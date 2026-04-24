सावधान! ‘FASTag वार्षिक पास’च्या नावाखाली मोठी फसवणूक; NHAI कडून वाहनधारकांना सतर्कतेचा इशारा

FASTag वार्षिक पासच्या नावाखाली वाहनधारकांची मोठी फसवणूक होत आहे. NHAI ने बनावट वेबसाइट्सबाबत सतर्कतेचा इशारा दिला आहे. स्वतःचा बचाव कसा करावा, हे जाणून घेण्यासाठी वाचा सविस्तर बातमी.

Updated On: Apr 24, 2026 | 05:30 PM
सावधान! 'FASTag वार्षिक पास'च्या नावाखाली मोठी फसवणूक (Photo Credit- X)

FASTag Scam: देशभरात डिजिटल पेमेंट्स आणि ऑनलाइन सेवांचा वापर वेगाने वाढत आहे. मात्र, या वाढत्या प्रवृत्तीचा फायदा घेत, सायबर गुन्हेगार लोकांना लक्ष्य करण्यासाठी नवनवीन पद्धतींचा अवलंब करत आहेत. आता एक नवीन प्रकरण समोर आले आहे, ज्यामध्ये “FASTag वार्षिक पास” च्या नावाखाली लोकांची फसवणूक केली जात आहे.

NHAI कडून मोठा इशारा

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) या फसवणुकीच्या संदर्भात एक सतर्कतेचा इशारा (Alert) जारी केला आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अनेक बनावट वेबसाइट्स तयार करण्यात आल्या आहेत, ज्या सरकारी संकेतस्थळांसारख्याच हुबेहूब दिसतात. साधेभोळे वापरकर्ते या वेबसाइट्सना अधिकृत आणि अस्सल समजून पैसे जमा करतात; मात्र, त्या बदल्यात त्यांना कोणतीही प्रत्यक्ष FASTag सेवा मिळत नाही.

ही FASTag फसवणूक नेमकी कशी होते?

NHAI नुसार, गुन्हेगार अशा बनावट वेबसाइट्स तयार करतात, ज्या अगदी अधिकृत FASTag पोर्टलसारख्याच दिसतील. या वेबसाइट्स जाहिराती आणि ‘SEO’ (Search Engine Optimization) तंत्रांचा वापर करून Google सारख्या सर्च इंजिन्सवर वरच्या क्रमांकावर दिसतील याची व्यवस्था करतात. जेव्हा एखादा वापरकर्ता या साइट्सना भेट देतो, तेव्हा त्याला आपला मोबाईल क्रमांक, वाहनाचा नोंदणी क्रमांक, बँकेचे तपशील आणि पेमेंटशी संबंधित माहिती देण्यास सांगितले जाते. आपण एका अधिकृत आणि सुरक्षित प्लॅटफॉर्मवर आहोत असे समजून, वापरकर्ते विचारलेली सर्व माहिती भरतात. त्यानंतर, पेमेंटचे पैसे थेट गुन्हेगारांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होतात. अनेक प्रकरणांमध्ये, वापरकर्त्याला पेमेंटची कोणतीही पुष्टी मिळत नाही, किंवा केवळ एक बनावट पावती दिली जाते. परिणामी, कोणतीही वैध FASTag सेवा न मिळताच लोकांचे पैसे बुडतात.

सरकारी संस्थांनीही जारी केले आहेत इशारे

यापूर्वी, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या ‘भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने’ (I4C) देखील अशा प्रकारच्या फसवणुकीबाबत इशारे जारी केले होते. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, गुन्हेगार आता इतके चलाख झाले आहेत की, त्यांच्या वेबसाइट्स पहिल्याच नजरेत पूर्णपणे अस्सल वाटतात; ज्यामुळे लोकांना फसवणुकीचा बळी बनणे खूपच सोपे जाते. हे देखील वाचा: उन्हात पार्क केलेल्या गाड्या बनत आहेत आर्थिक बोजा या उन्हाळ्यात तुमच्या वाहनाची योग्य काळजी घ्या.

या ऑनलाइन फसवणुकीपासून स्वतःचे संरक्षण कसे करावे?

  • FASTag-संबंधित सेवांचा लाभ घेण्यासाठी केवळ अधिकृत प्लॅटफॉर्मचाच वापर करा, उदाहरणार्थ ‘Rajmargyatra’ ॲप.
  • Google वर दिसणाऱ्या प्रायोजित लिंक्सवर (Sponsored links) किंवा अपरिचित जाहिरातींवर क्लिक करणे टाळा.
  • कोणतीही वैयक्तिक माहिती भरण्यापूर्वी, वेबसाइटचा URL नेहमी तपासून पहा.
  • OTP, बँक खात्याची माहिती किंवा पासवर्ड यांसारखे संवेदनशील तपशील कोणाशीही कधीही शेअर करू नका.
  • जर एखादी वेबसाईट संशयास्पद वाटली, तर ती त्वरित बंद करा.

सतर्क राहा; अन्यथा, तुम्हाला…

आजच्या जगात, डिजिटल सुविधा अधिकाधिक सहज उपलब्ध झाल्या असल्या, तरी त्यासंबंधित धोकेही तितकेच वाढले आहेत. निर्णयातील एखादी किरकोळ चूकही मोठ्या आर्थिक नुकसानीस कारणीभूत ठरू शकते. म्हणूनच, तुम्ही सतत सतर्क राहणे आणि केवळ विश्वसनीय प्लॅटफॉर्म्सचाच वापर करणे अत्यंत आवश्यक आहे.

Published On: Apr 24, 2026 | 05:30 PM

“तर मी राजीनामा द्यायला तयार,” मराठा आरक्षणावरून राधाकृष्ण् विखे पाटील यांचे मोठे विधान

Heart Attack: सायलेंट हार्ट अटॅक म्हणजे काय? याची लक्षणे कोणती?

Cup Bashi New Movie : एक वेगळा हट्ट! ‘सासूशी जुळावी पत्रिका, तरच करणार लग्न’; Teaser Lunch, विनोदाचा हंगाम

NCP मध्ये नवे सत्तासमीकरण! फक्त राज्यसभा सदस्य की पक्षातील नवी ताकद? NCP मध्ये पार्थ-जय पवारांवर चर्चांना उधाण

Marathi Film Festival : पुण्यात रंगणार मराठी मातीतला सोहळा! ‘या’ मराठी चित्रपटांचे होणार प्रदर्शन

8th Pay Commission: DA संदर्भात मोठी अपडेट! 8 व्या वेतन आयोगामध्ये महागाई भत्ता विलीन होण्याची चर्चा; पगारात होणार मोठी वाढ?

Thane News : ठाण्यातील डॉक्टर अडचणीत; 70 लाखांच्या फसवणूक प्रकरणी सत्र न्यायालयाचा जामीन नकार

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : “एकरी फक्त 300 रुपये विमा?” अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

