धक्कादायक प्रकार : शासकीय रुग्णालयात १.६५ कोटींची मुदतबाह्य औषधे; प्रशासनाच्या सतर्कतेमुळे अनर्थ टळला

देणगीतून आलेला साठा, पण मुदत संपलेली औषधे मिळालेल्या माहितीनुसार, २७ मार्च रोजी ‘सक्षम फाउंडेशन’ या सामाजिक संस्थेमार्फत रुग्णालयाला मोठ्या प्रमाणात औषधांचा साठा देण्यात आला. या कार्यक्रमावेळी आमदार नरेंद्र मेहता, महापौर डिंपल मेहता आणि उपमहापौर ध्रुव किशोर पाटील उपस्थित असल्याचा दावा केला जात आहे. मात्र, रुग्णालय प्रशासनाने औषधांची तपासणी केली असता धक्कादायक बाब समोर आली. या औषधांपैकी अनेक औषधांची मुदत ३० मार्चलाच संपत असल्याचे निदर्शनास आले. काही औषधे आधीच मुदतबाह्य झालेली होती.
Farmer Potest : साजिद हसन मुश्रीफ यांनी खरेदी केलेल्या जमिनीतून शेतकऱ्यांना रस्ता नाही, उलट आरोप होत असल्याने शेतकरी संतप्त
रुग्णालयाचे व्यवस्थापक जाफर तडवी यांनी तातडीने या प्रकरणाची दखल घेत संबंधित संस्थेला लेखी तक्रार दिली. तसेच या घटनेची माहिती राज्य शासनालाही कळवण्यात आली. महत्वाचे म्हणजे, ही औषधे रुग्णांना वितरित न करता ताब्यात ठेवण्यात आली, त्यामुळे कोणतीही जीवितहानी टळली.
या गंभीर प्रकाराची माहिती मिळताच महाराष्ट्राचे परिवहन मंत्री प्रताप सरनाईक यांनी शुक्रवारी रुग्णालयाला भेट देत संपूर्ण परिस्थितीची पाहणी केली. त्यांनी रुग्णालय प्रशासनाच्या सतर्कतेचे कौतुक करत, संबंधित सामाजिक संस्थेविरुद्ध रुग्णांच्या जीवाशी खेळ केल्याप्रकरणी गुन्हा दाखल करण्याचे आदेश दिले.तसेच रुग्णालयात असलेल्या विविध गैरसोयी आणि सुविधांतील त्रुटी दूर करण्यासाठी संबंधित अधिकाऱ्यांना तातडीच्या सूचना देण्यात आल्या.
भाईंदरमधील २०० खाटांचे पंडित भीमसेन जोशी शासकीय रुग्णालय हे परिसरातील एकमेव मोठे शासकीय आरोग्य केंद्र आहे. येथे दररोज मोठ्या संख्येने रुग्ण उपचारासाठी येतात. मात्र, अपुऱ्या सुविधा, मनुष्यबळाची कमतरता आणि व्यवस्थापनातील त्रुटी यामुळे रुग्णांना अनेक अडचणींना सामोरे जावे लागत असल्याच्या तक्रारी वारंवार समोर येत आहेत.
एवढ्या मोठ्या प्रमाणात मुदतबाह्य औषधे देणगी म्हणून कशी स्वीकारली गेली?
औषधांची गुणवत्ता आणि मुदत तपासण्याची जबाबदारी कोणाची?
सामाजिक संस्थांची पडताळणी कितपत काटेकोरपणे केली जाते?
या प्रकरणात आता पोलीस तपास आणि प्रशासकीय चौकशी सुरू होण्याची शक्यता असून, दोषींवर कठोर कारवाई होण्याची अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे. दरम्यान, नागरिकांमध्ये या घटनेबाबत संताप व्यक्त होत असून, रुग्णांच्या सुरक्षेबाबत अधिक कडक नियमांची मागणी होत आहे.
भिवंडीत आरोग्यव्यवस्थेच्या निष्काळजीपणाचा बळी! रुग्णवाहिका न मिळाल्याने घरात प्रसूती; नवजात बाळाचा मृत्यू