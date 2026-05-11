Fatah3: चीनचा माल अन् पाकिस्तानची दलाली! ब्रह्मोसला घाबरलेल्या पाकिस्तानचा नवा ‘मिसाईल’ बनाव; आखाती देशांची होणार फसवणूक?

Pakistan Fatah-3 Missile vs BrahMos : दक्षिण आशियातील लष्करी सामर्थ्य आणि शस्त्रास्त्रांच्या स्पर्धेत आता एक नवीन वळण आले आहे. स्वतःची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असताना, पाकिस्तानी लष्कर आता ‘शस्त्रास्त्रांचा दलाल’ बनून पैसे कमावण्याच्या धडपडीत आहे. भारताच्या शक्तिशाली ब्रह्मोस (Nuclear missiles) क्षेपणास्त्राने धास्तावलेल्या पाकिस्तानने आता चीनच्या मदतीने बनवलेले ‘फताह-३’ (Fatah-3) क्षेपणास्त्र जागतिक बाजारपेठेत, विशेषतः आखाती देशांना विकण्यासाठी जोरदार मार्केटिंग सुरू केले आहे. मात्र, या शस्त्रास्त्रांच्या गुणवत्तेवर आणि पाकिस्तानच्या दाव्यांवर आता जागतिक संरक्षण तज्ज्ञांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.
पाकिस्तानचा दावा आहे की, फताह-३ हे पूर्णपणे स्वदेशी आणि भारताच्या ब्रह्मोसला चोख प्रत्युत्तर देणारे सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे. मात्र, ‘एशिया टाइम्स’च्या शोधनिबंधातून एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. फताह-३ हे प्रत्यक्षात चिनी कंपनी ‘ग्वांगडोंग होंगडा’ने विकसित केलेल्या HD-1 क्षेपणास्त्राची हुबेहूब प्रतिकृती आहे. म्हणजेच, चीनने आपले तंत्रज्ञान पाकिस्तानला दिले असून, पाकिस्तान आता ते आपले असल्याचे सांगून आखाती देशांना विकत आहे. हे क्षेपणास्त्र मॅक २.५ ते ४ या वेगाने प्रवास करू शकते आणि साधारण ४५० किमी पर्यंत लक्ष्य भेदू शकते, असा दावा केला जात आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Agni MIRV Missile: भारताचा ‘दिव्यास्त्र’ प्रहार! ड्रॅगनला बसला ताकदीचा जबरदस्त धक्का; गुप्तहेर जहाज तैनातीही ठरली निष्फळ
पाकिस्तान ज्या क्षेपणास्त्राचा एवढा उदोउदो करत आहे, त्याचे वास्तव ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान जगासमोर आले होते. भारतीय ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांनी जेव्हा पाकिस्तानच्या अनेक हवाई तळांना लक्ष्य केले, तेव्हा पाकिस्तानकडे त्याला रोखण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नव्हती. प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने फताह क्षेपणास्त्रे डागली खरी, पण भारताच्या अभेद्य हवाई संरक्षण प्रणालीने (Air Defence System) ही क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट केली. ज्या शस्त्रांनी प्रत्यक्ष युद्धात काहीही कामगिरी केली नाही, ती शस्त्रे आता पाकिस्तान आखाती देशांना ‘ब्रह्मोस किलर’ म्हणून विकत आहे, हा एक मोठा आंतरराष्ट्रीय बनाव असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.
🔴”Made in china, masked by pakistan: the fatah-3 is just the hd-1 in a costume!” 🎭🇨🇳 Pakistan unveils the Fatah-3, but the world sees the Chinese HD-1 in a green tracksuit. It’s not “indigenous” because the blueprints arrived via Beijing Express! Critics are roasting the… pic.twitter.com/1kcw1XheFQ — Resonant News🌍 (@Resonant_News) May 10, 2026
credit – social media and Twitter
इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावाचा फायदा घेण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. सौदी अरेबिया, कतार आणि युएई यांसारख्या देशांना इराणपासून धोका असल्याचे भासवून, पाकिस्तान स्वतःला त्यांचा ‘रक्षक’ म्हणून सादर करत आहे. सौदी अरेबिया सध्या गुप्तपणे आपली क्षेपणास्त्र शक्ती वाढवत असून, त्यांनी चीनकडून यापूर्वीच DF-3 क्षेपणास्त्रे खरेदी केली आहेत. याच संधीचा फायदा घेऊन पाकिस्तान त्यांना फताह-३ आणि JF-17 लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी गळ घालत आहे. या व्यवहारातून मिळणारा पैसा पाकिस्तानला भारताच्या विरोधात स्वतःचे लष्करी सामर्थ्य वाढवण्यासाठी वापरायचा आहे.
जागतिक घडामोडी संबंधित बातम्या वाचण्यासाठी येथे क्लिक करा : Balen Shah: नेपाळचे पंतप्रधान झाल्यावर बालेन शाह यांचा खरा चेहरा आला समोर; 45 दिवसांत घेतले भारत विरोधी ‘हे’ चार निर्णय
संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, ब्रह्मोस आणि फताह-३ ची तुलना करणे म्हणजे विमानाची तुलना पतंगाशी करण्यासारखे आहे. ब्रह्मोस हे जगातील सर्वात वेगवान आणि अचूक क्रूझ क्षेपणास्त्र मानले जाते, ज्याचा पल्ला आणि मारक क्षमता फताहपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. पाकिस्तान केवळ वजनाने हलके आणि स्वस्त असल्याचे सांगून या चिनी बनावटीच्या मालाची दलाली करत आहे. मात्र, प्रत्यक्ष युद्धाचा अनुभव आणि तांत्रिक विश्वासार्हता या बाबतीत पाकिस्तानचे क्षेपणास्त्र कुठेही टिकत नाही.