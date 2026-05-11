Hantavirus Outbreak : अटलांटिक महासागरात ‘हंताव्हायरस’चा थरार! २ भारतीय प्रवासी विळख्यात, आतापर्यंत ३ जणांचा मृत्यू

Hantavirus cruise outbreak : अटलांटिक महासागारत एमव्ही हॉन्डियस क्रूझवर हंताव्हायसने हाहाकार माजवला आहे. या विषाणूच्या उद्रेकामुळे ३ जणांचा मृत्यू झाला आहे. २ भारतीय देखील या विषाणूच्या विळख्यात आले आहेत.

Updated On: May 11, 2026 | 02:59 PM
Indians infected with Hantavirus

(फोटो सौजन्य: सोशल मीडिया)

  • अटलांटिक महासागरात Hantavirus चा थरार
  • २ भारतीय प्रवासी विषाणूच्या विळख्यात
  • आतापर्यंत ३ जणांचा मृत्यू
Indian infected with Hantavirus : नवी दिल्ली : जग अद्याप कोरोनाच्या संकटातून सावलेले नाही, तोवर हंताव्हायरल नावाच्या जीवघेण्या विषाणूने जगाची चिंता वाढवली आहे. अर्जेंटिनाहून निघालेल्या एमव्ही होंडियस या डच क्रूझवर या विषाणूचा प्रादुर्भाव झाला असून यामुळे ३ जणांच्या मृत्यूची नोंद झाली आहे. जागतिक आरोग्य संघटना (WHO) ने १२ देशांमध्ये हाय अलर्ट दिला आहे. याच वेळी आणखी एक धक्कादायक माहिती समोर आली आहे. या प्राणाघातक विषाणूची दोन भारतीय क्रू मेबंर्सलाही लागण झाली आहे.

Hantavirus Update : जगावर दुसऱ्या महामारीचे संकट? अटलांटिकमध्ये क्रूझवर Hantavirus चा उद्रेक, ३ जणांच्या मृत्यूनंतर WHO चा ‘अलर्ट’

मिळालेल्या माहितीनुसार,  एमव्ही होंडियस हे क्रूझ  १ एप्रिल २०२६ रोजी अर्जेंटिंनाच्या उशुआइया येथून प्रवासासाठी रवाना झाले होते. या जहाजावर २३ देशातील एकूण १४७ प्रवासी होते. ६ एप्रिल च्या सुमारास एका डच प्रवाशाला ताप आणि थकवा जाणवू लागला. सुरुवातीला लक्षणे सामान्य असल्याने याकडे दुर्लक्ष करण्यात आले. मात्र ११ एप्रिलला या प्रवाशाला श्वास घेण्याचा त्रास होऊ लागला आणि त्याचा मृत्यू झाला. यामुळे त्याच्या पत्नीचा आणि एका जर्मन नागरिकाचाही बळी गेला.

२ भारतीय विषाणूच्या विळख्यात

दरम्यान आणखी एक मोठी अपडेट समोर आली आहे. या हंताव्हायरसची २ भारतीयांनाही लागण झाली आहे. माद्रिद येथील भारतीय दूतावासाने दिलेल्या माहितीनुसार, दोन भारतीय क्रू मेंबर्सला याची लागण झाली असून त्यांना जहाजावरुन सुरक्षितपणे उतरवण्यात आले आहे.

जागतिक आरोग्य संघटनेच्या प्रोटोकॉलनुसार, या भारतीयांना पुढील उपतारासाठी आणि नेदरलँड्सला पाठवले आहे. स्पेनच्या नॅशनल सेंटर फॉर इमर्जन्सी मॉनिटरिंग अँड कोऑर्डिनेशनने याची पुष्टी केली आहे. सध्या भारतीय दूतावासा या परिस्थितीवर बारकाईने लक्ष ठेवूनआहे.

Hantavirus : हळूहळू होणारा मृत्यू, रहस्यमय ताप आणि फुफ्फुसांमध्ये पाणी; जाणून घ्या किती धोकादायक आहे हंता विषाणू?

Published On: May 11, 2026 | 02:57 PM

