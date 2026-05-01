Rajashri Deshpande : “या खुणा नव्हे, हे तर मुकुट माझे!” Breast Cancer ला मात करून, अभिनेत्री काम करण्यासाठी Ready

ब्रेस्ट कॅन्सर शस्त्रक्रियेनंतर शरीरावर राहिलेल्या जखमांचे निशाण राजश्री अभिमानाने मिरवत आहे. ती म्हणते की हे निशाण म्हणजे कमकुवतपणा नव्हे तर माझी जिद्द आणि धैर्य आहे. या फक्त खाणाखुणा नाहीत या राजश्रीच्या कठीण काळाच्या साक्षीदार आहेत. त्या काळाची आठवण आहे जेव्हा राजश्री मोठ्या संकटाला समोरही गेली आणि त्यावर मातही केला.
राजश्रीने या पोस्टखाली एक सुंदर कॅप्शन दिला आहे. हे कॅप्शन अनेकांसाठी महत्वाचे आहे, ज्यांना आयुष्यात जिद्दी स्वभावाची आणि विश्वासाची गरज आहे. तिने नमूद केले आहे की, “माझ्या शरीरावरील हे जखमेचे निशाण माझ्या जगण्याची साक्ष देतात. प्रत्येक खून मला आठवण करून देते की मी ही कठीण लढाई लढले, त्यातून बाहेर पडले आणि जिंकले आहे. ब्रेस्ट कॅन्सरने माझ्या शरीरावर खुणा ठेवल्या असल्या तरी माझ्या आत्म्याला तो कधीच स्पर्श करू शकला नाही. प्रत्येक महिलेला मी सांगू इच्छिते, तुझी जिद्द कमी होण्याआधी पुन्हा उभी राहा. तू सुंदर आहेस आणि तुझे हे व्रण डाग नाहीत, तर तुझ्या धैर्याचा अभिमानास्पद मुकूट आहेत. आज मी माझ्या चित्रपटाच्या प्रमोशनसाठी प्रेम, आत्मविश्वास आणि धैर्य घेऊन ठामपणे उभी आहे. आयुष्य मनापासून आणि पूर्णपणे जगण्याची हीच योग्य वेळ आहे.”
View this post on Instagram
एकंदरीत, या सुंदर कॅप्शनमधून तिने आयुष्याला थकलेल्या प्रत्येक व्यक्तीला जिद्दीने उठून पुन्हा लढण्याचे सामर्थ्य दिले आहे. हे फक्त कॅप्शन नव्हे तर Tonic आहे, जो जीवन जगण्याचा खरा मार्ग दाखवतो. या पोस्टखाली Dia Mirza, Amruta Khanvilkar, Shubhangi Latkar आणि Shilpa Tulaskar सारख्या अभिनेत्रींनी प्रतिसाद देत, राजश्रीच्या जिद्दीला सलाम केला आहे.