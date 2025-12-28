Marathi news, ताज्या मराठी बातम्या, Marathi Samachar, मराठी बातम्या, Latest Marathi News

Battle Of Galwan Cast Fees: सलमानचे मानधन सैराटच्या Box Office कलेक्शनहुनही जास्त! इतर कलाकारांनीही घेतली मोठी रक्कम

अभिनेता सलमान खानचा बॅटल ऑफ गलवान या चित्रपटाचा ट्रेलर रिलीज झाला असून या चित्रपटासाठी किती मानधन घेण्यात आले आहे याबद्दल जाणून घेऊया.

(फोटो सौजन्य -इन्स्टाग्राम)

बॉलिवूड अभिनेता सलमान खानचा “बॅटल ऑफ गलवान” हा चित्रपट जाहीर झाल्यापासूनच चर्चेत आहे. या चित्रपटाची आतुरतेने वाट पाहिली जात आहे. “बॅटल ऑफ गलवान” चा टीझर सलमान खानच्या ६० व्या वाढदिवशी प्रदर्शित झाला. अपूर्व लाखिया दिग्दर्शित या चित्रपटात एक उत्तम कलाकारांचा समावेश आहे. “बॅटल ऑफ गलवान” मध्ये सलमान खान व्यतिरिक्त इतर कलाकारांना किती पैसे मिळाले ते जाणून घेऊया. हे आकडे रिपोर्ट्समधून घेतले आहेत.

सलमान खान
अनेक वृत्तांतात असे म्हटले आहे की सलमान खान त्याच्या फीस व्यतिरिक्त नफ्यातील वाटा घेतो. “बॅटल ऑफ गलवान” चित्रपटासाठी सलमान खानने ११० कोटी रुपये घेतल्याचे वृत्त आहे.

गोविंदा
“बॅटल ऑफ गलवान” या चित्रपटातून गोविंदा पुनरागमन करणार आहे. सलमान खान आणि गोविंदाने यापूर्वी एकत्र काम केले आहे. या चित्रपटासाठी गोविंदाला ८ कोटी मानधन मिळणार असल्याचे वृत्त आहे.

चित्रांगदा सिंह
सलमान खानच्या “बॅटल ऑफ गलवान” या चित्रपटात चित्रांगदा सिंह मुख्य अभिनेत्री म्हणून दिसणार आहे. चित्रांगदा सिंह या चित्रपटासाठी २ कोटी मानधन घेत असल्याचे वृत्त आहे.

अंकुर भाटिया
अंकुर भाटिया यांनी अनेक चित्रपटांमध्ये काम केले आहे आणि आता ते “बॅटल ऑफ गलवान” चित्रपटात काम करणार आहेत. भाटिया या चित्रपटासाठी १.५ कोटी मानधन घेत आहेत.

अभिलाष चौधरी
अभिलाष चौधरी “बॅटल ऑफ गलवान” या चित्रपटाचा एक भाग आहे. या चित्रपटासाठी त्याला ५० लाख रुपये मानधन देण्यात आले आहे. अभिलाष चौधरीने सलमान खानच्या ‘दबंग ३’ आणि ‘सिकंदर’मध्येही काम केले आहे.

हिरा सोहल
हिरा सोहल “बॅटल ऑफ गलवान” या चित्रपटात दिसणार आहे. या चित्रपटासाठी तिच्या मानधनाबद्दल माहिती जाहीर झालेली नाही. हिरा सोहल १ कोटी घेणार असल्याचे वृत्त आहे.

 

Veteran art director: कलाविश्वावर दुःखाचा डोंगर, प्रसिद्ध दिग्दर्शक के.शेखर काळाच्या पडद्याआड,72 व्या वर्षी घेतला अखेरचा श्वास

“बॅटल ऑफ गलवान” चित्रपटाची रिलीज डेट
सलमान खानच्या “बॅटल ऑफ गलवान” चित्रपटाचा टीझर प्रदर्शित झाला आहे आणि त्याचे सर्वत्र कौतुक होत आहे. “बॅटल ऑफ गलवान” हा चित्रपट १७ एप्रिल २०२६ रोजी थिएटरमध्ये प्रदर्शित होणार आहे.

‘Pushpa 2 ’ प्रीमियर चेंगराचेंगरी प्रकरण: Allu Arjun विरोधात आरोपपत्र, वर्षभरानंतर 23 जणांवर गुन्हा दाखल

अपुर्व लखिया दिग्दर्शित हा चित्रपट शौर्य, त्याग आणि जिद्दीचे थरारक आणि निःसंग चित्रण करतो. “बॅटल ऑफ गलवान” हा एक शक्तिशाली चित्रपट म्हणून वर्णन केला जात आहे जो देशभक्ती, धैर्य आणि त्यागाची कहाणी दाखवेल. या चित्रपटाचे दिग्दर्शन अपूर्व लाखिया करत आहेत, ज्यांनी यापूर्वी विविध कथा पडद्यावर आणल्या आहेत. सलमान खान या चित्रपटात केवळ भूमिका करत नाही तर तो त्याच्या सलमान खान फिल्म्स बॅनरखाली त्याची निर्मिती देखील करत आहे.

