिकांद्वारे इंडस्ट्रीमध्ये स्वतःची स्थापना केली.
१९९० मध्ये आलेला “होम अलोन” हा चित्रपट कॅथरीनच्या कारकिर्दीतील सर्वात मोठा चित्रपट ठरला. या चित्रपटात तिने मॅकॉले कल्किनची आई केट मॅककॅलिस्टरची भूमिका केली होती. त्यानंतर तिने “शिट्स क्रीक” या सिटकॉम मालिकेत मोइरा रोजची भूमिका केली, ज्यामुळे तिला एक वेगळी ओळख मिळाली. तिच्या उत्कृष्ट अभिनयासाठी तिला प्राइमटाइम एमी पुरस्कार देखील मिळाला.
