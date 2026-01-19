Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Shubman Gill: ‘शाळेत जा आणि कर्णधारपद शिका…’, शुभमन गिलच्या नेतृत्वावर माजी पाक खेळांडूची जहरी टीका; थेट बाबर आझमशी केली तुलना

IND vs NZ: न्यूझीलंडविरुद्ध मालिका गमावल्यानंतर शुभमन गिलवर पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूंनी जोरदार टीका केली आहे. मालिकेत गिलचे नेतृत्व आणि निर्णय घेण्याची क्षमता अत्यंत कमकुवत असल्याचे दिसून आले.

Updated On: Jan 19, 2026 | 06:09 PM
शुभमन गिलच्या नेतृत्वावर माजी पाक खेळांडूची जहरी टीका; थेट बाबर आझमशी केली तुलना (Photo Credit- X)

शुभमन गिलच्या नेतृत्वावर माजी पाक खेळांडूची जहरी टीका; थेट बाबर आझमशी केली तुलना (Photo Credit- X)

India vs New Zeland ODI Marathi News: न्यूझीलंडविरुद्धच्या तीन सामन्यांच्या एकदिवसीय मालिकेत भारतीय संघाचा २-१ असा पराभव झाला. भारतीय संघाला आपल्याच मायदेशात ही मालिका गमवावी लागल्याने क्रिकेट वर्तुळात खळबळ उडाली आहे. या पराभवानंतर सर्वात जास्त टीका भारतीय संघाचा कर्णधार शुभमन गिल (Shubman Gill) याच्यावर होत आहे. या मालिकेत गिलचे नेतृत्व आणि निर्णय घेण्याची क्षमता अत्यंत कमकुवत असल्याचे दिसून आले. आता या वादात शेजारील पाकिस्तानच्या माजी खेळाडूंनीही उडी घेतली असून त्यांनी गिलवर जहरी टीका केली आहे.

बासित अलीचा टोला: “शाळेत जा आणि कप्तानी शिक”

पाकिस्तानचा माजी क्रिकेटपटू बासित अली याने शुभमन गिलच्या मैदानातील रणनीतीवर सडकून टीका केली. तो म्हणाला, या मालिकेत गिलने पाकिस्तानच्या शान मसूदसारखे कर्णधारपद भूषवले आहे. एका कर्णधाराने मैदानाबाहेरून येणाऱ्या संदेशांकडे सतत लक्ष देऊ नये, त्याने स्वतःचे डोकं वापरलं पाहिजे. मी तर त्याला सांगेन की, आधी शाळेत जा आणि तिथे कर्णधारपदाचे धडे गिरवून ये.

IND vs NZ : ‘त्याच्या क्षेत्ररक्षणात चुका…’, भारताच्या पराभवाने कर्णधार गिलवर अजिंक्य रहाणेची नाराजी 

कामरान अकमलने दिली बाबर आझमची आठवण

पाकिस्तानचा माजी यष्टीरक्षक कामरान अकमल याने गिलच्या निर्णयांवर ताशेरे ओढताना त्याची तुलना पाकिस्तानच्या बाबर आझमशी केली. अकमल म्हणाला, कर्णधार म्हणून मैदानात असताना गिलचा मेंदू नीट काम करत नाहीये असं वाटतं. २०१८ मध्ये बाबर आझमला कर्णधारपदी नियुक्त करून पाकिस्तानने जी चूक केली होती, तीच चूक भारत आता गिलच्या बाबतीत करत आहे.”

अकमलने पुढे तांत्रिक चुकांवर बोट ठेवताना विचारले की, जेव्हा न्यूझीलंडचा डावखुरा फिरकी गोलंदाज जयडेन लेनोक्स गोलंदाजी करत होता, तेव्हा गिलने विराट कोहलीसोबत उजव्या हाताच्या फलंदाजाला का पाठवले? गौतम गंभीर नेहमी डावखुऱ्या फलंदाजांना प्राधान्य देतो, मग नितीश कुमार रेड्डीच्या आधी रवींद्र जडेजाला फलंदाजीसाठी का पाठवले नाही? तुमच्याकडे मधल्या फळीत डावखुरा फलंदाज उपलब्ध असताना त्याचा योग्य वापर का केला गेला नाही?”

टीम इंडियाची निराशाजनक कामगिरी

भारतीय संघाने या मालिकेची सुरुवात अतिशय प्रभावीपणे केली होती. पहिला सामना जिंकून भारताने विजयी सलामी दिली होती. मात्र, त्यानंतर न्यूझीलंडने जबरदस्त पुनरागमन केले. कीवी संघाने दुसरा सामना जिंकून मालिकेत १-१ अशी बरोबरी साधली आणि निर्णायक तिसऱ्या सामन्यात भारताचा धुव्वा उडवत मालिका २-१ ने खिशात घातली. या पराभवामुळे भारतीय संघ निवडीवर आणि भविष्यात शुभमन गिलला कर्णधार म्हणून कायम ठेवायचे की नाही, यावर आता चर्चा रंगू लागली आहे.

T20 World Cup 2026 : ‘वानखेडे स्टेडियमवर खेळणे भावनिक….’, ‘या’ भारतीय वंशाच्या अमेरिकन गोलंदाजाचे विधान 

Published On: Jan 19, 2026 | 06:09 PM

