फेब्रुवारीत रश्मिका मंदाना खरंच लग्न करणार? अभिनेत्रीने दिलं ‘हे’ उत्तर, म्हणाली…

रश्मिका मंदाना आणि विजय देवरकोंडा हे दाक्षिणात्य सिनेसृष्टीतलं पॉवर कपल आहे. रश्मिका मंदान्ना आणि विजय देवरकोंडा यांना अनेकदा एकत्र पाहिले जाते. गेल्या ऑक्टोबरमध्ये त्यांच्या लग्नाची बातमी आली होती. आता, बातम्यांनुसार हे जोडपे या वर्षी फेब्रुवारीमध्ये राजस्थानमधील उदयपूर येथे लग्न करणार आहे. जेव्हा रश्मिका मंदान्नाला याबद्दल विचारण्यात आले तेव्हा ती काय म्हणाली ते जाणून घेऊया.
रश्मिका मंदानासोबतच्या अलिकडच्या मुलाखतीत, अभिनेत्रीला तिच्या लग्नाबद्दल विचारण्यात आले, तिला लग्नाची तारीख आणि ठिकाण याबद्दलही प्रश्न विचारले. रश्मिका मंदाना म्हणाली, “माझ्या लग्नाबद्दलच्या अफवा गेल्या चार वर्षांपासून पसरत आहेत. लोक प्रत्येक वेळी एकच प्रश्न विचारतात. लोक त्याच गोष्टीची वाट पाहत आहेत. जेव्हा याबद्दल बोलण्याची वेळ येईल तेव्हा मी बोलेन.” तिने होस्टला सांगितले की ती याबद्दल ऑफ द रेकॉर्ड बोलण्यास तयार आहे, पण कॅमेऱ्यावर नाही.
जेव्हा रश्मिका आणि विजय देवरकोंडाने ऑक्टोबर २०२५ मध्ये लग्न केल्याच्या बातम्या समोर आल्या तेव्हा त्यांना अंगठ्या घालून पाहिले गेले. मात्र अद्याप दोघांनीही यावर भाष्य केलेले नाही. नोव्हेंबर २०२५ मध्ये, विजय देवरकोंडाने रश्मिका मंदानाच्या “द गर्लफ्रेंड” चित्रपटाच्या सक्सेस पार्टीत एकत्र दिसले . मीडिया रिपोर्ट्सनुसार, नुकतंच दोघांनी इटलीतील रोमँटिक शहर रोम येथे नवीन वर्षाचं स्वागत केलं. त्यांच्यासोबत त्यांचा मित्रपरिवारही होता. मात्र विजयने पहिल्यांदाच रश्मिकाची झलक दिसणारे फोटो सोशल मीडियावर पोस्ट केले.
रश्मिका आणि विजय यांनी २०१८ चा हिट चित्रपट “गीता गोविंदम” आणि २०१९ चा “डियर कॉम्रेड” या चित्रपटात एकत्र काम केले होते. रश्मिका लवकरच “कॉकटेल २” आणि “मैसा” या चित्रपटांमध्ये दिसणार आहे. विजय शेवटचा “किंगडम” चित्रपटात दिसला होता. तो लवकरच “राउडी जनार्दन” चित्रपटाचा भाग होणार आहे.