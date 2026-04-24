Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात

Akshay Kelkar : अक्षय केळकरचे वडील रिक्षाचालक! दिले परखड मत; म्हणाले “परप्रांतीयांना कोव्हीडमध्ये गावाला…”

राज्यात रिक्षाचालकांसाठी मराठी भाषेची अट लागू करण्याच्या निर्णयावरून वाद निर्माण झाला आहे. महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळ १ मेपासून हा नियम लागू करण्याची शक्यता असून मराठी न येणाऱ्यांचे परवाने रद्द होऊ शकतात.

Updated On: Apr 24, 2026 | 05:31 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

फोटो सौजन्य - Social Media

Follow Us:
Follow Us:
  • 15 लाख गैरमराठी रिक्षाचालक 4 मे रोजी संपावर जाणार आहेत
  • सुप्रसिद्ध अभिनेता अक्षय केळकर नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रिय असतो
  • केळकरचे वडील स्वतः ठाणे-कळव्यात रिक्षाचालक आहेत
महाराष्ट्र राज्य परिवहन मंडळ 1 मे रोजी नवा निर्णय राज्यभराAkshay Kelkar, Akshay Kelkar Father, Marathi Language Compulsion on Auto Drivers, अक्षय केळकर, अक्षय केळकर वडील, ऑटो चालकांवर मराठी भाषेची सक्ती,त लागू करणार आहेत. राज्यभरातील सगळ्या रिक्षाचालकांना त्यांचे Permit वैध ठेवण्यासाठी त्यांना मराठी अवगत असणे आवश्यक आहे. ज्या रिक्षाचालकाला मराठी जमत नाही त्याचे permit रद्द करण्यात येणार आहे. त्यामुळे राज्यभरातील परप्रांतीय रिक्षाचालकांमध्ये भीतीचे वातावरण आहे, तसेच त्यांची मुजोरी या थराला पोहचली आहे की मराठीचे हक्काचे घर असणाऱ्या महाराष्ट्रात मराठी विरोधात त्यांनी संप पुकारला आहे. एकूण 15 लाख गैरमराठी रिक्षाचालक 4 मे रोजी संपावर जाणार आहेत. परप्रांतीयांची ही मुजोरी पाहून मराठी सिनेसृष्टीचे मराठी कलाकार चांगलेच चिताळले आहेत.

Kerala Story 2 OTT: ‘द केरल स्टोरी 2’ OTT रिलीज; आता घरबसल्या पाहा चित्रपट, जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येणार?

Bigg Boss Marathi विजेता आणि सुप्रसिद्ध अभिनेता अक्षय केळकर नेहमीच सोशल मीडियावर सक्रिय असतो. दरम्यान, मराठी मुद्द्यामुळे त्यानेही त्याच्या वडिलांसह प्रतिक्रिया दिली आहे. अक्षय केळकरचे वडील स्वतः ठाणे-कळव्यात रिक्षाचालक आहेत. त्यांचे म्हणणे आहे की “Covid च्या वेळी या सगळ्यांना त्यांना गावी पोहचवण्यासाठी मदत करणारे मराठी माणसंच होती ना! इथे कमवता आणि इथलंच खाता, मग मराठी बोलायला कसली लाज वाटते?” असा प्रश्न अक्षयच्या वडिलांनी उपस्थित केले आहे. त्यांचे म्हणणे आहे की, “रिक्षा थांबवून जेव्हा तंबाखू मागण्यासाठी आमच्याकडे येतात, त्याऐवजी मराठी भाषेत चार प्रश्न आम्हाला विचारा!” या सगळ्या गोष्टीत अक्षयच्या वडिलांनी महत्वाचा मुद्दा उचलून धरला.

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Akshay Kelkar (@akshaykelkar)

ते म्हणाले की, “यातल्या काही रिक्षाचालकांकडे Permit नाही. तरीही ते रिक्षा चालवतात. तर यातले काही रिक्षाचालक एक नव्हे तर तीन-चार Permit घेऊन फिरत आहेत.” यामुळे अक्षयच्या वडिलांनी संबंधित अधिकाऱ्यांवर प्रश्न उपस्थित केला आहे. एका रिक्षाचालकाकडे एकच Permit असला पाहिजे, मग एका कडे तीन चार Permit कसे असू शकतात? त्यामुळे संबंधित अधिकाऱ्यांना जाब विचारून शिक्षेची मागणी करण्यात आली आहे.

2027 मध्ये पॅन-इंडिया चित्रपटांचा महाउत्सव; ‘वाराणसी’, ‘NTRNeel’ आणि ‘स्पिरिट’ची जोरदार चर्चा

अक्षय केळकरसह, मराठी सिनेसृष्टीतून हेमंत ढोमे, राखी सावंत, रितेश देशमुख तसेच अंशुमन विचारेनेही मराठी मुद्द्यावर प्रतिक्रिया दिली आहे.

Web Title: Akshay kelkar father talked about marathi language compulsion for auto drivers

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 24, 2026 | 04:19 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

“तू आनंदी राहणं डिझर्व्ह…”, पती असावा तर असा… बिगबॉस फेम ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्याने लग्नाच्या पहिल्या वाढदिवशी दिलं मोठं गिफ्ट
1

“तू आनंदी राहणं डिझर्व्ह…”, पती असावा तर असा… बिगबॉस फेम ‘या’ प्रसिद्ध अभिनेत्याने लग्नाच्या पहिल्या वाढदिवशी दिलं मोठं गिफ्ट

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

May 14, 2026 | 01:50 PM
EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

May 14, 2026 | 01:45 PM
Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

May 14, 2026 | 01:44 PM
West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

May 14, 2026 | 01:43 PM
Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

May 14, 2026 | 01:40 PM
Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

Taiwan Security: Indo-Pacificमध्ये युद्धाचे ढग! तैवानचा सौदा होणार? Trump-Jinping भेटीमध्ये अमेरिकन खासदारांचे ‘धमकीवजा’ पत्र

May 14, 2026 | 01:40 PM
आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क

आलिशान SUV ची क्रेझ! बॉलिवूड अभिनेता Kunal Khemu ने खरेदी केली BMW X7, किंमत अन् लक्झरी फीचर्स पाहून चाहते थक्क

May 14, 2026 | 01:37 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM