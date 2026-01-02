Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

In Trends:

“महाराष्ट्रात मराठीच सक्तीची…”; साहित्यरसिकांनी CM फडणवीसांकडे केली महत्वाची मागणी

अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर हिंदीची सक्ती मागे घेण्याची मागणी केली.

Updated On: Jan 02, 2026 | 07:00 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

  • सातारा जिल्ह्यात सुरू आहे अखिल भारतीय मराठी साहित्य संमेलन
  • संमेलनाच्या अध्यक्षपदी ज्येष्ठ लेखक विश्वास पाटील
  • रसिकांनी कवीसंमेलनाला केली तुफान गर्दी
सातारा/तेजस भागवत: शिवरायांच्या पदस्पर्शाने पावन झालेल्या सातारा जिल्ह्यात ९९ वे अखिल भरतोय मराठी साहित्य संमेलन सुरू आहे. ज्येष्ठ लेखिका मृदुला गर्ग यांच्या हस्ते संमेलनाचे उद्घाटन पार पडले. यावेळी संमेलनाचे कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी आणि महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद जोशी यांनी मुख्यमंत्र्यांसमोर काही महत्वाच्या मागण्या केल्या.

आज साहित्य संमेलनाच्या उदघाटनाला प्रमुख पाहुणे म्हणून राज्यचे मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस उपस्थित होते. अखिल भारतीय साहित्य संमेलनाचे कार्याध्यक्ष विनोद कुलकर्णी यांनी मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस यांच्यासमोर हिंदीची सक्ती मागे घेण्याची मागणी केली. नेमके मिलिंद जोशी आणि विनोद कुलकर्णी काय म्हणाले ते जाणून घेऊयात.

Tighee Movie: तीन स्त्रिया, एक भावस्पर्शी कथा, पीआयएफएफच्या मराठी सिनेमा कॉम्पिटिशन विभागात ‘तिघी’ची अधिकृत निवड

महाराष्ट्र साहित्य परिषदेचे अध्यक्ष मिलिंद जोशी म्हणाले, “ महाराष्ट्रावर केवळ मराठीचाच अधिकार आहे. महाराष्ट्रात मराठीचीच सक्ती झाली पाहिजे. माय मराठीची अवहेलना होत असताना हिंदी भाषेची सक्ती मागे घेतली पाहिजे. प्रत्येक गावातील ग्रंथालये समृद्ध झाली पाहिजेत. मराठीला तिच्या हक्काचा वाटा मिळालाच पाहिजे.”

‘महाकाली’च्या सेटवरून Akshaye Khanna चा पहिला लूक व्हायरल, चाहत्यांची उत्सुकता वाढली; चित्रपट कधी होणार रिलीज?

Published On: Jan 02, 2026 | 06:59 PM

