Rajashri Deshpande : “या खुणा नव्हे, हे तर मुकुट माझे!” Breast Cancer ला मात करून, अभिनेत्री काम करण्यासाठी Ready

Rajshri Deshpande यांनी ब्रेस्ट कॅन्सरनंतरच्या जखमांना धैर्याचे प्रतीक म्हणून सोशल मीडियावर शेअर केले. त्या म्हणाल्या, या खुणा कमजोरीच्या नाहीत तर त्यांच्या कठीण काळाच्या साक्षीदार आहेत.

Updated On: May 01, 2026 | 04:39 PM
फोटो सौजन्य - Social Media

  • या खाणाखुणा नाहीत या राजश्रीच्या कठीण काळाच्या साक्षीदार आहेत
  • अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे
  • अगदी Breast Cancer सारख्या भयावह आजाराने त्रासली होती
राजश्री देशपांडे भारतीय सिनेसृष्टीच्या माध्यमातून संपूर्ण जगभरात आपल्या नावाचा डंका वाजवणारी सुंदर अभिनेत्री आहे. दरम्यान, राजश्री चर्चेत आली होती. राजश्री अगदी Breast Cancer सारख्या भयावह आजाराने त्रासली होती. तिला पाहण्यासाठी मराठी सिनेसृष्टीतून अनेक कलाकारांनी भेट दिली होती तसेच तिच्या आजारपणासाठी प्रार्थना केली होती. दरम्यान, अभिनेत्रीने सोशल मीडियावर पोस्ट शेअर केली आहे. यामध्ये पोस्टमध्ये तिने आजारपणामुळे शरीरावर झालेल्या खाणाखुणा सौंदर्याचे प्रतीक म्हणून जगाला दाखवले आहे तसेच एक महत्वाचा संदेश दिला आहे.

ब्रेस्ट कॅन्सर शस्त्रक्रियेनंतर शरीरावर राहिलेल्या जखमांचे निशाण राजश्री अभिमानाने मिरवत आहे. ती म्हणते की हे निशाण म्हणजे कमकुवतपणा नव्हे तर माझी जिद्द आणि धैर्य आहे. या फक्त खाणाखुणा नाहीत या राजश्रीच्या कठीण काळाच्या साक्षीदार आहेत. त्या काळाची आठवण आहे जेव्हा राजश्री मोठ्या संकटाला समोरही गेली आणि त्यावर मातही केला.

राजश्रीने या पोस्टखाली एक सुंदर कॅप्शन दिला आहे. हे कॅप्शन अनेकांसाठी महत्वाचे आहे, ज्यांना आयुष्यात जिद्दी स्वभावाची आणि विश्वासाची गरज आहे. तिने नमूद केले आहे की, “माझ्या शरीरावरील हे जखमेचे निशाण माझ्या जगण्याची साक्ष देतात. प्रत्येक खून मला आठवण करून देते की मी ही कठीण लढाई लढले, त्यातून बाहेर पडले आणि जिंकले आहे. ब्रेस्ट कॅन्सरने माझ्या शरीरावर खुणा ठेवल्या असल्या तरी माझ्या आत्म्याला तो कधीच स्पर्श करू शकला नाही. प्रत्येक महिलेला मी सांगू इच्छिते, तुझी जिद्द कमी होण्याआधी पुन्हा उभी राहा. तू सुंदर आहेस आणि तुझे हे व्रण डाग नाहीत, तर तुझ्या धैर्याचा अभिमानास्पद मुकूट आहेत. आज मी माझ्या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी प्रेम, आत्मविश्वास आणि धैर्य घेऊन ठामपणे उभी आहे. आयुष्य मनापासून आणि पूर्णपणे जगण्याची हीच योग्य वेळ आहे.”

View this post on Instagram

 

A post shared by Rajshri (@rajshri_deshpande)


एकंदरीत, या सुंदर कॅप्शनमधून तिने आयुष्याला थकलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला जिद्दीने उठून पुन्हा लढण्याचे सामर्थ्य दिले आहे. हे फक्त कॅप्शन नव्हे तर Tonic आहे, जो जीवन जगण्याचा खरा मार्ग दाखवतो. या पोस्टखाली Dia Mirza, Amruta Khanvilkar, Shubhangi Latkar आणि Shilpa Tulaskar सारख्या अभिनेत्रींनी प्रतिसाद देत, राजश्रीच्या जिद्दीला सलाम केला आहे.

Published On: May 01, 2026 | 04:39 PM

Thane News : राष्ट्रगीत अपमानाच्या आरोपांवरून ठाण्यात राजकारण तापले; शिवसेनेकडून भाजपवर पलटवार

नीट पेपरफुटीमुळे विद्यार्थी नैराश्येच्या गर्तेत; कठोर व पारदर्शक यंत्रणा उभारण्याची मागणी

Mumbai Hospital News: ओपन हार्ट सर्जरीला पर्याय! HVS हॉस्पिटल्सची प्रगत क्लिप थेरपी ठरतेय वरदान

Riteish Deshmukh : अभिनेत्याने नावात एक्स्ट्रा 'I' टाकण्यामागे अर्थ काय? 'या' कारणामुळे रितेशने बदलली नावाची स्पेलिंग

Kia India ची नवीन Battery as a Service योजना; भारतातील EV क्रांतीला मिळणार वेग!

विद्युत तारेच्या झटक्याने तरूण गंभीर जखमी; महावितरणच्या अनागोंदी कारभाराचा फटका

T.N. Cabinet portfolios : तामिळनाडू मंत्रिमंडळाचा खातेवाटप जाहीर! मंत्र्यांमध्ये विभागली मंत्रालये, वाचा संपूर्ण यादी समोर

KALYAN : कल्याण मधे वडिलांकडूनच मुलांना चोरी करण्याचे धडे

NAVI MUMBAI : वारंवार विद्युत पुरवठा खंडित होत असल्यामुळे नागरिक हैराण

Khalapur : प्रशासकीय भवनाचे लोकार्पण, 11 कोटींच्या प्रशासकीय भवनातून शासकीय कार्यालये एकाच छताखाली

Akola News : "एकरी फक्त 300 रुपये विमा?" अकोल्यात संतप्त शेतकऱ्यांचा भव्य ट्रॅक्टर महामोर्चा!

Thane News : ठाण्यात युवासेना आक्रमक! संजय राऊतांचा पुतळा जाळत जोरदार आंदोलन

Kolhapur News : पेट्रोल-डिझेल 3 रुपयांनी महागलं,कोल्हापुरात इंधन दरवाढीचा भडका!

Satara Heavy Rain : साताऱ्याच्या लक्ष्मी टेकडी भागात वादळी पावसाचा विनाश

