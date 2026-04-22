तीन पिढ्या… तीन वेगळे दृष्टिकोन, हर्षदा खानविलकरांसह ‘या’ नव्या नाटकात झळकणार ‘हे’ कलाकार; पाहा प्रोमो

तीन पिढ्यांच्या विचारांचा आणि जीवनशैलीतील फरकांचा वेध घेणारं ‘आमच्या पिढीची गोष्टच वेगळी!’ हे नवं मराठी नाटक येत्या ९ मे रोजी रंगमंचावर दाखल होणार आहे.

Updated On: Apr 22, 2026 | 10:43 AM
(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

तीन पिढ्या… तीन वेगळे दृष्टिकोन … आणि एक्सप्रेशनच्या भन्नाट स्टाईल्स! सोशल मिडियावर प्रदर्शित झालेल्या ‘आमच्या पिढीची गोष्टच वेगळी!’ या नव्या नाटकाच्या व्हिडिओने सध्या प्रेक्षकांचे चांगलंच लक्ष वेधून घेतलं आहे.

या नाटकात आजी-आजोबा, आई-वडील आणि तरुण पिढी अशा तीन वेगवेगळ्या पिढ्यांचे दृष्टिकोन, त्यांच्या भावना आणि त्यांच्यातील संवाद यांना विनोदी आणि हलक्याफुलक्या शैलीत सादर करण्यात आलं आहे. बदलत्या काळानुसार नात्यांमध्ये होणारे बदल, पिढ्यांमधील मतभेद आणि त्यातून निर्माण होणाऱ्या गंमती-जमती यांचा वेध घेण्याचा प्रयत्न या नाटकातून केला जाणार आहे.

या व्हिडिओमध्ये १९७०, १९९० आणि आजचे जेन झी या तिन्ही पिढ्या अगदी वेगळ्या अंदाजात स्वतःला व्यक्त करताना दिसत आहेत. कुठे साधेपणा, कुठे सटल इशारे, तर कुठे थेट डिजिटल मदत. प्रत्येक पिढीची स्वतःची वेगळी वाईब यात दिसतेय.

‘आमच्या पिढीची गोष्टच वेगळी!’ हे नवंकोरं मराठी नाटक येत्या ९ मे रोजी रंगभूमीवर दाखल होणार असून, एका कुटुंबातील तीन वेगवेगळ्या पिढ्यांच्या जगण्यातील, विचारांतील आणि नात्यांतील मजेशीर प्रवास यानिमित्ताने उलगडणार आहे. दरम्यान, नुकत्याच प्रदर्शित झालेल्या या व्हिडीओने नाटकाबद्दलती उत्सुकता वाढवली आहे.

हे कलाकार नाटकात झळकणार 

प्रिया बापट सादर करत असलेल्या ‘आमच्या पिढीची गोष्टच वेगळी!’ची निर्मिती सोनल प्रोडक्शन्सची आहे. तर अद्वैत दादरकर दिग्दर्शित या नाटकात सुनील बर्वे, हर्षदा खानविलकर, अक्षर कोठारी, शर्मिला राजाराम शिंदे, शंतनू ठवळी आणि वैष्णवी आंबवणे यांच्या प्रमुख भूमिका आहेत. लेखक अमोल पाटील यांच्या लेखणीतून साकारलेल्या या नाटकाचे नंदू कदम निर्माते आहेत.

 

एकाच कुटुंबातील तीन पिढ्यांवर भाष्य करणारं हे नाटक कौटुंबिक असून हलक्याफुलक्या ढंगात खूप सुंदर विचार मांडणार आहे. हसत-खेळत नाट्यरसिकांना विचार करायला लावणारा हा अनुभव नक्कीच वेगळा ठरेल. एकूणच, पिढ्या बदलल्या तर स्टाईल बदलते… आणि हाच फरक ‘आमच्या पिढीची गोष्टच वेगळी!’ मध्ये मजेशीर पद्धतीने रंगणार आहे.

Published On: Apr 22, 2026 | 10:43 AM

