Mira-Bhayandar : भाईंदरमध्ये अमली पदार्थविरोधी कारवाई; नायजेरियन नागरिक अटकेत, कोकेन जप्त

मिरा-भाईंदर वसई-विरार पोलीस आयुक्तालयाने अमली पदार्थांविरोधात धडक मोहीम हाती घेतली असून, या मोहिमेत भाईंदर पोलिसांना मोठे यश मिळाले आहे. भाईंदर पोलीस ठाण्याच्या पथकाने एका नायजेरियन नागरिकाला अटक करत त्याच्याकडून कोकेन हा अमली पदार्थ जप्त केला आहे. पोलिसांकडून मिळालेल्या माहितीनुसार, आरोपीकडे सुमारे २ ग्रॅम कोकेन आढळून आले असून त्याची बाजारातील किंमत अंदाजे ४० ते ५० लाख रुपये इतकी असल्याचे सांगितले जात आहे.
गुप्त माहितीनुसार, भाईंदर पश्चिम रेल्वे स्थानकाजवळील बालाजी नगर परिसरात एक नायजेरियन व्यक्ती अमली पदार्थ विक्रीसाठी येणार असल्याची माहिती पोलिसांना मिळाली होती. या माहितीच्या आधारे पोलिसांनी सापळा रचत संबंधित ठिकाणी कारवाई केली आणि संशयित व्यक्तीला ताब्यात घेतले. तपासादरम्यान त्याच्याकडून कोकेन जप्त करण्यात आले. सदर प्रकरणी आरोपीविरुद्ध एनडीपीएस कायद्यानुसार गुन्हा दाखल करण्यात आला असून पुढील तपास सुरू आहे. या कारवाईमुळे परिसरात अमली पदार्थ विक्रीवर आळा बसण्यास मदत होणार असल्याचे पोलिसांनी सांगितले आहे.
दरम्यान, मुंबईतील मीरा भाईंदर येथील एका धक्कादायक व्हिडिओने सोशल मीडियावर खळबळ उडवून दिली आहे. या व्हिडिओमध्ये एक तरुण रस्त्यावर झोम्बीसारख्या अवस्थेत उभा असलेला दिसत आहे. त्याच्या हालचाली असामान्य होत्या आणि तो एखाद्या बाहुल्याप्रमाणे निश्चल दिसत होता. हा एका “झोम्बी ड्रग”चा परिणाम असल्याचा दावा करण्यात आला होता. मात्र, या व्हिडिओमागील सत्य आता समोर आले आहे, जे अधिक गंभीर आणि धोकादायक आहे.
सोशल मीडियावर वेगाने व्हायरल झालेल्या या व्हिडिओमध्ये, त्या तरुणाच्या हालचाली आणि वागणूक पूर्णपणे असामान्य दिसत होती. तो बेशुद्ध असल्याचे दिसत होते. मात्र, पोलिसांच्या तपासात असे उघड झाले आहे की, हे प्रकरण कोणत्याही “झोम्बी ड्रग”शी संबंधित नसून, “प्रेगाबालिन” नावाच्या औषधाशी संबंधित आहे. हे मज्जासंस्थेच्या वेदनांसाठी दिले जाणारे एक वेदनाशामक औषध आहे आणि ते केवळ डॉक्टरांच्या सल्ल्यानुसारच घेतले पाहिजे.
पोलिसांच्या म्हणण्यानुसार, त्या तरुणाने एकाच वेळी अंदाजे १० गोळ्या खाल्ल्या होत्या, त्यानंतर त्याची वागणूक पूर्णपणे असामान्य झाली. तपासात आणखी एक धक्कादायक सत्य समोर आले आहे. तपासात असे आढळून आले आहे की, प्रेगाबालिन हे एक अनुसूचित औषध आहे. डॉक्टरांच्या चिठ्ठीशिवाय त्याची विक्री करणे किंवा खरेदी करणे हा फौजदारी गुन्हा आहे. तथापि, जमिनीवरील वास्तव मात्र खूप वेगळे आहे.
