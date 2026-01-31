सुनेत्रा पवार उपमुख्यमंत्री होणार! शरद पवार म्हणाले, "मला माहित..." दोन्ही राष्ट्रवादी पक्षांच्या विलीनीकरणाबाबत मोठे विधान

सुनेत्रा आज शपथ घेणार का असे विचारले असता शरद पवार म्हणाले, “मला याबद्दल कोणतीही माहिती नाही.” हा निर्णय त्यांच्या पक्षाने घेतला असावा, कारण प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे अशी काही नावे समोर येत आहेत – कदाचित त्यांनीच हा निर्णय घेतला असावा. पक्षाच्या पातळीवर अंतर्गत निर्णय घेतला असावा.
दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या विलीनीकरणाबद्दल बोलताना शरद पवार म्हणाले की, अशा परिस्थितीत परिस्थिती कशी हाताळायची याचा विचार प्रत्येकाने केला पाहिजे. कोणीतरी पुढे यावे लागेल. गेल्या चार महिन्यांपासून दोन्ही राष्ट्रवादी काँग्रेस पक्षांच्या विलीनीकरणाबाबत चर्चा सुरू आहे. अजित पवार आणि जयंत पाटील या प्रक्रियेचे नेतृत्व करत होते. आता हे होईल की नाही हे स्पष्ट नाही. दोन्ही पक्ष एकत्र यावे ही अजितची इच्छा होती.
शरद पवार यांनी असं देखील म्हटलं की, राष्ट्रवादी पुढे काय करेल हा त्यांचा निर्णय आहे. मी निर्णय घेणार नाही. सुनेत्रा पवारांशी माझी कोणतीही चर्चा झालेली नाही. मला वाटते की सुनील तटकरे, छगन भुजबळ आणि प्रफुल्ल पटेल यांनी मुख्यमंत्र्यांशी चर्चा करण्यासाठी पुढाकार घेतला असावा. आज सकाळी वर्तमानपत्रात मी वाचले की प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी यावर चर्चा केली होती, पण मला याची माहिती नव्हती.
दरम्यान, बारामतीतील गोविंद बाग येथे शरद आणि अजित पवार यांच्यात दोन्ही पक्षांच्या विलीनीकरणाबाबत बैठक झाली. ही बैठक १७ जानेवारी रोजी झाली आणि १२ फेब्रुवारी रोजी विलीनीकरणावर अंतिम शिक्कामोर्तब होणार होते.
दुसरीकडे सुनेत्रा पवार मुंबईत आल्याचे वृत्त आहे. राष्ट्रवादी काँग्रेसच्या विधिमंडळ पक्षाची बैठक आज दुपारी होणार आहे, जिथे त्यांची विधिमंडळ पक्षनेते म्हणून निवड केली जाईल. त्यानंतर सायंकाळी ५ वाजता राजभवन किंवा लोकभवन येथे शपथविधी समारंभ होईल. याप्रकरणी सूत्रांचे असेही म्हणणे आहे की देवेंद्र फडणवीस यांच्या नेतृत्वाखालील महायुती सरकारने सुनेत्रा पवार यांचे नाव स्वीकारले आहे आणि त्यांना अजित पवार यांच्या पदाची जबाबदारी देण्यात येत आहे. तथापि, खातेवाटप नंतर होऊ शकते. त्यांना सहा महिन्यांत विधानसभा निवडणूक लढवावी लागेल.
पक्षाच्या एका नेत्याने सांगितले की, “हा निर्णय पक्ष पातळीवर घेण्यात आला होता. प्रफुल्ल पटेल आणि सुनील तटकरे यांनी मुख्यमंत्र्यांशी याबद्दल चर्चा केली असेल. सुनेत्रा पवार यांच्याशी थेट चर्चा झाली नव्हती, परंतु पक्षाला पुढे नेण्यासाठी कोणीतरी पुढे येणे आवश्यक होते.”