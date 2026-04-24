राघव चढ्ढा यांच्यासह सात खासदार फुटल्यानंतर ‘आप’ची पहिली प्रतिक्रिया समोर

या मुद्द्यावर पक्षाचे ज्येष्ठ नेते संजय सिंह आणि अनुराग ढांडा यांनी एका पत्रकार परिषदेला संबोधित केले. ‘आप’चे खासदार संजय सिंह यांनी म्हटले की, भाजपचे ‘ऑपरेशन लोटस’ हा क्षुद्र राजकारणाचा खेळ असून, पंजाब सरकार करत असलेल्या चांगल्या कामात अडथळा आणण्यासाठी रचलेला हा एक कट आहे. त्यांनी अधोरेखित केले की, पंजाब सरकार ३०० युनिट्स मोफत वीज पुरवते, राज्यातील मुला-मुलींना दर्जेदार शिक्षण देते आणि तीस वर्षांपासून कोरड्या पडलेल्या कालव्यांमध्ये पाण्याचा प्रवाह यशस्वीपणे पूर्ववत केला आहे. शिवाय, दलित आणि आदिवासी समुदायातील माता-भगिनींना दरमहा १,५०० रुपयांची आर्थिक मदतही दिली जाते. भगवंत मान सरकार गरिबांसाठी १० लाख रुपयांपर्यंतच्या मोफत वैद्यकीय उपचार सुविधांचीही खात्री करते. अशा सरकारला अस्थिर करण्याचे आणि त्याचा विश्वासघात करण्याचे काम भाजपने केले आहे, असा आरोप त्यांनी केला.
संजय सिंह यांनी टिप्पणी केली की, आज आम आदमी पक्षाच्या सात राज्यसभा खासदारांना फोडून भाजपने आपल्या पक्षात सामील करून घेतले आहे. पंजाबच्या जनतेने या सात व्यक्तींची नावे लक्षात ठेवली पाहिजेत; जनता त्यांना कदापि माफ करणार नाही. पक्षाने राघव चढ्ढा यांना आमदार आणि खासदार या दोन्ही पदांपर्यंत पोहोचवले, आणि पंजाबच्या जनतेने आपल्या प्रेमाच्या जोरावर त्यांना राज्यसभेत पाठवण्यास मदत केली. तरीही, आता त्यांनी जाऊन भाजपच्या आश्रयाला जागा शोधली आहे. संदीप पाठक यांनाही पंजाबच्या जनतेचे प्रेम आणि आशीर्वादाने राज्यसभेत पोहोचण्याची संधी मिळाली होती आणि पक्षाने त्यांच्यावर महत्त्वपूर्ण जबाबदाऱ्या सोपवल्या होत्या. राजेंद्र गुप्ता यांचा पूर्वेतिहास पाहिला तर पुरेसे आहे; पक्षाने त्यांना शक्य ते सर्व काही दिले होते. त्याचप्रमाणे, पक्षाने विक्रम साहनी, अशोक मित्तल आणि स्वाती मालीवाल यांना तळागाळापासून वर उचलून देशाच्या सर्वोच्च विधिमंडळात (संसदेत) पोहोचवण्यासाठी काम केले. या सात व्यक्तींनी पंजाबच्या जनतेचा विश्वासघात केला आहे. त्यांनी पंजाबच्या जनतेशी गद्दारी केली आहे. पंजाब सरकारचे कौतुकास्पद उपक्रम रोखण्याचे काम त्यांनी केले आहे. पंजाबची जनता यापैकी कोणालाही माफ करणार नाही.
‘आप’च्या (AAP) खासदाराने म्हटले, “मला अमित शाह यांना हे सांगायचे आहे की: ‘आम आदमी पार्टी’ आणि पंजाब सरकार यांच्या विरोधात तुम्ही जो हा नीच खेळ खेळला आहात, त्यासाठी पंजाबची जनता तुम्हालाही माफ करणार नाही. सध्या पंजाबमध्ये एक सक्षम सरकार कार्यरत आहे. वीज, पाणी आणि रोजगार यांसारख्या मुद्द्यांवर भगवंत मान उत्कृष्ट काम करत आहेत; तरीही आज, त्याच सरकारविरुद्ध ‘ऑपरेशन लोटस’चा खेळ खेळला जात आहे. ईडी (ED) आणि सीबीआय (CBI) या संस्थांचा हत्यारासारखा वापर करून, आमच्या खासदारांना फोडण्याचे प्रयत्न केले जात आहेत. अलीकडेच, ईडीने अशोक मित्तल यांच्या ठिकाणांवर छापे टाकले होते आणि आता ते भाजपमध्ये सामील झाले आहेत याचा अर्थ काय होतो? याचा अर्थ स्पष्ट आहे: केंद्रीय तपास यंत्रणांचा वापर करून नेत्यांना धमकावले जात आहे.”
राघव चढ्ढा यांच्याबाबत प्रसारमाध्यमांनी विचारलेल्या प्रश्नांना उत्तर देताना संजय सिंह म्हणाले, “शेतकऱ्यांच्या विरोधात ते तीन ‘काळे कायदे’ लागू करण्यास जी पार्टी जबाबदार होती, त्याच पार्टीसोबत आता ते देशाच्या जनतेची सेवा करण्यासाठी सहकार्य करू इच्छितात.” त्यांनी भाजपवर स्वातंत्र्यानंतरच्या काळातील देशातील सर्वात भ्रष्ट राजकीय पक्ष असल्याचा आरोप केला. त्यांनी ठामपणे सांगितले की, भाजपने संपूर्ण देशभरात संघटित भ्रष्टाचाराला खतपाणी घातले आहे. अशा परिस्थितीत, भाजपमध्ये सामील झालेली कोणतीही व्यक्ती देशाच्या वतीने आवाज कसा काय उठवू शकेल, असा प्रश्न त्यांनी उपस्थित केला. त्यांनी असा आरोप केला की, पंजाबच्या जनतेचा विश्वासघात करण्याच्या आणि भगवंत मान सरकारच्या लोकहितकारी उपक्रमांमध्ये अडथळा आणण्याच्या एकमेव उद्देशाने भाजप ‘ऑपरेशन लोटस’चे सूत्रसंचालन करत आहे.
