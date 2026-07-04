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Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलात मृतांचा आकडा २,६०० च्या पार ; सततच्या  ‘आफ्टरशॉक्स’मुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण

Updated On: Jul 04, 2026 | 03:47 PM IST
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सारांश

Venezuela Earthquake Update : व्हेनेझुएलाला दुहेरी भूकंपाने हादरवून सोडले आहे. या भूकंपात हजारोहून अधिक लोकांचा बळी गेला आहे. सध्या सततच्या आफ्टरशॉकमुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

Venezuela Earthquake

Venezuela Earthquake : व्हेनेझुएलात मृतांचा आकडा २,६०० च्या पार ; सततच्या  'आफ्टरशॉक्स'मुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण (फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

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विस्तार
  • पाठोपाठ ८०० हून अधिक धक्के
  • व्हेनेझुएलात मृतांचा आकडा २,६०० च्या पार
  • ‘आफ्टरशॉक्स’मुळे लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण
Venezuela Earthquake News in Marathi : काराकस : सध्या व्हेनेझुएला इतिहासातील सर्वात मोठ्या संकटाचा सामना करत आहे. २४ जून रोजी झालेल्या दुहेरी भूकंपाने संपूर्ण देश हादरुन गेला आहे. या भूकंपात व्हेनेझुएलाच प्रचंड नुकसान झाले आहे. अनेक लोकांचा मृत्यू झाला आहे. अनेक लोक गंभीर जखमी झाले आहेत.

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मृतांचा आकडा २,००० पार

व्हेनेझुएलाच्या नॅशनल असेंब्लीचे अध्यक्ष आणि तात्पुरत्या छावणी नियंत्रण केंद्राचे प्रमुख जॉर्ज रॉड्रिग्ज यांनी दिलेल्या माहितीनुसार, मृतांची संख्या २,६४५ वर पोहोचली आहे. तर १२,००० हून अधिक लोक गंभीर जखमी झाले आहेत. सध्या जखमींवर मतद केंद्रांमध्ये उपचार सुरु आहेत.

शहरांचे ढगात रुपांतर

हे दुहेरी भूकंप एवढे भयंकर होते की, अनेक गजबजलेली शहरे क्षणात ढिगाऱ्यात रुपांतरित झाली. सरकारी आकडेवारीनुसार, जवळपास ८८५ इमारतींचे मोटे नुकसान झाले आहे. १८१ इमारती पूर्णपणे जमिनदोस्त झाल्या आहेत. यामुळे सुमारे ८६ हजाराहून अधिक कुटुंबे बेघर झाली आहे.

सध्या लोकांना निवारा देण्यालसाठी तात्पुरत्या छावण्या उभारण्यात आल्या आहेत. आंतरराष्ट्रीय स्तरावर विविध प्रकारची मदत पोहोचवली जात आहे. अन्न आणि वैद्यकीय सुविधा, बचाव पथके आणखी इतर मदत पोहोचवली जात आहे.

भूकंपानंतर आफ्टरशॉक सुरुच

धोकादायक बाब म्हणजे भूकंपानंतर सततच्या आफ्टरशॉक्सने चिंतेचे वातावरण निर्माण झाले आहे. आतापर्यंत ८९० आफ्टरशॉक्स नोंदवण्यात आले असून लोकांमध्ये भीतीचे वातावरण निर्माण झाले आहे.

युद्धपातळीवर बचाव कार्य सुरु

सध्या सध्या युद्धपातळीवर बचावकार्य सुरु असून ३,३०५ आंतरराष्ट्रीय बचाव कर्मचारी आणि २९,५६७ स्थानिक आपत्कालीन मदतनीस मतदकार्यासाठी तैनात करण्यात आले आहे. ढिगाऱ्याखालून आतापर्यंत ६,४६२ लोकांना यशस्वीरित्या सुखरुप बाहेर काढण्यात आले आहे.

सात दिवसांचा राष्ट्रीय शोक

या भूकंपाने हजारोहून अधिक लोकांचा बळी गेला असून संपूर्ण देशावर शोककळा पसरली आहे. राष्ट्राध्यक्ष डेल्सी रॉड्रिग्ज यांनी या शक्तिशाली भूकंपात मृत्यूमुखी पडलेल्यांना श्रद्धांजली वाहण्यासाठी सात दिवसांचा राष्ट्रीय शोक जाहीर केला आहे.

परदेशी नागरिकांनाही फटका

हा भूकंप केवळ व्हेनेझुएलापुरता मार्यादित नव्हता, यामध्ये मोठ्या संख्येने परदेशी नागरिकांनीही आपले प्राणा गमावले आहे. मिळालेल्या माहितीनुसार, मृतांमध्ये ७१ पोर्तुगीज नागरिकांचाही समावेश आहे. यामध्ये ११ लहान मुले आहेत. तर आणखी ७१ लोक बेपत्ता असल्याचे पोर्तुगीज सरकारने म्हटले आहे. याच पार्श्वभूमीवर पोर्तुगालने आपल्या नागरिकांच्या स्मरणार्थ ५ जुलै रोजी राष्ट्रीय शोक जाहीर केला आहे.

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Web Title: Venezuela earthquake death toll crosses 2600 aftershocks panic continues

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Published On: Jul 04, 2026 | 03:47 PM

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