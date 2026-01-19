Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘मला माहीत नाही मी परत येईन की नाही…’ सोशल मीडियावर नेहा कक्करची धक्कादायक पोस्ट, नक्की काय घडलंय?

जबाबदाऱ्या , नातेसंबंध, काम या सगळ्यातून नेहा कक्कर ब्रेक घेत असल्याची माहिती तिने तिच्या सोशल मीडिया अकाऊंटवर दिली आहे.

Updated On: Jan 19, 2026 | 02:00 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

गायिका नेहा कक्करने अलीकडेच सोशल मीडियावर एक मोठी घोषणा केली ज्यामुळे तिच्या चाहत्यांमध्ये खळबळ उडाली. तिने काम, जबाबदाऱ्या आणि नातेसंबंधांपासून ब्रेक घेण्याची घोषणा केली. तिने पापाराझींनाही दूर राहण्याची विनंती केली.

नेहा कक्करने तिच्या इंस्टाग्रामवर दोन पोस्ट केल्या आहेत. पहिल्या इंस्टाग्राम स्टोरीमध्ये नेहा कक्करने लिहिले, “जबाबदाऱ्या , नातेसंबंध, काम आणि मी सध्या ज्या गोष्टींबद्दल विचार करत आहे त्यापासून ब्रेक घेण्याची वेळ आली आहे. मी परत येईन की नाही हे माहित नाही. धन्यवाद.”

काही मिनिटांनंतर, नेहा कक्करने आणखी एक स्टोरी पोस्ट केली आणि लिहिले, “आणि मी पापाराझी आणि चाहत्यांना विनंती करते की माझे शूट करू नका. मला आशा आहे की तुम्ही माझ्या गोपनीयतेचा आदर कराल आणि मला या जगात मुक्तपणे जगू द्याल. कृपया कॅमेरे नकोत! ही माझी विनंती आहे! ही एकमेव शांती आहे जी तुम्ही मला देऊ शकता.”

मात्र नेहा कक्करने तिच्या दोन्ही कथा काही मिनिटांतच डिलीट केल्या. यामुळे काहींना वाटते की नेहाचे इंस्टाग्राम हॅक झाले आहे, तर काहीजण याला पब्लिसिटी स्टंट म्हणत आहेत. नेहाचे अधिकृत विधान अद्याप प्रसिद्ध झालेले नाही.

नेहा कक्करने यापूर्वी तिच्या इंस्टाग्राम स्टोरीजद्वारे सोशल मीडियापासून ब्रेक घेण्याबद्दल अनेक वेळा चर्चा केली आहे. ती अनेकदा भावनिक ताण, नकारात्मक टिप्पण्या किंवा उद्योगातील दबाव हे कारण म्हणून सांगते.

१९ जानेवारी २०२६ पर्यंत, नेहा कक्करने इंस्टाग्रामवर तिच्या ब्रेकबद्दल कोणतीही नवीन कथा किंवा घोषणा पोस्ट केलेली नाही.मागील उदाहरणांमध्ये २०२० मध्ये घराणेशाही वादादरम्यान तिचा ब्रेक समाविष्ट आहे आणि त्यापूर्वी, तिने नैराश्याबद्दल किंवा चाहत्यांकडून झालेल्या टीकेबद्दल पोस्ट केली होती.

 

काही दिवसांपूर्वीच, नेहा तिच्या नवीनतम म्युझिक व्हिडिओमुळे चर्चेत आली होती. व्हिडिओमध्ये तिने काही बोल्ड डान्स स्टेप्स सादर केल्या, ज्या तिच्या चाहत्यांना फारशा आवडल्या नाहीत. यामुळे बराच वाद निर्माण झाला.

Published On: Jan 19, 2026 | 01:59 PM

