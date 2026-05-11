Hantavirus Outbreak : अटलांटिक महासागरात ‘हंताव्हायरस’चा थरार! २ भारतीय प्रवासी विळख्यात, आतापर्यंत ३ जणांचा मृत्यू

Hantavirus Update : जगावर दुसऱ्या महामारीचे संकट? अटलांटिकमध्ये क्रूझवर Hantavirus चा उद्रेक, ३ जणांच्या मृत्यूनंतर WHO चा ‘अलर्ट’
मिळालेल्या माहितीनुसार, एमव्ही होंडियस हे क्रूझ १ एप्रिल २०२६ रोजी अर्जेंटिंनाच्या उशुआइया येथून प्रवासासाठी रवाना झाले होते. या जहाजावर २३ देशातील एकूण १४७ प्रवासी होते. ६ एप्रिल च्या सुमारास एका डच प्रवाशाला ताप आणि थकवा जाणवू लागला. सुरुवातीला लक्षणे सामान्य असल्याने याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मात्र ११ एप्रिलला या प्रवाशाला श्वास घेण्याचा त्रास होऊ लागला आणि त्याचा मृत्यू झाला. यामुळे त्याच्या पत्नीचा आणि एका जर्मन नागरिकाचाही बळी गेला.
दरम्यान आणखी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. या हंताव्हायरसची २ भारतीयांनाही लागण झाली आहे. माद्रिद येथील भारतीय दूतावासाने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन भारतीय क्रू मेंबर्सला याची लागण झाली असून त्यांना जहाजावरुन सुरक्षितपणे उतरवण्यात आले आहे.
जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रोटोकॉलनुसार, या भारतीयांना पुढील उपतारासाठी आणि नेदरलँड्सला पाठवले आहे. स्पेनच्या नॅशनल सेंटर फॉर इमर्जन्सी मॉनिटरिंग अँड कोऑर्डिनेशनने याची पुष्टी केली आहे. सध्या भारतीय दूतावासा या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवूनआहे.
Update on 02 Indian nationals onboard the MV Hondius vessel – Embassy of India, Madrid The Dutch-flagged vessel MV Hondius with around 150 individuals including
02 Indian nationals arrived in Spain today. In the context of the Hantavirus outbreak, the ship anchored off the coast… pic.twitter.com/ud2rt3u9Ly — Aditya Raj Kaul (@AdityaRajKaul) May 10, 2026
