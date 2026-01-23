2 तास 17 मिनिटांच्या ‘या’ चित्रपटाने Oscars 2026 मध्ये रचला इतिहास; 16 नामांकनांसह ‘टायटॅनिक’चा मोडला रेकॉर्ड

ऑस्कर २०२६ मध्ये बऱ्याच काळानंतर एक विक्रम मोडला गेला आहे. २०२६ च्या ऑस्करसाठी अंतिम नामांकने काल जाहीर करण्यात आली. भारताचे लक्ष “होमबाउंड” वर होते, परंतु हा चित्रपट २०२६ च्या ऑस्कर नामांकनांमधून वगळण्यात आला आहे. दरम्यान, आणखी एका चित्रपटाने १६ नामांकने मिळवून इतिहास रचला आहे, ज्याने “टायटॅनिक” आणि “ला ला लँड” सारख्या हॉलिवूड चित्रपटांचा विक्रम मोडला आहे. हा चित्रपट दुसरा तिसरा कोणी नसून रायन कूगलर दिग्दर्शित “सिनर्स” आहे. चित्रपट रसिकांची मने जिंकल्यानंतर, त्याने ऑस्कर नामांकनांमध्येही वर्चस्व गाजवले आहे.
भारताच्या पदरी निराशा! Homebound ऑस्करच्या शर्यतीतून बाहेर, करण जोहर झाला भावुक; म्हणाला…
प्रमुख चित्रपटांसाठी तुटलेले रेकॉर्ड
गेल्या वर्षी २०२५ मध्ये थिएटरमध्ये प्रदर्शित झालेल्या रायन कूगलरच्या “सिनर्स” ने जगभरातील बॉक्स ऑफिसवर मोठी कमाई केली आणि प्रेक्षकांची मने जिंकली. बॉक्स ऑफिसवर उल्लेखनीय यश मिळवल्यानंतर, या चित्रपटाने २०२६ च्या ऑस्करमध्ये सर्वाधिक नामांकने मिळवून इतिहास रचला आहे. यापूर्वी, हा विक्रम टायटॅनिक आणि ला ला लँड यांच्या नावावर होता. दोन्ही चित्रपटांना १४ नामांकने मिळाली, तर “सिनर्स” ला १६ नामांकने मिळाली आहेत.
‘सिनर्स’ ला कोणते नामांकन मिळाले?
“होमबाउंड” या शर्यतीतून पडला बाहेर
“होमबाउंड” हा चित्रपट आंतरराष्ट्रीय फीचर फिल्म श्रेणीमध्ये समाविष्ट करण्यात आला होता. परंतु, कालच्या नामांकनांमध्ये, जान्हवी कपूर, ईशान खट्टर आणि विशाल जेठवा अभिनीत चित्रपटाला स्थान मिळवता आले नाही आणि तो बाहेर पडला, ज्यामुळे भारताचे ऑस्कर जिंकण्याचे स्वप्न पुन्हा एकदा भंग झाले. या श्रेणीतील १५ चित्रपटांपैकी फक्त पाच चित्रपट अंतिम फेरीत पोहोचले. यामध्ये ब्राझीलचा “द सीक्रेट एजंट”, फ्रान्सचा “इट वॉज जस्ट एन ॲक्सिडेंट”, स्पेनचा “सेंटीमेंटल व्हॅल्यूज” आणि ट्युनिशियाचा “द व्हॉइस ऑफ हिंद रजब” यांचा समावेश आहे.