Fatah3: चीनचा माल अन् पाकिस्तानची दलाली! ब्रह्मोसला घाबरलेल्या पाकिस्तानचा नवा ‘मिसाईल’ बनाव; आखाती देशांची होणार फसवणूक?

Pakistan Fatah Missile News: पाकिस्तानी लष्कर आता आखाती देशांना आपले चीननिर्मित फताह-३ क्षेपणास्त्र विकून पैसे कमवण्याचा प्रयत्न करत आहे. पाकिस्तानचा दावा आहे की हे भारताच्या ब्रह्मोस क्षेपणास्त्राला टक्कर देणारे आहे.

Updated On: May 11, 2026 | 03:15 PM
चीनचा माल अन् पाकिस्तानची दलाली! ब्रह्मोसला घाबरलेल्या पाकिस्तानचा नवा 'मिसाईल' बनाव; आखाती देशांची होणार फसवणूक? ( फोटो सौजन्य : सोशल मीडिया )

  • पाकिस्तानचा ‘मिसाईल’ बनाव
  • चीनचा छुपा अजेंडा
  • ‘ऑपरेशन सिंदूर’मध्ये अपयश

Pakistan Fatah-3 Missile vs BrahMos : दक्षिण आशियातील लष्करी सामर्थ्य आणि शस्त्रास्त्रांच्या स्पर्धेत आता एक नवीन वळण आले आहे. स्वतःची अर्थव्यवस्था डबघाईला आलेली असताना, पाकिस्तानी लष्कर आता ‘शस्त्रास्त्रांचा दलाल’ बनून पैसे कमावण्याच्या धडपडीत आहे. भारताच्या शक्तिशाली ब्रह्मोस (Nuclear missiles) क्षेपणास्त्राने धास्तावलेल्या पाकिस्तानने आता चीनच्या मदतीने बनवलेले ‘फताह-३’ (Fatah-3) क्षेपणास्त्र जागतिक बाजारपेठेत, विशेषतः आखाती देशांना विकण्यासाठी जोरदार मार्केटिंग सुरू केले आहे. मात्र, या शस्त्रास्त्रांच्या गुणवत्तेवर आणि पाकिस्तानच्या दाव्यांवर आता जागतिक संरक्षण तज्ज्ञांनी प्रश्नचिन्ह उपस्थित केले आहे.

काय आहे ‘फताह-३’ आणि त्यामागचे चिनी कनेक्शन?

पाकिस्तानचा दावा आहे की, फताह-३ हे पूर्णपणे स्वदेशी आणि भारताच्या ब्रह्मोसला चोख प्रत्युत्तर देणारे सुपरसॉनिक क्रूझ क्षेपणास्त्र आहे. मात्र, ‘एशिया टाइम्स’च्या शोधनिबंधातून एक धक्कादायक वास्तव समोर आले आहे. फताह-३ हे प्रत्यक्षात चिनी कंपनी ‘ग्वांगडोंग होंगडा’ने विकसित केलेल्या HD-1 क्षेपणास्त्राची हुबेहूब प्रतिकृती आहे. म्हणजेच, चीनने आपले तंत्रज्ञान पाकिस्तानला दिले असून, पाकिस्तान आता ते आपले असल्याचे सांगून आखाती देशांना विकत आहे. हे क्षेपणास्त्र मॅक २.५ ते ४ या वेगाने प्रवास करू शकते आणि साधारण ४५० किमी पर्यंत लक्ष्य भेदू शकते, असा दावा केला जात आहे.

‘ऑपरेशन सिंदूर’ अन् पाकिस्तानची उडालेली दाणादाण

पाकिस्तान ज्या क्षेपणास्त्राचा एवढा उदोउदो करत आहे, त्याचे वास्तव ‘ऑपरेशन सिंदूर’ दरम्यान जगासमोर आले होते. भारतीय ब्रह्मोस क्षेपणास्त्रांनी जेव्हा पाकिस्तानच्या अनेक हवाई तळांना लक्ष्य केले, तेव्हा पाकिस्तानकडे त्याला रोखण्यासाठी कोणतीही यंत्रणा नव्हती. प्रत्युत्तर म्हणून पाकिस्तानने फताह क्षेपणास्त्रे डागली खरी, पण भारताच्या अभेद्य हवाई संरक्षण प्रणालीने (Air Defence System) ही क्षेपणास्त्रे हवेतच नष्ट केली. ज्या शस्त्रांनी प्रत्यक्ष युद्धात काहीही कामगिरी केली नाही, ती शस्त्रे आता पाकिस्तान आखाती देशांना ‘ब्रह्मोस किलर’ म्हणून विकत आहे, हा एक मोठा आंतरराष्ट्रीय बनाव असल्याचे तज्ज्ञांचे मत आहे.

आखाती देशांना कशाचे आमिष?

इराण आणि अमेरिका यांच्यातील वाढत्या तणावाचा फायदा घेण्याचा पाकिस्तानचा प्रयत्न आहे. सौदी अरेबिया, कतार आणि युएई यांसारख्या देशांना इराणपासून धोका असल्याचे भासवून, पाकिस्तान स्वतःला त्यांचा ‘रक्षक’ म्हणून सादर करत आहे. सौदी अरेबिया सध्या गुप्तपणे आपली क्षेपणास्त्र शक्ती वाढवत असून, त्यांनी चीनकडून यापूर्वीच DF-3 क्षेपणास्त्रे खरेदी केली आहेत. याच संधीचा फायदा घेऊन पाकिस्तान त्यांना फताह-३ आणि JF-17 लढाऊ विमाने खरेदी करण्यासाठी गळ घालत आहे. या व्यवहारातून मिळणारा पैसा पाकिस्तानला भारताच्या विरोधात स्वतःचे लष्करी सामर्थ्य वाढवण्यासाठी वापरायचा आहे.

ब्रह्मोस वि. फताह-३: तुलनाच अशक्य!

संरक्षण तज्ज्ञांच्या मते, ब्रह्मोस आणि फताह-३ ची तुलना करणे म्हणजे विमानाची तुलना पतंगाशी करण्यासारखे आहे. ब्रह्मोस हे जगातील सर्वात वेगवान आणि अचूक क्रूझ क्षेपणास्त्र मानले जाते, ज्याचा पल्ला आणि मारक क्षमता फताहपेक्षा कितीतरी पटीने जास्त आहे. पाकिस्तान केवळ वजनाने हलके आणि स्वस्त असल्याचे सांगून या चिनी बनावटीच्या मालाची दलाली करत आहे. मात्र, प्रत्यक्ष युद्धाचा अनुभव आणि तांत्रिक विश्वासार्हता या बाबतीत पाकिस्तानचे क्षेपणास्त्र कुठेही टिकत नाही.

संबंधित बातम्या

Bajaur Attack: पाकिस्तानी लष्कराच्या तळावर आत्मघाती स्फोट; TTPच्या ‘इस्तशहादी’ पथकाचा भीषण हल्ला, 15 जवान ठार
Trump-Xi Deal : इराणला मोठा झटका! चीनकडून होणारा शस्त्रास्त्र पुरवठा होणार बंद? Trump-Jinping यांच्यातील ‘त्या’ कराराने जगात खळबळ
Henley Passport Index: जगातील सर्वशक्तिशाली पासपोर्टची यादी जाहीर; पाकिस्तानची पुन्हा चेष्टा, भारताच्या क्रमवारीत मोठा फेरबदल
US-China Tension: काय आहे ‘Thucydides Trap’? अमेरिका आणि चीनला महायुद्धाच्या उंबरठ्यावर नेणारा 2500 वर्षे जुना सापळा
आळेफाटा परिसरात कांदा काढणीची लगबग; दर कोसळल्यामुळे शेतकरी संकटात

LSG Vs CSK Live: मार्शने मारलं अन् निकोलसने संपवलं; चेन्नईचा 'सुपर' पराभव, 'किंग्ज' प्ले ऑफ बाहेर?

IPL 2026: 31 मॅच, 1000+ धावा, मराठमोळ्या Ruturaj Gaikwad चा 'असा' रेकॉर्ड, जडेजा-रैनालाही तोडणे अशक्य

Who is Akash Singh: कोण आहे आकाश महाराज सिंह? सॅमसन-ऋतुराजसारखे धुरंधर धाडले माघारी, पुन्हा एकदा Slip Celebration

अरेच्चा! पहिले दिला मुलाला जन्म, 5 दिवसांनी 3 नव्या बाळांना जन्म, Multiple Pregnancy म्हणजे काय? किती जोखमीचे

CSK Vs LSG Live: कार्तिक शर्माने धू-धू धुतले; लखनौच्या संघाला विजयासाठी 188 रन्सचे टार्गेट

नवी मुंबईत पोलीस अधिकाऱ्यांच्या अखेर बदल्या! दीपक साकोरे यांना पदोन्नती देत सह पोलिस आयुक्त पदी वर्णी

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

Sugar Export Ban In India : केंद्र सरकारने साखर निर्यात थांबवली

Beed Dog Attack CCTV : बीडमध्ये मोकाट कुत्र्यांचा उच्छाद! कुत्र्यांनी चिमुकल्याला फरफटत नेलं

