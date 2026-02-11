Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News
In Trends:

ठरलं तर मग’ मालिकेत रंगणार Valentine’s day स्पेशल; अर्जुन–सायलीच्या नात्यात येणार नवे वळण?

स्टार प्रवाहच्या ठरलं तर मग मालिकेत नवा ट्विस्ट पाहायला मिळणार आहे, या आठवड्यात सायली आणि अर्जुनच्या भूमिकांची अदलाबदली होणार आहे.

Updated On: Feb 11, 2026 | 01:02 PM
(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

(फोटो सौजन्य- इन्स्टाग्राम)

Follow Us:
Follow Us:

स्टार प्रवाहवरील लोकप्रिय मालिका ‘ठरलं तर मग’ मध्ये लवकरच प्रेक्षकांना एक वेगळं आणि विचार करायला लावणारं वळण पाहायला मिळणार आहे. महाराष्ट्राची लाडकी जोडी अर्जुन–सायली आता एकमेकांच्या भूमिकांमध्ये दिसणार आहे.

ऑफिसच्या कामाप्रमाणेच घरात दिवसभर राबणाऱ्या गृहिणीच्या कष्टांची दखल घेतली जावी, या हेतूने अर्जुन आणि सायली एकमेकांची कामं करण्याचा निर्णय घेतात. सायलीच्या दैनंदिन जबाबदाऱ्या स्वीकारत अर्जुन आता स्वयंपाकघरापासून घरातील सर्व कामांची धुरा सांभाळताना दिसणार आहे. तर सायली अर्जुनच्या भूमिकेत शिरून ऑफिस आणि कोर्टातील कामांची जबाबदारी पार पाडणार आहे.

दोघांसाठीही हा अनुभव नवा असला तरी अनोखी शिकवण देणारा ठरणार आहे. नात्यातील समज, आदर आणि समानतेचं महत्त्व अधोरेखित करणारं मालिकेतलं हे वळण प्रेक्षकांच्या पसंतीस उतरेल यात शंका नाही. नात्यातील समतोल, परस्पर सन्मान आणि साथ यांचा संदेश देणारं मालिकेतील हे नवं वळण प्रेक्षकांच्या नक्कीच पसंतीस उतरेल, अशी अपेक्षा व्यक्त केली जात आहे.

संजय नार्वेकरांचा ‘बाबा खत्री’ च्या भूमिकेत Comeback! ‘पुन्हा एकदा साडे माडे तीन’चा बोनस टिझर ठरला धमाकेदार

लवकरच येऊ घातलेला व्हॅलेण्टाईन डे अर्जुन-सायलीसाठी स्पेशल ठरणार आहे. पहिलं कॉण्ट्रॅक्ट मॅरेज आणि एकमेकांच्या संमतीने झालेलं पहिलं लग्न १४ फेब्रुवारीलाच झालं होतं. त्यामुळे यंदाचा व्हॅलेण्टाईन डे बदलेल्या भूमिकांसोबत ते साजरा करणार आहेत. तेव्हा अर्जुन-सायलीचा हा नवा अंदाज पहायला मिळणार आहे.

मोठी बातमी! ‘धुरधंर’ Ranveer Singh ला कोट्यवधी रुपयांची मागणी करणारा धमकीचा मेसेज, पोलिसांकडून सुरक्षा वाढवली

आजच्या भागात सायली आणि अर्जुन एकमेकांच्या भूमिकेत वावरताना दिसतात. त्यांच्या या अनोख्या वागण्यामुळे घरच्यांना सुरुवातीला काहीच समजत नाही. अखेर दोघं स्पष्ट करतात की आता “सायली अर्जुन बनली आहे आणि अर्जुन सायली बनला आहे,” म्हणजेच ते एकमेकांची कामं करणार आहेत. दिवसभर सायली जे काही करते. स्वयंपाक, घराची जबाबदारी, सगळ्यांची काळजी,ते सर्व अर्जुन पार पाडणार आहे. तर सायली ऑफिसमध्ये जाऊन अर्जुनच्या केसेस हाताळणार आहे. त्यांच्या या निर्णयाने घरच्यांना नवल वाटतं, मात्र ही कल्पना भन्नाट असल्याचंही सगळे मान्य करतात.

Web Title: Tharala tar mag to feature valentines day special a new twist in arjunsayalis relationship

Get Latest  Marathi News ,  Maharashtra News and  Marathi News from Politics,  Election News ,  Sports News ,  Entertainment News,  Business News and   Religion News only on Navarashtra.com

Published On: Feb 11, 2026 | 01:02 PM

Topics:  

संबंधित बातम्या

या Valentine’s day ला झी मराठीवर प्रेम,भावना आणि मनोरंजनाची मेजवानी; आवडत्या मालिकांमध्ये रंगणार प्रेमाचे सुंदर क्षण
1

या Valentine’s day ला झी मराठीवर प्रेम,भावना आणि मनोरंजनाची मेजवानी; आवडत्या मालिकांमध्ये रंगणार प्रेमाचे सुंदर क्षण

Top 5 Bigg Boss Contestant: ओमकारच्या मते टोळी हुशार! घराच्या बाहेर येऊन घेतला आपल्याच मित्रांचा समाचार
2

Top 5 Bigg Boss Contestant: ओमकारच्या मते टोळी हुशार! घराच्या बाहेर येऊन घेतला आपल्याच मित्रांचा समाचार

८३ व्या वर्षी अमिताभ बच्चन घेणार निवृत्ती? वक्तव्यानंतर निवृत्तीच्या चर्चांना उधाण, म्हणाले, “मी माझ्या आयुष्याचा एक ..”
3

८३ व्या वर्षी अमिताभ बच्चन घेणार निवृत्ती? वक्तव्यानंतर निवृत्तीच्या चर्चांना उधाण, म्हणाले, “मी माझ्या आयुष्याचा एक ..”

अमेरिकेतून मराठी संस्कृतीची सांगड! ‘जब्राट’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला
4

अमेरिकेतून मराठी संस्कृतीची सांगड! ‘जब्राट’ लवकरच प्रेक्षकांच्या भेटीला, प्रेक्षकांची उत्सुकता शिगेला

ताज्या बातम्या

पुढे वाचा
ठरलं तर मग’ मालिकेत रंगणार Valentine’s day स्पेशल; अर्जुन–सायलीच्या नात्यात येणार नवे वळण?

ठरलं तर मग’ मालिकेत रंगणार Valentine’s day स्पेशल; अर्जुन–सायलीच्या नात्यात येणार नवे वळण?

Feb 11, 2026 | 01:02 PM
India-Iran Relations: भारताचे ‘चाबहार’ स्वप्न; पण अमेरिका-इराण संघर्षात अडकला प्रकल्प

India-Iran Relations: भारताचे ‘चाबहार’ स्वप्न; पण अमेरिका-इराण संघर्षात अडकला प्रकल्प

Feb 11, 2026 | 01:00 PM
Valentine’s Day 2026 : डेट नाईटसाठी परफेक्ट लूक हवाय? या घरगुती टिप्स चेहऱ्याला मिळवून देतील इन्स्टंट ग्लो

Valentine’s Day 2026 : डेट नाईटसाठी परफेक्ट लूक हवाय? या घरगुती टिप्स चेहऱ्याला मिळवून देतील इन्स्टंट ग्लो

Feb 11, 2026 | 01:00 PM
India-US Trade Deal: ट्रम्पच्या आदेशानंतर जागतिक तेल बाजारावर भारत-अमेरिका कराराचा मोठा परिणाम होणार?

India-US Trade Deal: ट्रम्पच्या आदेशानंतर जागतिक तेल बाजारावर भारत-अमेरिका कराराचा मोठा परिणाम होणार?

Feb 11, 2026 | 12:57 PM
PAK vs USA T20 World Cup: शाहीन आफ्रिदीला हरवणारा शुभम रांजणे आहे तरी कोण? सूर्यकुमार यादवशी आहे विशेष नाते

PAK vs USA T20 World Cup: शाहीन आफ्रिदीला हरवणारा शुभम रांजणे आहे तरी कोण? सूर्यकुमार यादवशी आहे विशेष नाते

Feb 11, 2026 | 12:41 PM
थिएटरनंतर ‘असंभव’चा ओटीटीवर धमाका; ॲमेझॉन प्राईमवर थरारक कथेला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद

थिएटरनंतर ‘असंभव’चा ओटीटीवर धमाका; ॲमेझॉन प्राईमवर थरारक कथेला प्रेक्षकांचा उत्तम प्रतिसाद

Feb 11, 2026 | 12:33 PM
Valentine Day होईल आणखीनच खास! गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून घरीच बनवा ‘हे’ चविष्ट गोड पदार्थ

Valentine Day होईल आणखीनच खास! गुलाबाच्या पाकळ्यांपासून घरीच बनवा ‘हे’ चविष्ट गोड पदार्थ

Feb 11, 2026 | 12:30 PM

व्हिडिओ

पुढे बघा
Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Sangli News : “तिन्ही शहराच्या विकासासाठी सर्वांना सोबत घेऊन काम करणार”- महापौर धीरज सूर्यवंशी

Feb 10, 2026 | 08:25 PM
Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Ahilyanagar : 2012 पासून प्रलंबित प्रश्नांवर तोडगा! अप्पर डीजी कृष्ण प्रकाश यांचे आश्वासन

Feb 10, 2026 | 07:12 PM
Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Sangali News : जिल्ह्यातील बारावीच्या विद्यार्थ्यांवर सीसीटीव्हीची करडी नजर; जिल्हा परिषदेचा खास उपक्रम

Feb 10, 2026 | 07:06 PM
Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Kolhapur News : कोल्हापुरात लिज्जत पापड बनवणाऱ्या वारणेच्या 42 महिलांनी केली विमानाची सफर

Feb 10, 2026 | 06:57 PM
Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Mahad : “भाजप–शिवसेना एकत्र आल्यास सत्ता परिवर्तन शक्य”- विकास गोगावले

Feb 10, 2026 | 06:48 PM
Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Kolhapur News : रस्त्यावर झाडं कोसळल्याने एका पोलीस कर्मचाऱ्यासह दोघं जखमी

Feb 10, 2026 | 06:21 PM
Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Shambhuraj Desai : “धनशक्तीच्या विरोधात सामान्य लोकांनी निवडणूक जिंकली” – शंभूराज देसाई

Feb 10, 2026 | 06:17 PM