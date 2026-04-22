Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:
जाहिरात
  • Lifestyle »
  • Bitter Gourd Health Benefits Diabetes Weight Loss Liver Detox Natural Remedy Lifestyle News In Marathi

Bitter but Better! कडू कारले आरोग्यासाठी मात्र गोड, फायदे वाचाल तर आजपासूनच खायला सुरवात कराल

Bitter Gourd Benefits : उन्हाळ्यात आरोग्य टिकवण्यासाठी काही नैसर्गिक उपाय खूप प्रभावी ठरतात. अशाच एका साध्या पण गुणकारी घटकामुळे शरीराला अनेक फायदे मिळू शकतात.

Updated On: Apr 22, 2026 | 11:37 AM
Bitter but Better! कडू कारले आरोग्यासाठी मात्र गोड, फायदे वाचाल तर आजपासूनच खायला सुरवात कराल

(फोटो सौजन्य: Pinterest)

Follow Us:
Follow Us:
  • नियमित सेवनामुळे शरीरातील महत्त्वाच्या प्रक्रियांना चालना मिळते.
  • काही सामान्य आरोग्य समस्यांवर नियंत्रण ठेवण्यास मदत होऊ शकते.
  • योग्य प्रमाणात घेतल्यास संपूर्ण शरीरावर सकारात्मक परिणाम दिसून येतात.
उन्हाळ्याच्या दिवसांत शरीराला थंडावा देणारे आणि पोषण देणारे अन्न खाणे गरजेचे असते. कारलं ही अशीच एक भाजी आहे जी आरोग्यासाठी अत्यंत फायदेशीर मानली जाते. चवीला कडू असल्यामुळे अनेक लोक कारलं खाणे टाळतात, पण त्यामध्ये असलेले पोषक घटक शरीरासाठी खूप उपयुक्त असतात. कारल्यामध्ये पॉलीपेप्टाइड-पी आणि चारेंटिन नावाचे घटक असतात. हे घटक शरीरात नैसर्गिक इन्सुलिनसारखे काम करतात. त्यामुळे डायबिटीज असलेल्या लोकांना रक्तातील साखर नियंत्रणात ठेवण्यास मदत मिळू शकते. चला कारल्याचे शरीराला होणारे फायदे जाणून घेऊया.

प्रत्येक भाजीत वापरला जाणारा ‘कांदा’ पंतप्रधान मोदीसुद्धा आवडीने खातात…, याचे फायदे, तोटे माहिती आहेत का?

किती प्यावा कारल्याचा रस?

कारल्याचा रस पिण्याची योग्य पद्धतही महत्त्वाची आहे. हा रस सकाळी रिकाम्या पोटी घेणे अधिक फायदेशीर मानले जाते. सुरुवातीला त्याचे प्रमाण कमी ठेवावे. साधारणपणे अर्धा कप म्हणजे ५० ते १०० मिलिलिटर रस घेऊन सुरुवात करावी, त्यामुळे शरीर हळूहळू त्याच्या चवीला आणि परिणामांना सरावते. एकूणच पाहता, कारल्याचा रस चवीला कडू असला तरी आरोग्यासाठी अत्यंत उपयुक्त आहे. योग्य प्रमाणात आणि नियमितपणे घेतल्यास तो अनेक आजारांपासून बचाव करण्यास मदत करू शकतो.

कारल्याच्या रसाचे फायदे?

  • कारल्याचा रस यकृत म्हणजेच लिव्हर स्वच्छ ठेवण्यासही मदत करतो. हा रस लिव्हरमधील एन्झाइम्स सक्रिय करून शरीरातील विषारी घटक बाहेर टाकण्यास मदत करतो. त्यामुळे पचनक्रिया सुधारते आणि शरीरातील कार्यप्रणाली संतुलित राहते.
  • त्वचेसाठीही कारल्याचा रस फायदेशीर ठरू शकतो. जेव्हा शरीरातील रक्त स्वच्छ होते तेव्हा त्याचा परिणाम त्वचेवर दिसतो. काही दिवस नियमितपणे कारल्याचा रस घेतल्यास मुरुमांची समस्या कमी होऊ शकते आणि त्वचेवर नैसर्गिक चमक येण्यास मदत होते. तसेच काही प्रकारच्या त्वचारोगांमध्येही आराम मिळू शकतो.
  • वजन कमी करण्यासाठीही कारलं उपयुक्त मानले जाते. कारल्यामध्ये कॅलरी कमी असतात आणि फायबर भरपूर असते. त्यामुळे शरीरातील चरबीचे प्रमाण कमी करण्यास मदत होते. सकाळी रिकाम्या पोटी कारल्याचा रस घेतल्यास वजन नियंत्रणात ठेवण्यास मदत होते.
  • हृदयाच्या आरोग्यासाठीही कारल्याचा रस फायदेशीर आहे.
१५ मिनिटांत चेहऱ्यावर येईल पार्लरसारखा इंस्टंट ग्लो! ‘या’ पद्धतीने करा मसूर डाळीचा वापर, डेड स्किन होईल गायब

(डिस्क्लेमर: हे नवराष्ट्र वृत्तपत्राचे स्वयंचलित न्यूज फीड आहे. ते navarashtra.com च्या कर्मचाऱ्यांनी संपादित केलेले नाही.)

Web Title: Bitter gourd health benefits diabetes weight loss liver detox natural remedy lifestyle news in marathi

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Apr 22, 2026 | 11:37 AM

Topics:  

संबंधित बातम्या

उलट्या, जुलाब, पोटदुखी आणि जीव मृत्यूच्या पिंजऱ्यात अडकणार… जाणून घ्या किती धोकादायक आहे नोरो व्हायरस
1

उलट्या, जुलाब, पोटदुखी आणि जीव मृत्यूच्या पिंजऱ्यात अडकणार… जाणून घ्या किती धोकादायक आहे नोरो व्हायरस

5 वेळा सर्जरी तरीही पुन्हा Oral Cancer परतला, Sharib Hashmi च्या बायकोचा आजार; किती वेळा परत येऊ शकतो कॅन्सर
2

5 वेळा सर्जरी तरीही पुन्हा Oral Cancer परतला, Sharib Hashmi च्या बायकोचा आजार; किती वेळा परत येऊ शकतो कॅन्सर

40 व्या वर्षीही 206 हाडं राहतील मजबूत, देशी पदार्थांची यादी ठेवले हाड हेल्दी; तज्जांची List
3

40 व्या वर्षीही 206 हाडं राहतील मजबूत, देशी पदार्थांची यादी ठेवले हाड हेल्दी; तज्जांची List

Hantavirus outbreak 2026 : हंताव्हायरसचा महाभयंकर विळखा! रुग्णांची संख्या 11 वर ; WHO ने लागू केले 42 दिवसांचे ‘हे’ कडक निर्बंध
4

Hantavirus outbreak 2026 : हंताव्हायरसचा महाभयंकर विळखा! रुग्णांची संख्या 11 वर ; WHO ने लागू केले 42 दिवसांचे ‘हे’ कडक निर्बंध

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

वादळाचे भीषण रुप! बरेलीत पत्र्याच्या शेडसह माणूस हवेतच गेला उडून… घटनेचा थरारक VIDEO आला समोर

May 14, 2026 | 02:00 PM
IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

IPL 2026: प्लेऑफची शर्यत रंगली, RCB च्या विजयाने बदलले पॉईंट्स टेबलचे समीकरण; कोणते संघ करणार टॉप-4 मध्ये एन्ट्री

May 14, 2026 | 01:56 PM
Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

Petrol Diesel Price : पेट्रोल-डिझेलचे दर पुन्हा भडकणार? RBI च्या इशाऱ्यानंतर 48 तासांत झाले 3 मोठे निर्णय

May 14, 2026 | 01:50 PM
EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

EPFO Change Update: आता फटाफट होईल काम… 7 कोटी लोकांसाठी आनंदाची बातमी, EPFO करणार ‘हा’ मोठा बदल

May 14, 2026 | 01:45 PM
Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

Tharla Tar Mag : मालिकेतील नायिकांचा शेगाव दौरा, ऑन कॅमेरा एकमेकींचा जीव घेणाऱ्या, खऱ्या आयुष्यात जीवलग मैत्रिणी

May 14, 2026 | 01:44 PM
West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

West Bengal Schools:पश्चिम बंगालच्या शाळांमध्ये आता ‘हे’गीत घुमणार! नव्या आदेशामुळे राष्ट्रगीत आणि राज्यगीताचा पेच कसा सुटणार?

May 14, 2026 | 01:43 PM
Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

Thane Crime: ठाण्यात धक्कादायक घटना; महापालिकेच्या महिला डॉक्टरची इमारतीवरून उडी घेऊन आत्महत्या

May 14, 2026 | 01:40 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

Imtiaz Jaleel vs Sanjay Shirsat : मतीन पटेल यांच्या घर पाडण्याच्या कारवाईवर जलील आक्रमक

May 13, 2026 | 02:05 PM
Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

Sangli News : जतमध्ये यात्रेवर काळाचा घाला! भिंत कोसळून ६ भाविकांचा अंत

May 13, 2026 | 02:02 PM
Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

Beed News : अजित दादांनी दिलेली जबाबदारी पूर्ण करतोय; विजयसिंह पंडित यांचं वक्तव्य

May 12, 2026 | 06:51 PM
Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

Ahilyanagar : शेकडो वारकऱ्यांचे ‘टाळ-मृदुंग’ आंदोलन; लवांडेंना अटकेचा इशारा

May 12, 2026 | 04:55 PM
Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

Aaditya Thackeray: आदित्य ठाकरेंनी साधला सरकारवर निशाणा

May 12, 2026 | 04:49 PM
Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

Ratnagiri : ऐन उन्हाळ्यात पाण्याची तीव्र टंचाई नागरिकांमध्ये संताप, ग्रामपंचायतीसमोर उपोषण

May 12, 2026 | 04:46 PM
Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

Ratnagiri : चिपळूण शहरात एकाच पेट्रोल पंपावर पेट्रोल उपलब्ध नागरिकांनी केली गर्दी

May 12, 2026 | 04:41 PM