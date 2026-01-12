Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

‘बिग बॉस २’ विजेता शिव ठाकरेने केले लग्न? चेहरा लपवत शेअर केली पोस्ट; म्हणाला Finally…

'बिग बॉस' मराठीचा विजेता शिव ठाकरेने अखेर लग्न केले असल्याचे समोर आले आहे. तसेच अभिनेत्यावर सगळे अभिनंदनाचा वर्षाव करत आहेत.

Updated On: Jan 12, 2026 | 10:34 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • ‘बिग बॉस २’ विजेता शिव ठाकरेने केले लग्न?
  • चेहरा लपवत शेअर केली पोस्ट
  • नक्की काय आहे या फोटोमागचे रहस्य
 

‘बिग बॉस’ मराठीचा विजेता शिव ठाकरेने लग्नाची पोस्ट शेअर केली आहे. ज्यामध्ये त्याने finally असे कॅप्शन देत सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. तसेच शिववर अभिनंदनाचा वर्षाव केला जात आहे. अखेर शिवने खरचं लग्न केले आहे की हा फोटो त्याच्या आगामी प्रोजेक्टचा आहे अद्यापही समोर आलेले नाही आहे. हे लवकरच चाहत्यांना समजणार आहे.

“बिग बॉस” फेम शिव ठाकरेने त्याच्या स्टाईलने प्रसिद्धी मिळवण्यात कोणतीही कसर सोडली नाही. त्याने “बिग बॉस मराठी सीझन २” जिंकलाच परंतु त्याने “बिग बॉस १६” या हिंदी शोच्या अंतिम फेरीतही पोहोचला. ठाकरे आधीच रिॲलिटी शोचा बादशाह बनले आहेत आणि अभिनयातही हात आजमावत आहेत. पण या सगळ्यांव्यतिरिक्त, ठाकरेने अलीकडेच सोशल मीडियावर एक फोटो पोस्ट केला आहे ज्यामुळे लोकांना आश्चर्य वाटले आहे. फोटोमध्ये शिव वराच्या रूपात दिसत आहेत. त्यांच्यासोबत साडी नेसलेली एक महिला देखील दिसत आहे, जी त्यांचा हात धरून पाठमोरी उभी आहे.

शिव ठाकरेंचा हा फोटो सोशल मीडियावर लगेच व्हायरल झाला. फोटो शेअर करताना ठाकरे शिवने कॅप्शनमध्ये लिहिले, “अखेर…” “बिग बॉस १६” फेम शिव ठाकरेच्या फोटोमुळे त्याने गुपचूप लग्न केल्याच्या अफवा पसरत आहेत. विकी जैन आणि आकांक्षा पुरी यांनी त्यांना केवळ अभिनंदनच केले नाही तर अनेक सोशल मीडिया वापरकर्त्यांनीही कमेंट करून शिव ठाकरेंला शुभेच्छा दिल्या आहेत. परंतु, काही वापरकर्त्यांचे म्हणणे आहे की शिव ठाकरेने लग्न केलेले नाही. परंतु फोटोमागील सत्य काहीतरी वेगळे आहे.

 

 

View this post on Instagram

 

A post shared by Shiv Thakare (@shivthakare9)

शिव ठाकरेंचा फोटो नव्या प्रोजेक्टशी संबंधित

शिव ठाकरेंचा हा फोटो पाहून एका युजरने लिहिले, “शूट चालू आहे. खोटे बोलू नकोस.” दुसऱ्या युजरने लिहिले, “शिवचे लग्न, आणि तेही इतके गुपचूप. हे एक शूट आहे.” तिसऱ्या युजरने लिहिले, “हे निश्चितच एक शूट आहे.” चौथ्या युजरने लिहिले, “शूटबद्दल अभिनंदन.” शिव ठाकरेंच्या फोटोंवरील कमेंट्समुळे गोंधळ वाढला आहे. दरम्यान, “बिग बॉस” फेम शिवने अद्याप हे खरे लग्न आहे की एखाद्या प्रोजेक्टसाठी शूट आहे यावर भाष्य केलेले नाही.

