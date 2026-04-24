सावधान! ‘FASTag वार्षिक पास’च्या नावाखाली मोठी फसवणूक; NHAI कडून वाहनधारकांना सतर्कतेचा इशारा

भारतीय राष्ट्रीय महामार्ग प्राधिकरणाने (NHAI) या फसवणुकीच्या संदर्भात एक सतर्कतेचा इशारा (Alert) जारी केला आहे. अधिकाऱ्यांच्या माहितीनुसार, अनेक बनावट वेबसाइट्स तयार करण्यात आल्या आहेत, ज्या सरकारी संकेतस्थळांसारख्याच हुबेहूब दिसतात. साधेभोळे वापरकर्ते या वेबसाइट्सना अधिकृत आणि अस्सल समजून पैसे जमा करतात; मात्र, त्या बदल्यात त्यांना कोणतीही प्रत्यक्ष FASTag सेवा मिळत नाही.
NHAI नुसार, गुन्हेगार अशा बनावट वेबसाइट्स तयार करतात, ज्या अगदी अधिकृत FASTag पोर्टलसारख्याच दिसतील. या वेबसाइट्स जाहिराती आणि ‘SEO’ (Search Engine Optimization) तंत्रांचा वापर करून Google सारख्या सर्च इंजिन्सवर वरच्या क्रमांकावर दिसतील याची व्यवस्था करतात. जेव्हा एखादा वापरकर्ता या साइट्सना भेट देतो, तेव्हा त्याला आपला मोबाईल क्रमांक, वाहनाचा नोंदणी क्रमांक, बँकेचे तपशील आणि पेमेंटशी संबंधित माहिती देण्यास सांगितले जाते. आपण एका अधिकृत आणि सुरक्षित प्लॅटफॉर्मवर आहोत असे समजून, वापरकर्ते विचारलेली सर्व माहिती भरतात. त्यानंतर, पेमेंटचे पैसे थेट गुन्हेगारांच्या बँक खात्यांमध्ये जमा होतात. अनेक प्रकरणांमध्ये, वापरकर्त्याला पेमेंटची कोणतीही पुष्टी मिळत नाही, किंवा केवळ एक बनावट पावती दिली जाते. परिणामी, कोणतीही वैध FASTag सेवा न मिळताच लोकांचे पैसे बुडतात.
यापूर्वी, केंद्रीय गृह मंत्रालयाच्या अंतर्गत कार्यरत असलेल्या 'भारतीय सायबर गुन्हे समन्वय केंद्राने' (I4C) देखील अशा प्रकारच्या फसवणुकीबाबत इशारे जारी केले होते. अधिकाऱ्यांचे म्हणणे आहे की, गुन्हेगार आता इतके चलाख झाले आहेत की, त्यांच्या वेबसाइट्स पहिल्याच नजरेत पूर्णपणे अस्सल वाटतात; ज्यामुळे लोकांना फसवणुकीचा बळी बनणे खूपच सोपे जाते.
