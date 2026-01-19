Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

सिद्धांत चतुर्वेदी आणि मृणाल ठाकूर घेऊन येत आहेत एक परफेक्ट लव्हस्टोरी; Do Deewane Shehar Mein चा टीझर प्रदर्शित

मृणाल ठाकूर आणि सिद्धांत चतुर्वेदी यांच्या आगामी "दो दिवाने सेहर में" या चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे. या चित्रपटात मृणाल आणि सिद्धांत पहिल्यांदाच एकत्र काम करताना दिसणार आहेत.

Updated On: Jan 19, 2026 | 02:00 PM
प्रेक्षक मृणाल ठाकूर आणि सिद्धांत चतुर्वेदी यांच्या “दो दिवाने सेहेर में” या चित्रपटाच्या प्रदर्शनाची आतुरतेने वाट पाहत आहेत. निर्मात्यांनी या आगामी प्रेमकथेची पहिली झलक एका अनोख्या पद्धतीने सादर केली आणि तेव्हापासूनच या टीझरची आतुरतेने चाहते वाट पाहत आहेत. आता, या अद्वितीय रोमँटिक ड्रामाचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे. टीझरमध्ये नव्या प्रेमाची झलक दाखवण्यात आली आहे, परंतु त्याऐवजी खऱ्या, नैसर्गिक आणि भावनांनी भरलेल्या – हृदयाला स्पर्श करणाऱ्या आणि आठवणींमध्ये कोरलेले दोघांचे नाते देखील दिसून येणार आहे.

फर्स्ट लूकमध्ये दोन अपूर्ण व्यक्तींमध्ये फुलणाऱ्या परिपूर्ण प्रेमाचे चित्र दाखवण्यात आले आहे. ही अशी भावना आहे जी तुम्ही कधीतरी अनुभवली असेल किंवा अजूनही तुमच्या हृदयात कुठेतरी प्रिय असेल. हा चित्रपट एक आधुनिक प्रेमकथा आहे, जि प्रत्येकाला आपली वाटेल. परंतु त्याच्या टीझरमध्ये ९० च्या दशकाचा स्पर्श आहे. टीझरमध्ये जुन्या गाण्याचा एक नवीन अनुभव आहे. ही प्रेमकथा ९० च्या दशकातील प्रेमाला आधुनिक वळण देऊन सादर करते.

चित्रपटाचे टीझर प्रदर्शित

मृणाल ठाकूर आणि सिद्धांत चतुर्वेदी अभिनीत या चित्रपटाची प्रेक्षकांमध्ये सतत उत्सुकता वाढत आहे. टीझरची पहिली झलक आपल्याला जवळजवळ प्रेम, अव्यक्त भावना आणि त्यासोबत येणाऱ्या असंख्य शक्यतांच्या प्रवासावर घेऊन जाणारी खरी आणि प्रामाणिक प्रेमकहाणीची भावना देते. टीझरचे सर्वात उल्लेखनीय वैशिष्ट्य म्हणजे त्याचा संगीतमय स्पर्श आहे. “दो दिवाने सेहेर में” हे आयकॉनिक गाणे एक सुंदर पार्श्वभूमी प्रदान करते, जे चित्रपटाचे आनंद, सुखदायक आणि भावनिक वातावरण आणखी खोलवर आणते.

 

‘दो दिवाने सेहेर में’ चा टीझरमध्ये काय?

याव्यतिरिक्त, प्रेक्षक मृणाल ठाकूर आणि सिद्धांत चतुर्वेदी यांच्यातील ताजी केमिस्ट्री पाहण्यास उत्सुक आहेत. ते पहिल्यांदाच मोठ्या पडद्यावर एकत्र काम करताना दिसणार आहे. दोघेही अशा पात्रांची भूमिका साकारतात जे केवळ प्रेम समजून घेण्याचा प्रयत्न करत नाहीत तर स्वतःच्या शोधाच्या प्रवासात देखील आहेत. आजच्या प्रेमकथांमध्ये अशा प्रकारची भावनिक थरार क्वचितच दिसून येते आणि हेच या जोडीला खास बनवते.

कधी होणार चित्रपट प्रदर्शित?

झी स्टुडिओज आणि भन्साळी प्रॉडक्शन्सच्या बॅनरखाली निर्मित, “दो दिवाने सेहेर में” हा चित्रपट रवी उदयवर यांनी दिग्दर्शित केला आहे. रवी उदयवर फिल्म्सच्या सहकार्याने संजय लीला भन्साळी, प्रेरणा सिंह, उमेश कुमार बन्सल आणि भरत कुमार रंगा यांनी या चित्रपटाची निर्मिती केली आहे. हा रोमँटिक ड्रामा २० फेब्रुवारी २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

Published On: Jan 19, 2026 | 02:00 PM

