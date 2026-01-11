Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:
  • Movies »
  • Marathi »
  • Bigg Boss Marathi Season 6 House Photos Garden Area Bedroom Lavish Captain Room Living Area

नेमकं कसं आहे Bigg Boss Marathi 6 सीझनचं आलिशान घर? 800 खिडक्या 900 दारं; पाहा Video

आजपासून प्रेक्षकांची प्रतीक्षा संपणार आहे, आणि 'बिग बॉस मराठी सीझन 6' हा सुरु होणार आहे. यावर्षीच आलिशान घराचा फर्स्ट लूक समोर आला आहे. या नक्की किती खिडक्या आणि दारं असणार आता हे उघड झालं आहे.

Updated On: Jan 11, 2026 | 09:15 AM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:
  • नेमकं कसं आहे Bigg Boss Marathi 6 घर?
  • पाहा ‘बिग बॉस मराठी ६’ च्या आलिशान घराची झलक
  • ‘बिग बॉस’ च्या यंदाच्या थीम प्रमाणेच सजले घर
 

अखेर आता चाहत्यांची प्रतीक्षा संपली आहे, आणि ‘बिग बॉस’ प्रेमींना नव्या सीझनचं आलिशान घरं नक्की कसं आहे? हे उघड झाले आहे. ‘बिग बॉस मराठी सीझन सहाचा’च्या आलिशान घराचा फर्स्ट लूक समोर आला आहे. आजपासून ‘बिग बॉस’च्या नव्या घराचं दार उघडणार आहे, आणि सहभागी झालेल्या स्पर्धकांचा नशिबाचा गेम पालटणार आहे. ‘बिग बॉस मराठी’च्या घराच्या नेहमीच नवनवीन ट्विस्ट आता पाहायला मिळणार आहे, ज्यामुळे घरात धमाल, मनोरंजन, इमोशन्स आणि राडा पाहायला मिळणार आहे.

‘बिग बॉस मराठी सीझन ६’ आलिशान घराबद्दल सांगायचं झालं तर, ‘बिग बॉस’च्या घरांचा मुख्य दरवाजा खूपच सुंदर आणि मोठा आहे. हे प्रवेशद्वार प्रत्येकाचं लक्ष वेधून घेत आहे. ‘बिग बॉस मराठी’च्या घराच्या दरवाज्यावर अनेक दरवाजेचे नक्षीकाम केले दिसत आहे. ‘बिग बॉस मराठी’च्या सहाव्या सीझनची थीम आता दार उघडणार आणि नशिबाचा गेम पालटणार अशी आहे. त्यामुळे यंदाचं घरदेखील त्याप्रमाणे बनवण्यात आल्याचे दिसून आले आहे.

घटस्फोटाच्या जखमाही अजून ताज्या मात्र माही विज प्रेमात? ‘I Love You’ म्हणत वाढदिवसाच्या दिल्या शुभेच्छा

तसेच घरात प्रवेश करताच, ‘बिग बॉस मराठी’च्या नवीन घराचा बेडरुम खूपच युनिक आणि हटके दिसून येत आहे. ‘बिग बॉस मराठी सीझन ६’ची कॅप्टन रुम देखील सजवण्यात आली आहे. वाइन कलरमध्ये ही कॅप्टन रुम रंगवली आहे. ‘बिग बॉस मराठी’च्या नव्या सीझनचा लिव्हिंग एरियादेखील स्पर्धकांसाठी खूपच मोठा दिला आहे, प्रत्येक वीकेंडला याच लिव्हिंग एरियात बसलेल्या स्पर्धकांची शाळा घेताना रितेश भाऊ दिसणार आहेत. तसेच लिव्हिंग एरिया देखील सुंदर रंगानी आणि नक्षीकाम करून सजवण्यात आला आहे.

 

‘बिग बॉस मराठी सीझन ६’ या नव्या सीझनचं बाथरुमदेखील नेहमीप्रमाणे वेगळं पाहायला मिळत आहे. या बाथरुममध्ये अनेक गॉसिप, राडा आणि स्पर्धकांचे प्लॅनिंग पाहायला मिळणार आहे. ‘बिग बॉस मराठी’च्या घरात स्पर्धकांसाठी एक मोठे किचनदेखील देण्यात आले आहे. या किचनमध्ये स्पर्धकांसाठी भांडी आणि प्रत्येकासाठी एक स्पेशल कॉफी मग ठेवण्यात आला आहे. याच किचनमध्ये जेवण बनवण्यासह अनेक गेम प्लॅनदेखील शिजणार आहे. तसेच जेवणावरून या वेळी स्पर्धकांमध्ये भांडण पाहायला मिळेल का? हे येणाऱ्या भागातच समजणार आहेत.

अखेर एकमेकांचे झाले नुपूर आणि स्टेबिन, अडकले लग्नबंधनात; बहिणीला वधूच्या रूपात पाहून क्रिती भावुक, पाहा Video

‘बिग बॉस मराठी सीझन ६’च्या घरात किचनजवळच सर्व स्पर्धकांसाठी एक मोठी डायनिंग रुम बनवण्यात आली आहे. आरामदायी चेअर्स असणारा हा एरिया लक्षवेधी आहे. ‘बिग बॉस’चं घर नव्या रुपात, नव्या रचनेत आणि नवीन खेळाच्या नियमांसह खूप खिडक्या आणि त्याहून जास्त दारांनी सजवण्यात आलं आहे. आता १०० पेक्षा अधिक कॅमेऱ्यांच्या नजरकैदेत स्पर्धकांना १०० दिवस काढायचे आहे. ‘बिग बॉस मराठी सीझन ६’ मध्ये घरात एक यंदा छोटी खोली देखील दिसत आहे, जी गुलाबी रंगाच्या थीम मध्ये सजवण्यात आली आहे. जी रॉयल पद्धतीतचा लूक तयार करत आहे.

तसेच दरवर्षी प्रमाणे याही वर्षी ‘बिग बॉस मराठी सीझन ६’ च्या मोठ्या मुख्य प्रवेश दाराला जोडून गार्डन एरिया देखील सुंदर सजवण्यात आला आहे. तसेच तिथे स्विमिंग पूल देखील दिसत आहे. आजूबाजूला भरपूर आरसे आणि बसायला स्पर्धकांसाठी सोफा देखील ठेवण्यात आला आहे. आता आजपासून ‘बिग बॉस मराठी सीझन ६’ सुरु होणार आहे. आता कोणते स्पर्धक ‘बिग बॉस’च्या घरामध्ये दिसणार हे अजूनही गुलदस्त्यात आहे. आज ते लवकरच उघड होणार आहे.

Web Title: Bigg boss marathi season 6 house photos garden area bedroom lavish captain room living area

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Jan 11, 2026 | 09:15 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

Bigg Boss पाहता? मग ‘हे’ Show पाहल्याशिवाय कसे काय राहता? सेम मज्जा, सेम गोष्टी!
1

Bigg Boss पाहता? मग ‘हे’ Show पाहल्याशिवाय कसे काय राहता? सेम मज्जा, सेम गोष्टी!

भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य
2

भय, भ्रम आणि रहस्यांचा थरार! ‘सालबर्डी’ मध्ये उलगडणार इतिहासाच्या गर्भात दडलेलं रहस्य

छोट्या पडद्यावर ‘Bigg Boss Marathi 6’चा डंका! रितेश भाऊंच्या ‘लयभारी’ स्वॅगने बहरला ग्रँड प्रीमियर
3

छोट्या पडद्यावर ‘Bigg Boss Marathi 6’चा डंका! रितेश भाऊंच्या ‘लयभारी’ स्वॅगने बहरला ग्रँड प्रीमियर

IMDb च्या लिस्ट मध्ये अमृता खानविलकरने मिळवले अव्वल स्थान; बॉलीवूडच्या कलाकारांना टाकले मागे
4

IMDb च्या लिस्ट मध्ये अमृता खानविलकरने मिळवले अव्वल स्थान; बॉलीवूडच्या कलाकारांना टाकले मागे

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Nuclear Wepons बनवणं ठरतंय विध्वंसक? युद्धाविना लाखो लोकांचा नाहक बळी, पाहा काय सांगतोय अहवाल

Jan 22, 2026 | 11:23 PM
‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

‘या’ 5 सेफ्टी फीचर्सच्या जोरावरच तर Tata Punch मार्केटमध्ये इतक्या उड्या मारते

Jan 22, 2026 | 10:12 PM
Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Palash Muchhal: स्मृती मानधनासोबत विवाह मोडल्यानंतर पलाश मु्च्छलचा सांगलीत कांड! तरुणाची ४० लाखांची फसवणूक केल्याचा आरोप

Jan 22, 2026 | 09:43 PM
T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

T20 World Cup 2026 : बांगलादेशच्या माघारीने पाकिस्तान अशांत! स्पर्धेच्या वेळापत्रकात होणार मोठे बदल? वाचा सविस्तर 

Jan 22, 2026 | 09:39 PM
Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Mahabaleshwar नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी नासिरभाई मुलाणी यांची बिनविरोध निवड

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

पाचगणी नगरपरिषदेच्या उपनगराध्यक्षपदी प्रकाश गोळे; स्वीकृत नगरसेवक पदी अनिता चोपडे व गणेश कासुर्डे यांची वर्णी

Jan 22, 2026 | 09:38 PM
“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

“मुंबई महापालिकेने केईएमचे किंग एडवर्ड नाव बदलण्याचा…”; Mangal Prabhat Lodha यांची मागणी काय?

Jan 22, 2026 | 09:25 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Ratnagiri News : लोटेतील लक्ष्मी अग्रो (पिपास) कंपनीविरोधात बेमुदत धरणे आंदोलन सुरु

Jan 22, 2026 | 06:35 PM
Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Sindhudurg : जिल्हा परिषद निवडणूकीसाठी जोरदार तयारी सुरु

Jan 22, 2026 | 05:45 PM
Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Parbhani : गुट्टे यांच्यामुळे भाजपाच्या निष्ठावंतांवर अन्याय, मधुसूदन केंद्रेंचा हल्लाबोल

Jan 22, 2026 | 05:35 PM
Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Mira Bhayander : भाईंदरमधील पाण्याच्या टाकीच्या बांधकामात पुन्हा अपघात, 6 महिन्यांत दुसरी दुर्घटना

Jan 22, 2026 | 05:31 PM
Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Navi Mumbai : नॉट रिचेबल नगरसेविका सरिता म्हस्के पहिल्यांदाच माध्यमांसमोर दिली प्रतिक्रिया

Jan 22, 2026 | 05:13 PM
BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

BMC Politics: महापौर आरक्षणावर घमासान, विरोधकांच्या आरोपात किती तथ्य?

Jan 22, 2026 | 05:05 PM
MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

MUMBAI : नगरसेविका सरिता म्हस्के यांनी घेतली उद्धव ठाकरेंची भेट

Jan 22, 2026 | 03:20 PM