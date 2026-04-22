मंजिरी फडणीस आणि अभिजीत चंद्रकला यांचं गायनात पदार्पण, ‘बाप्या’मधील ‘एकाकी’ गाणं प्रदर्शित

वर्किंग आय फिल्म्सच्या ‘बाप्या’ या आगामी मराठी चित्रपटातून एक भावस्पर्शी संगीत कलाकृती प्रेक्षकांसमोर आली आहे. ‘एकाकी’ असे शीर्षक असलेले हे गाणे नात्यांमधील दुरावा, मनातील एकटेपणा आणि भावनांची खोलवर जाणीव यांना अत्यंत प्रभावीपणे व्यक्त करते. हळुवार चालीत गुंफलेले हे गाणे ऐकताना प्रेक्षकांना स्वतःच्या अनुभवांचीही आठवण करून देते, त्यामुळे ते थेट मनाला भिडते.या गाण्याचे संगीत दिग्दर्शन अभिजीत चंद्रकला यांनी केले असून, शौनक नारळे (असर) यांनी त्याला अर्थपूर्ण आणि हृदयस्पर्शी शब्द दिले आहेत. सुरेल संगीत आणि संवेदनशील गीतलेखन यांचा सुंदर संगम ‘एकाकी’मध्ये पाहायला मिळतो.विशेष लक्ष वेधून घेणारी बाब म्हणजे अभिनेत्री मंजिरी फडणीस हिने या गाण्याद्वारे गायन क्षेत्रात पदार्पण केले आहे. अभिनयातून आधीच प्रेक्षकांची मनं जिंकलेली मंजिरी आता आपल्या आवाजातूनही भावनांची प्रभावी अभिव्यक्ती करताना दिसते. तिच्या आवाजातील कोमलता गाण्याला एक वेगळीच उंची देते.
याचबरोबर, अभिजीत चंद्रकला यांनीही या गाण्यात आपला आवाज दिला आहे. संगीत दिग्दर्शक म्हणून ओळख असतानाही त्यांनी गायकीतही तितक्याच ताकदीने छाप पाडली आहे. ‘एकाकी’ या गाण्याच्या निमित्ताने दोघांचेही गायनातील पहिले पाऊल ठरत असून, या गाण्यामुळे ‘बाप्या’ चित्रपटाबद्दलची उत्सुकता आणखी वाढली आहे.
आजच्या धावपळीच्या आयुष्यात नात्यांमधील संवाद हरवत चालला आहे. अशा वेळी ‘एकाकी’ हे गाणे प्रत्येकाच्या मनातल्या एकटेपणाला स्पर्श करते. आपल्या जवळची माणसे असूनही आपण कधी कधी किती दूर जातो, ही भावना या गाण्यातून प्रकर्षाने जाणवते.
आपल्या गायकीच्या पदार्पणाबद्दल मंजिरी फडणीस म्हणते, ”संगीत हा माझ्या आयुष्याचा अविभाज्य भाग आहे. लहानपणापासूनच घरात संगीताची परंपरा असल्यामुळे स्टेजवर गाणं आणि नृत्य करत मोठी झाले. अभिनेत्री होण्याआधी ‘चॅनल व्ही पॉपस्टार्स’मध्येही सहभागी झाले होते. परंतु तिथे माझी निवड झाली नाही.अभिनयासोबतच शास्त्रीय संगीताचं शिक्षण सुरू ठेवत २०१८ पासून मी गाण्याकडे अधिक व्यावसायिक दृष्टीने पाहायला सुरुवात केली. लॉकडाउनदरम्यान सोशल मीडियावर शेअर केलेल्या गाण्यांना मिळालेल्या उत्तम प्रतिसादामुळे आत्मविश्वास वाढला. समीर आणि माझी पूर्वीपासूनची ओळख. आम्ही एकत्र जाहिराती केल्या होत्या. त्यामुळे चित्रपटाबद्दल त्याने मला सांगितले आणि संधी दिली आणि आता माझे पहिले गाणे ‘बाप्या’ मधून भेटीला येत आहे.”
दिग्दर्शक समीर तिवारी यांनी ‘एकाकी’ या गाण्यामागील भावविश्व स्पष्ट करताना सांगितले की, “हे गाणे नात्यांमधील न बोललेले भाव आणि मनात साचलेली पोकळी व्यक्त करण्याचा एक प्रामाणिक प्रयत्न आहे. प्रत्येकाच्या आयुष्यात कधीतरी येणाऱ्या एकटेपणाच्या हळव्या भावनेला हे गाणे स्पर्श करते. त्यामुळेच ते प्रेक्षकांच्या मनाला नक्कीच भिडेल, असा मला विश्वास आहे.”
समीर तिवारी दिग्दर्शित ‘बाप्या’ या चित्रपटाची निर्मिती मुत्कल तेलंग आणि समीर तिवारी यांनी केली आहे. यापूर्वीच युवावर्गाच्या उर्जेने आणि वेगळ्या दृश्यशैलीने सजलेले ‘कारट्या’ हे गाणे चर्चेत आले होते. त्यानंतर आता ‘एकाकी’ या भावनिक गाण्यानेही प्रेक्षकांचे लक्ष वेधले आहे.
१५ मे २०२६ रोजी प्रदर्शित होणाऱ्या या चित्रपटाबद्दल प्रेक्षकांमध्ये उत्सुकता वाढत असून, दमदार स्टारकास्टही या चित्रपटाचे वैशिष्ट्य ठरत आहे. ‘बाप्या’मध्ये गिरीश कुलकर्णी, राजश्री देशपांडे, श्रीकांत यादव, देविका दफ्तरदार, आर्यन मेंगजी आणि गौरी किरण यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत.