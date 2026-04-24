Kerala Story 2 OTT: ‘द केरल स्टोरी 2’ OTT रिलीज; आता घरबसल्या पाहा चित्रपट, जाणून घ्या कधी आणि कुठे पाहता येणार?

चित्रपटगृहात प्रदर्शित झाल्यानंतर प्रचंड चर्चा निर्माण केल्यावर, ‘द केरळ स्टोरी २: गोज बियॉन्ड’ आता ८ मे रोजी ZEE5 वर हिंदीमध्ये प्रदर्शित होणार आहे. या डिजिटल प्रदर्शनाद्वारे, चित्रपटाचा उद्देश देशभरातील प्रेक्षकांपर्यंत पोहोचण्याचा आहे, जेणेकरून त्याची शक्तिशाली आणि भावनिक कथा प्रत्येक घरापर्यंत पोहोचेल. मागील चित्रपटाचा पुढचा भाग असलेला ‘द केरळ स्टोरी २: गोज बियॉन्ड’ हा राजस्थान, मध्य प्रदेश आणि केरळमधील तीन तरुण महिलांच्या वैयक्तिक प्रवासावर लक्ष केंद्रित करतो. त्यांचे आयुष्य जरी वेगळे वाटत असले तरी, त्या एका समान अनुभवाने जोडलेल्या आहेत. कथेची सुरुवात विश्वास आणि प्रेमाने होते, पण हळूहळू ती फसवणूक आणि नियंत्रणात बदलते, ज्यामुळे त्यांच्या स्वातंत्र्यावर परिणाम होतो.
थोडक्यात सांगायचे तर, भावनिक असुरक्षिततेचा कसा गैरफायदा घेतला जाऊ शकतो, हे कटू वास्तव हा चित्रपट उघड करतो. स्वातंत्र्याऐवजी नियंत्रणाचे साधन म्हणून नात्यांना वापरण्यासाठी विश्वासाचा कसा गैरवापर केला जातो, हे तो दाखवतो. या वैयक्तिक कथांच्या माध्यमातून, चित्रपट हा संदेश देतो की अशा घटना कोणत्याही घरातील कोणत्याही मुलीसोबत घडू शकतात.
पुल अमृतलाल शाह निर्मित आणि कामाख्या नारायण सिंग दिग्दर्शित या चित्रपटात अदिती भाटिया, उल्का गुप्ता आणि ऐश्वर्या ओझा मुख्य भूमिकेत आहेत. आशीन ए. शाह आणि रविचंद नल्लाप्पा सह-निर्माते असून, अमरनाथ झा आणि विपुल अमृतलाल शाह यांनी चित्रपटाचे सह-लेखन केले आहे.
निर्माते विपुल अमृतलाल शाह म्हणाले, “‘द केरळ स्टोरी २’ च्या माध्यमातून आमचा उद्देश केवळ एक कथा सांगणे हा नाही, तर लोकांना विचार करण्यास आणि कठीण प्रश्न विचारण्यास प्रवृत्त करणे हा आहे. हा चित्रपट केवळ पडद्यावर दाखवलेल्या घटनांबद्दल नाही, तर त्यामागील सत्य समजून घेण्याबद्दल आहे. आमचा विश्वास आहे की ZEE5 च्या माध्यमातून हा चित्रपट देशभरातील घरांपर्यंत पोहोचेल आणि महत्त्वाच्या चर्चांना सुरुवात करेल. नाशिकमधील अलीकडील टीसीएस घटनेच्या संदर्भात, हे स्पष्ट आहे की या समस्यांकडे दुर्लक्ष करता येणार नाही. हा केवळ एक चित्रपट नाही, तर एक इशारा आहे. माहितीपूर्ण आणि सतर्क राहण्यासाठी प्रत्येक आई आणि मुलीने हा चित्रपट पाहणे आवश्यक आहे.”
अदिती भाटिया म्हणाली, “या चित्रपटाने एक अभिनेत्री म्हणून मला खूप आव्हान दिले. माझे पात्र अनेक भावनिक चढ-उतारांमधून जाते, ज्यामुळे मला विचार करायला भाग पडले की माणसे किती कणखर आणि तरीही किती संवेदनशील असू शकतात. ही एक अशी कथा आहे जी दीर्घकाळ तुमच्या मनात घर करून राहते. याचा एक भाग असणे हा माझ्यासाठी एक तीव्र आणि डोळे उघडणारा अनुभव होता. जगभरातील प्रेक्षक हा चित्रपट ZEE5 वर हिंदीमध्ये पाहतील याचा मला आनंद आहे.”
विपुल शाह यांचा चित्रपट बॉक्स ऑफिसवर फारसा यशस्वी ठरला नाही. या चित्रपटाने भारतात ५२.९२ कोटी आणि जगभरात ६२.३३ कोटींची कमाई केली.
'द केरळ स्टोरी २: गोज बियॉन्ड' ८ मे पासून हिंदी ZEE5 वर स्ट्रीम होईल आणि तेलुगू, तमिळ, मल्याळम आणि कन्नड या चार इतर भाषांमध्येही उपलब्ध असेल. प्रेक्षकांना जागरूक आणि प्रश्न विचारण्यास प्रवृत्त करणारी ही कथा चुकवू नका.