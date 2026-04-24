धक्कादायक प्रकार : शासकीय रुग्णालयात १.६५ कोटींची मुदतबाह्य औषधे; प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे अनर्थ टळला

मीरा-भाईंदरमधील शासकीय रुग्णालयात तब्बल १.६५ कोटी रुपयांची मुदतबाह्य औषधे सापडल्याने खळबळ उडाली आहे. प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे मोठा अनर्थ टळला असून या प्रकरणी चौकशी सुरू करण्यात आली आहे.

Updated On: Apr 24, 2026 | 05:45 PM
  • शासकीय रुग्णालयात १.६५ कोटींची मुदतबाह्य औषधे
  • प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे अनर्थ टळला
  • तब्बल १ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या मुदतबाह्य
भाईंदर : भाईंदर पश्चिम येथील पंडित भीमसेन जोशी शासकीय रुग्णालयात तब्बल १ कोटी ६५ लाख रुपयांच्या मुदतबाह्य (एक्सपायर) औषधांचा साठा आढळून आल्याने मोठी खळबळ उडाली आहे. विशेष म्हणजे ही औषधे एका सामाजिक संस्थेकडून देणगी स्वरूपात देण्यात आली होती. मात्र रुग्णालय प्रशासनाच्या वेळेवरच्या सतर्कतेमुळे ही औषधे रुग्णांना देण्यात आली नाहीत आणि संभाव्य मोठा अनर्थ टळला.

देणगीतून आलेला साठा, पण मुदत संपलेली औषधे मिळालेल्या माहितीनुसार, २७ मार्च रोजी ‘सक्षम फाउंडेशन’ या सामाजिक संस्थेमार्फत रुग्णालयाला मोठ्या प्रमाणात औषधांचा साठा देण्यात आला. या कार्यक्रमावेळी आमदार नरेंद्र मेहता, महापौर डिंपल मेहता आणि उपमहापौर ध्रुव किशोर पाटील उपस्थित असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, रुग्णालय प्रशासनाने औषधांची तपासणी केली असता धक्कादायक बाब समोर आली. या औषधांपैकी अनेक औषधांची मुदत ३० मार्चलाच संपत असल्याचे निदर्शनास आले. काही औषधे आधीच मुदतबाह्य झालेली होती.

प्रशासनाची तत्परता; औषधांचा वापर थांबवला

रुग्णालयाचे व्यवस्थापक जाफर तडवी यांनी तातडीने या प्रकरणाची दखल घेत संबंधित संस्थेला लेखी तक्रार दिली. तसेच या घटनेची माहिती राज्य शासनालाही कळवण्यात आली. महत्वाचे म्हणजे, ही औषधे रुग्णांना वितरित न करता ताब्यात ठेवण्यात आली, त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी टळली.

मंत्री प्रताप सरनाईक यांची पाहणी; गुन्हा दाखल करण्याचे निर्देश

या गंभीर प्रकाराची माहिती मिळताच महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी रुग्णालयाला भेट देत संपूर्ण परिस्थितीची पाहणी केली. त्यांनी रुग्णालय प्रशासनाच्या सतर्कतेचे कौतुक करत, संबंधित सामाजिक संस्थेविरुद्ध रुग्णांच्या जीवाशी खेळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.तसेच रुग्णालयात असलेल्या विविध गैरसोयी आणि सुविधांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीच्या सूचना देण्यात आल्या.

शहरातील एकमेव मोठे शासकीय रुग्णालय; सुविधांचा प्रश्न पुन्हा ऐरणीवर

भाईंदरमधील २०० खाटांचे पंडित भीमसेन जोशी शासकीय रुग्णालय हे परिसरातील एकमेव मोठे शासकीय आरोग्य केंद्र आहे. येथे दररोज मोठ्या संख्येने रुग्ण उपचारासाठी येतात. मात्र, अपुऱ्या सुविधा, मनुष्यबळाची कमतरता आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी यामुळे रुग्णांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत आहेत.

गंभीर प्रश्न उपस्थित

एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मुदतबाह्य औषधे देणगी म्हणून कशी स्वीकारली गेली?
औषधांची गुणवत्ता आणि मुदत तपासण्याची जबाबदारी कोणाची?
सामाजिक संस्थांची पडताळणी कितपत काटेकोरपणे केली जाते?

पुढील कारवाईकडे लक्ष

या प्रकरणात आता पोलीस तपास आणि प्रशासकीय चौकशी सुरू होण्याची शक्यता असून, दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, नागरिकांमध्ये या घटनेबाबत संताप व्यक्त होत असून, रुग्णांच्या सुरक्षेबाबत अधिक कडक नियमांची मागणी होत आहे.

Published On: Apr 24, 2026 | 05:45 PM

