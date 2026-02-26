निर्मिती ताई घेऊन येत आहेत ‘लाडकी विहीण योजना’, रंगभूमीवर हसवणूक आणि धमाल मनोरंजना मिळणार दुहेरी डोस!

‘हृदय आणि मन दोघांनाही स्पर्श केले…’, तापसी पन्नूच्या ‘अस्सी’ चित्रपटाचे जावेद अख्तर यांनी केले कौतुक; म्हणाले ‘उत्कृष्ट कलाकृती
नावात ‘योजना’ असली तरी यात कोणतीही कागदपत्रे, अटी-शर्ती किंवा सरकारी बाबी नाहीत. आहे ते फक्त मिश्किल संवाद, खुमासदार प्रसंग आणि मराठी कुटुंबातील दैनंदिन आयुष्याचे हलकेफुलके, जिवंत चित्रण. कौटुंबिक वास्तवावर विनोदी शैलीत भाष्य करत हे नाटक प्रेक्षकांना मनमुराद हसवणार आहे. पत्रकार परिषदेत कलाकारांनी स्पष्ट केलं की, “ही कोणतीही शासकीय योजना नाही. ही पूर्णपणे रसिकांसाठीची मनोरंजन योजना आहे.”
या नाटकाच्या निमित्ताने अभिनेता प्रसाद ओक यांना दिग्दर्शन आणि निर्मितीची संधी मिळाली आहे. त्यांनी अष्टविनायक संस्थेचे निर्माते दिलीप जाधव यांचे आभार मानत, हे नाटक प्रेक्षकांना दिलखुलास आनंद देईल, असा विश्वास व्यक्त केला. तसेच अभिनेता स्वप्नील जोशीने या उपक्रमात सहभागी होताना आनंद व्यक्त केला. अष्टविनायक संस्थेसोबत जोडले जाणे हा अभिमानास्पद क्षण असल्याचे त्यांनी सांगितले. निर्माते दिलीप जाधव यांनी संहितेवर पूर्ण विश्वास व्यक्त करत, या नाटकाचे १५० हून अधिक प्रयोग होतील, असे म्हटले.
लेखक प्रथमेश शिवलकर यांनी हे आपले पहिले व्यावसायिक नाटक असल्याचे सांगत, एवढ्या दिग्गज कलाकारांसोबत काम करण्याची संधी मिळणे विशेष असल्याचे नमूद केले. दिग्दर्शक राजेश देशपांडे यांनीही “ही सावंतांची योजना आहे, हसवण्यासाठी येतेय,” असे मिश्किलपणे सांगत संपूर्ण टीमचे कौतुक केले.
धर्मेंद्र यांच्या निधनानंतर सनी आणि बॉबीसोबतच्या वादाच्या अफवांवर पूर्णविराम; Hema Malini यांचे स्पष्ट वक्तव्य
“प्रेक्षकांच्या चेहऱ्यावर हास्य उमटलं, तर तोच माझा खरा लाभ,” असे सांगताना निर्मिती सावंत यांनी रंगभूमीवर पुनरागमन केल्याचा आनंद व्यक्त केला. चित्रपटांच्या व्यस्त वेळापत्रकानंतर पुन्हा नाटकात काम करण्याची संधी मिळाल्याने त्या भावुक झाल्या. प्रसाद ओक आणि स्वप्नील जोशी यांसारख्या प्रतिभावान कलाकारांसोबतची जुळलेली ‘भट्टी’ आणि टीमचा उत्साह यामुळे ‘लाडकी विहीण योजना’ प्रेक्षकांना नक्कीच खुश करेल, असा विश्वास त्यांनी व्यक्त केला. या नाटकाचे शुभारंभाचे प्रयोग ५ मार्च रोजी प्रबोधनकार ठाकरे, बोरिवली; ६ मार्च रोजी दीनानाथ नाट्यगृह, पार्ले; ७ मार्च रोजी यशवंत नाट्य मंदिर, माटुंगा; आणि ८ मार्च रोजी यशवंतराव चव्हाण नाट्यगृह, कोथरूड येथे होणार आहेत.
नाटकात निर्मिती सावंत यांच्यासोबत स्नेहा रायकर, पूर्णिमा अहिरे-केंडे, अधोक्षज कऱ्हाडे, सुनील जाधव, मुकेश जाधव आदी कलाकार झळकणार आहेत. निर्माते दिलीप जाधव आणि प्रसाद ओक असून सहनिर्माते स्वप्नील जोशी, मंजिरी ओक, तृप्ती पाटील आणि संजय मेमाणे आहेत. नेपथ्य प्रदीप मुळ्ये, संगीत अजित परब, गीतं क्षितीज पटवर्धन, गायिका राधिका भिडे, वेशभूषा पूर्णिमा ओक, रंगभूषा मदन गायकवाड आणि सूत्रधार प्रणित बोडके अशी तांत्रिक टीम सज्ज आहे.